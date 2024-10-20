Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 20 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241020/kakoy-segodnya-prazdnik-20-oktyabrya-1132154660.html
Какой сегодня праздник: 20 октября
Какой сегодня праздник: 20 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Какой сегодня праздник: 20 октября
Сегодня отмечают Международный день повара, в России – День военного связиста. Еще в нашей стране "профессиональный" праздник у отцов. 310 лет назад Петр I... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-20T00:00
2024-10-19T22:28
праздники и памятные даты
общество
новости
история
россия
в мире
связь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/13/1131516052_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_e487eafe02851a50952fe01bc21217f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Сегодня отмечают Международный день повара, в России – День военного связиста. Еще в нашей стране "профессиональный" праздник у отцов. 310 лет назад Петр I запретил каменное строительство по всей России, кроме Санкт-Петербурга, 144 года назад Московский цирк принял первых зрителей на Цветном бульваре. В этот день родились Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской, советский легкоатлет и олимпийский чемпион Валерий Борзов, российский журналист Владимир Соловьев.Что отмечают в миреВоенная связь является неотъемлемой составной частью управления вооруженными силами, а войска связи – это специальные войска, предназначенные для установления систем связи в мирное и военное время. Ежегодно 20 октября в российской армии отмечается День военного связиста – профессиональный праздник всех работников и военнослужащих войск связи.День отца в третье воскресенье октября отмечают все российские папы, начиная с 2021 года. Праздник официально установлен указом президента РФ от 4 октября 2021 года "в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей". Согласно статистическим данным, деревьев на Земле больше, чем звезд в Млечном Пути. Сейчас на планете примерно три триллиона деревьев, в то время как звезд – 400 миллиардов. Мы никогда не узнали бы об этом факте, если бы не работники статистики, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. В 2015 году эту дату предложила отмечать ООН.Кулинары и повара отмечают сегодня профессиональный праздник. Международный день повара празднуют более чем в 70 странах мира, и празднуют масштабно. Профессия является одной из самых востребованных и древних. Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, а также в странах арабского Востока.Еще можно поздравить с профессиональным праздником авиадиспетчеров и отметить Международный день ленивца, День пополнения запасов на зиму. Именины у Пелагеи, Сергея, Николая, Леонтия.Знаменательные датыВ этот день 310 лет назад Петр I оставил без работы тысячи каменщиков по всей России, издав указ о запрещении каменного строительства во всех российских городах, кроме Санкт-Петербурга. Это был отнюдь не каприз царя, а необходимость: каменщиков не хватало, и город превратился в вечную стройку, поэтому Петр I рассчитывал, что каменщики со всей страны, не имея работы на месте, будут вынуждены отправиться в новую столицу, где и продолжат заниматься любимым делом, а заодно, наконец, достроят все задуманное.Один из первых стационарных цирков в России – Московский цирк на Цветном бульваре – принял первых зрителей 20 октября 144 года назад. Самые знаменитые артисты выступали на его манеже. Анатолий и Владимир Дуровы, Виталий Лазаренко, Вильмямс Труцци со своими вышколенными лошадьми. Непревзойденные прыгуны Сосины, жокеи Василий Соболевский и Герберт Кук, грациозная танцовщица Марта Сур, акробаты Океанос, эквилибристки сестры Кох, знаменитый "хитрец" Кио.Кто родился в этот день20 октября 1350 года родился Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской. Он был сыном Ивана II. В княжение Дмитрия Донского Москва утвердила свое главенствующее положение в русских землях.75 лет назад на свет появился советский легкоатлет, олимпийский чемпион Валерий Борзов. За свою карьеру он два раза становился олимпийским чемпионом – в 1972 и 1976 годах. Также Борзов неоднократно был чемпионом Европы и победителем множества других соревнований. А в историю легкой атлетики он вошел как совершенно уникальный спринтер, в определенном смысле создавший этот вид спорта в его современном виде.61 год назад родился известный российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/13/1131516052_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_167eacfa5f63ff9b87296c299766e5b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости, история, россия, в мире, связь
Какой сегодня праздник: 20 октября

Что празднуют в России и в мире в воскресенье, 20 октября

00:00 20.10.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Сегодня отмечают Международный день повара, в России – День военного связиста. Еще в нашей стране "профессиональный" праздник у отцов. 310 лет назад Петр I запретил каменное строительство по всей России, кроме Санкт-Петербурга, 144 года назад Московский цирк принял первых зрителей на Цветном бульваре. В этот день родились Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской, советский легкоатлет и олимпийский чемпион Валерий Борзов, российский журналист Владимир Соловьев.

Что отмечают в мире

Военная связь является неотъемлемой составной частью управления вооруженными силами, а войска связи – это специальные войска, предназначенные для установления систем связи в мирное и военное время. Ежегодно 20 октября в российской армии отмечается День военного связиста – профессиональный праздник всех работников и военнослужащих войск связи.
День отца в третье воскресенье октября отмечают все российские папы, начиная с 2021 года. Праздник официально установлен указом президента РФ от 4 октября 2021 года "в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".
Согласно статистическим данным, деревьев на Земле больше, чем звезд в Млечном Пути. Сейчас на планете примерно три триллиона деревьев, в то время как звезд – 400 миллиардов. Мы никогда не узнали бы об этом факте, если бы не работники статистики, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. В 2015 году эту дату предложила отмечать ООН.
Кулинары и повара отмечают сегодня профессиональный праздник. Международный день повара празднуют более чем в 70 странах мира, и празднуют масштабно. Профессия является одной из самых востребованных и древних. Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, а также в странах арабского Востока.
Еще можно поздравить с профессиональным праздником авиадиспетчеров и отметить Международный день ленивца, День пополнения запасов на зиму. Именины у Пелагеи, Сергея, Николая, Леонтия.

Знаменательные даты

В этот день 310 лет назад Петр I оставил без работы тысячи каменщиков по всей России, издав указ о запрещении каменного строительства во всех российских городах, кроме Санкт-Петербурга. Это был отнюдь не каприз царя, а необходимость: каменщиков не хватало, и город превратился в вечную стройку, поэтому Петр I рассчитывал, что каменщики со всей страны, не имея работы на месте, будут вынуждены отправиться в новую столицу, где и продолжат заниматься любимым делом, а заодно, наконец, достроят все задуманное.
Один из первых стационарных цирков в России – Московский цирк на Цветном бульваре – принял первых зрителей 20 октября 144 года назад. Самые знаменитые артисты выступали на его манеже. Анатолий и Владимир Дуровы, Виталий Лазаренко, Вильмямс Труцци со своими вышколенными лошадьми. Непревзойденные прыгуны Сосины, жокеи Василий Соболевский и Герберт Кук, грациозная танцовщица Марта Сур, акробаты Океанос, эквилибристки сестры Кох, знаменитый "хитрец" Кио.

Кто родился в этот день

20 октября 1350 года родился Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской. Он был сыном Ивана II. В княжение Дмитрия Донского Москва утвердила свое главенствующее положение в русских землях.
75 лет назад на свет появился советский легкоатлет, олимпийский чемпион Валерий Борзов. За свою карьеру он два раза становился олимпийским чемпионом – в 1972 и 1976 годах. Также Борзов неоднократно был чемпионом Европы и победителем множества других соревнований. А в историю легкой атлетики он вошел как совершенно уникальный спринтер, в определенном смысле создавший этот вид спорта в его современном виде.
61 год назад родился известный российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовостиИсторияРоссияВ миреСвязь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 20 октября
22:33Ребенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской области
22:04Главное за день: 19 октября
21:49Понадобится 10 дней: на Западе смоделировали нападение РФ на Прибалтику
21:31Поцелуй с Ротару и "Славянка": Ливанов назвал Севастополь и Крым родными
21:13Нетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь
20:54Ехали на "попутке" – в ДТП на Кубани погибли двое подростков
20:26Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем году
19:54Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами
19:36Озеленить пустыню: как Капсель под Судаком становится цветущим садом
19:19Много откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКС
18:52Пять сел в Крыму обесточены из-за аварии
18:39Колонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном поле
18:18Если украли деньги с банковской карты – что делать
17:59Трагедия в сафари-парке и встреча ураганов: топ новостей недели
17:39Лидер группы "Чайф" Шахрин назвал Крым подарком бога
17:09В Одессе убили главу организации помощников насильственной мобилизации
16:53"Хезболла" атаковала резиденцию Нетаньяху
16:29ВСУ сбросили боеприпас на мирного жителя в Белгородской области
Лента новостейМолния