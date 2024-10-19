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Если украли деньги с банковской карты – что делать - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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Если украли деньги с банковской карты – что делать
Если украли деньги с банковской карты – что делать - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Если украли деньги с банковской карты – что делать
Если с вашей банковской карты списали деньги, но вы ничего не покупали, не делали переводы и не снимали наличные, вероятно, карта или ее данные попали в руки... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T18:18
2024-10-19T18:18
эксклюзивы риа новости крым
банк россии
мошенничество
совет эксперта
крым
общество
банковская карта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Если с вашей банковской карты списали деньги, но вы ничего не покупали, не делали переводы и не снимали наличные, вероятно, карта или ее данные попали в руки мошенников. Какие действия в этом случае необходимо предпринять, рассказал РИА Новости Крым эксперт отделения Банка России по республике Александр Бобриков. "Первое, что нужно сделать, если с банковской карты списали деньги – немедленно ее заблокировать. Это можно сделать по телефону или в приложении банка", – указал специалист. Далее следует сообщить в банк по горячей линии о краже денег и написать в отделении банка заявление о несогласии с операцией. Экземпляр заявления с отметкой банка о приеме нужно сохранить. Все эти действия необходимо осуществить не позднее следующего дня после того, как банк уведомил вас об операции, которую вы не совершали, подчеркнул Бобриков. Также следует обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. "Если вы соблюдали правила использования карты, например, не хранили ПИН-код вместе с картой и никому не сообщали ее данные, то шанс вернуть украденные деньги есть", - обнадежил эксперт. В частности, сейчас банки должны приостанавливать переводы на счета и карты, замеченные в мошеннических схемах. Такие данные есть в системе Центробанка, к которой имеют доступ коммерческие банки и правоохранители. Если перевод на мошеннический счет, который есть в базе, все же произошел, то банку придется возместить клиенту похищенные деньги в течение 30 дней, добавил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детейМошенники прикрепляют вирусы к файлам: чем опасна пересылка в интернетеРоссияне "подарили" мошенникам 99 млрд рублей с начала года
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РИА Новости Крым
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банк россии, мошенничество, совет эксперта, крым, общество, банковская карта, видео
Если украли деньги с банковской карты – что делать

Что нужно предпринять в случае кражи денег с банковской карты – рекомендации ЦБ

18:18 19.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Если с вашей банковской карты списали деньги, но вы ничего не покупали, не делали переводы и не снимали наличные, вероятно, карта или ее данные попали в руки мошенников. Какие действия в этом случае необходимо предпринять, рассказал РИА Новости Крым эксперт отделения Банка России по республике Александр Бобриков.
"Первое, что нужно сделать, если с банковской карты списали деньги – немедленно ее заблокировать. Это можно сделать по телефону или в приложении банка", – указал специалист.
Далее следует сообщить в банк по горячей линии о краже денег и написать в отделении банка заявление о несогласии с операцией. Экземпляр заявления с отметкой банка о приеме нужно сохранить.
Все эти действия необходимо осуществить не позднее следующего дня после того, как банк уведомил вас об операции, которую вы не совершали, подчеркнул Бобриков. Также следует обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.
"Если вы соблюдали правила использования карты, например, не хранили ПИН-код вместе с картой и никому не сообщали ее данные, то шанс вернуть украденные деньги есть", - обнадежил эксперт.
В частности, сейчас банки должны приостанавливать переводы на счета и карты, замеченные в мошеннических схемах. Такие данные есть в системе Центробанка, к которой имеют доступ коммерческие банки и правоохранители. Если перевод на мошеннический счет, который есть в базе, все же произошел, то банку придется возместить клиенту похищенные деньги в течение 30 дней, добавил специалист.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымБанк РоссииМошенничествоСовет экспертаКрымОбществоБанковская карта
 
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