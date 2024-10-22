https://crimea.ria.ru/20241022/svoi-lyudi-detdomovets-na-fronte---istoriya-predatelstva-i-spaseniya-1141273389.html

"СВОи люди": детдомовец на фронте - история предательства и спасения

"СВОи люди": детдомовец на фронте - история предательства и спасения - РИА Новости Крым, 22.10.2024

"СВОи люди": детдомовец на фронте - история предательства и спасения

Раньше Николай Ч. думал, что главная ценность жизни – деньги. Много работал. "вкалывал" курьером, был автозаправщиком, грузчиком, грузоперевозчиком. Однажды он... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T19:19

2024-10-22T19:19

2024-10-22T19:19

свои люди

герои сво

крым

общество

вооруженные силы россии

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Раньше Николай Ч. думал, что главная ценность жизни – деньги. Много работал. "вкалывал" курьером, был автозаправщиком, грузчиком, грузоперевозчиком. Однажды он забрел в один из храмов в Косино-Ухтомском районе Москве. И остался в нем печь хлеб и сдобу для продажи в местной церковной лавке. Потом, когда "случился Донбасс", он вдруг "почуял в себе необычный дух", понял, что может и готов защищать. Еще через время – отправился "за ленточку" добровольцем, и был определен в штурмовой отряд. Тогда и деньги как самоцель для него существовать перестали."Мне очень нравилось месить тесто. Думал тогда только о хорошем. Из воды и муки такое вытворял – все вкусно получалось", - вспоминает Николай.На фронте Николай Ч. с позывным "Чил" был ранен уже четырежды. Он десять раз прощался с жизнью, но каждый раз чудом оставался жив. Боец верит: "Бог спасает".Сайт РИА Новости Крым совместно с Центром социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА" реализует начинает новый проект "СВОи люди", в рамках которого опубликованы истории участников спецоперации и их портреты авторства художницы Ольги Алиевой.Все участники проекта – действующие военнослужащие, которые были ранены и оказались в симферопольских госпиталях. Художница решила запечатлеть их, а корреспонденты – рассказать их истории.Предательство родителей и названного брата36-летний Николай Ч. родился и вырос в Москве. Жил сначала в доме малютки, а потом в детском доме. Признается: "Своих родителей не знаю и знать не хочу. Наверняка какие-то алкаши, ведь нормальная мамка своего ребенка не оставит".Коля рос спортивным ребенком - занимался художественной гимнастикой и различными видами рукопашного боя. Учился на кондитера сахаристых изделий, но "корочки" так и не получил: когда понял, что это не его – не захотел сдавать экзамены. Рассказывает, что в 17 лет, когда его предал такой же детдомовец, названный брат, он утратил веру в людей и в дружбу, с тех пор никому не доверяет. И семьи не хочет, "потому что без нее рос, и нормально".Сердце болит за пацанов- Как оказался за "ленточкой"?- В армии не служил, пошел добровольцем. А кто еще, если не мы?- "Чил" - это от чилить? (это сленговый глагол, который стал синонимом слова "отдыхать". В переводе с английского языка chill означает "прохлада" - ред.).- Нет. Просто от фамилии взял первые три буквы. (Смеется). На фронте Николай с апреля 2022 года.Выжил чудомРанение, с которым "Чил" оказался в одном из госпиталей Симферополя, он получил в районе Днепра, на островах. "Случилось это июле, когда перетягивал пацанов с одного берега на другой, на наши позиции"."Тот, кто перетягивает – мишень номер один. Миномет по мне отлично поработал, пробил ногу, бедро, насквозь. Повезло, что там был доктор, помог", - уточняет собеседник.Он вспоминает, как сутки провалялся перебинтованный, как потом по рации пришла команда всех трехсотых немедленно перенести на эвакуационную точку. Как ребята его тащили, и как по ним прилетел рой дронов-камикадзе."Все забежали в "стакан" - это такой небольшой бетонный квадратик, в котором могут укрыться два-три человека. Меня тоже затащили, но я ж на носилках, не помещался, еле поднялся, собрав все силы в кулак, согнулся. Этим и спас пацанам жизни - осколки на себя принял, посекло спину, ноги, остальных не задело", - рассказывает он.Сутки спустя Чил был в точке эвакуации.Врачи сохранили Николаю ногу, извлекли с десяток осколков из тела, еще около тридцати осколков остаются вросшими.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"СВОи люди": командир штурмовиков рассказывает о самом страшном на фронте"Вижу – горю весь": как боец отряда "Крым" выжил после взрываТаких на фронте называют вторыми после Бога

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2024

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

герои сво, крым, общество, вооруженные силы россии