https://crimea.ria.ru/20241020/chetvero-pozharnykh-raneny-posle-ataki-dronov-v-nizhegorodskoy-oblasti-1141219046.html
Четверо пожарных ранены после атаки дронов в Нижегородской области
Четверо пожарных ранены после атаки дронов в Нижегородской области - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Четверо пожарных ранены после атаки дронов в Нижегородской области
Четверо пожарных получили осколочные ранения в результате атаки вражеских беспилотников в Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T09:03
2024-10-20T09:03
2024-10-20T09:34
новости
нижегородская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. . Четверо пожарных получили осколочные ранения в результате атаки вражеских беспилотников в Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале.Пострадавшие сотрудники МЧС после оказания медицинской помощи были отправлены на амбулаторное лечение.Ранее в пресс-службе Минобороны сообщали, что минувшей ночью над территорией области сбиты восемь вражеских дронов.В конце сентября в Донецке шесть сотрудников МЧС пострадали в результате артиллерийского удара ВСУ. Также в Горловке при ликвидации детонации и пожара после вражеского обстрела погиб начальник четвертого пожарно-спасательного отряда, который прибыл на место обстрела для ликвидации последствий, но был смертельно ранен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 беспилотников: массированная атака ВСУ на семь регионов РоссииРебенок и трое взрослых ранены при обстреле ВСУ в Белгородской областиКолонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном поле
https://crimea.ria.ru/20241020/bolee-100-bespilotnikov-massirovannaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii-otbita-1141218542.html
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новости, нижегородская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Четверо пожарных ранены после атаки дронов в Нижегородской области
Четверо пожарных ранены после атаки дронов в Нижегородской области
09:03 20.10.2024 (обновлено: 09:34 20.10.2024)