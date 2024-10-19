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Если украли деньги с банковской карты – что делать

Если украли деньги с банковской карты – что делать - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Если украли деньги с банковской карты – что делать

Если с вашей банковской карты списали деньги, но вы ничего не покупали, не делали переводы и не снимали наличные, вероятно, карта или ее данные попали в руки... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T18:18

2024-10-19T18:18

2024-10-19T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Если с вашей банковской карты списали деньги, но вы ничего не покупали, не делали переводы и не снимали наличные, вероятно, карта или ее данные попали в руки мошенников. Какие действия в этом случае необходимо предпринять, рассказал РИА Новости Крым эксперт отделения Банка России по республике Александр Бобриков. "Первое, что нужно сделать, если с банковской карты списали деньги – немедленно ее заблокировать. Это можно сделать по телефону или в приложении банка", – указал специалист. Далее следует сообщить в банк по горячей линии о краже денег и написать в отделении банка заявление о несогласии с операцией. Экземпляр заявления с отметкой банка о приеме нужно сохранить. Все эти действия необходимо осуществить не позднее следующего дня после того, как банк уведомил вас об операции, которую вы не совершали, подчеркнул Бобриков. Также следует обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. "Если вы соблюдали правила использования карты, например, не хранили ПИН-код вместе с картой и никому не сообщали ее данные, то шанс вернуть украденные деньги есть", - обнадежил эксперт. В частности, сейчас банки должны приостанавливать переводы на счета и карты, замеченные в мошеннических схемах. Такие данные есть в системе Центробанка, к которой имеют доступ коммерческие банки и правоохранители. Если перевод на мошеннический счет, который есть в базе, все же произошел, то банку придется возместить клиенту похищенные деньги в течение 30 дней, добавил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детейМошенники прикрепляют вирусы к файлам: чем опасна пересылка в интернетеРоссияне "подарили" мошенникам 99 млрд рублей с начала года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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