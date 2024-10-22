https://crimea.ria.ru/20241022/svoi-lyudi-detdomovets-na-fronte---istoriya-predatelstva-i-spaseniya-1141273389.html
"СВОи люди": детдомовец на фронте - история предательства и спасения
"СВОи люди": детдомовец на фронте - история предательства и спасения - РИА Новости Крым, 22.10.2024
"СВОи люди": детдомовец на фронте - история предательства и спасения
Раньше Николай Ч. думал, что главная ценность жизни – деньги. Много работал. "вкалывал" курьером, был автозаправщиком, грузчиком, грузоперевозчиком. Однажды он... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T19:19
2024-10-22T19:19
2024-10-22T19:19
свои люди
герои сво
крым
общество
вооруженные силы россии
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Раньше Николай Ч. думал, что главная ценность жизни – деньги. Много работал. "вкалывал" курьером, был автозаправщиком, грузчиком, грузоперевозчиком. Однажды он забрел в один из храмов в Косино-Ухтомском районе Москве. И остался в нем печь хлеб и сдобу для продажи в местной церковной лавке. Потом, когда "случился Донбасс", он вдруг "почуял в себе необычный дух", понял, что может и готов защищать. Еще через время – отправился "за ленточку" добровольцем, и был определен в штурмовой отряд. Тогда и деньги как самоцель для него существовать перестали."Мне очень нравилось месить тесто. Думал тогда только о хорошем. Из воды и муки такое вытворял – все вкусно получалось", - вспоминает Николай.На фронте Николай Ч. с позывным "Чил" был ранен уже четырежды. Он десять раз прощался с жизнью, но каждый раз чудом оставался жив. Боец верит: "Бог спасает".Сайт РИА Новости Крым совместно с Центром социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА" реализует начинает новый проект "СВОи люди", в рамках которого опубликованы истории участников спецоперации и их портреты авторства художницы Ольги Алиевой.Все участники проекта – действующие военнослужащие, которые были ранены и оказались в симферопольских госпиталях. Художница решила запечатлеть их, а корреспонденты – рассказать их истории.Предательство родителей и названного брата36-летний Николай Ч. родился и вырос в Москве. Жил сначала в доме малютки, а потом в детском доме. Признается: "Своих родителей не знаю и знать не хочу. Наверняка какие-то алкаши, ведь нормальная мамка своего ребенка не оставит".Коля рос спортивным ребенком - занимался художественной гимнастикой и различными видами рукопашного боя. Учился на кондитера сахаристых изделий, но "корочки" так и не получил: когда понял, что это не его – не захотел сдавать экзамены. Рассказывает, что в 17 лет, когда его предал такой же детдомовец, названный брат, он утратил веру в людей и в дружбу, с тех пор никому не доверяет. И семьи не хочет, "потому что без нее рос, и нормально".Сердце болит за пацанов- Как оказался за "ленточкой"?- В армии не служил, пошел добровольцем. А кто еще, если не мы?- "Чил" - это от чилить? (это сленговый глагол, который стал синонимом слова "отдыхать". В переводе с английского языка chill означает "прохлада" - ред.).- Нет. Просто от фамилии взял первые три буквы. (Смеется). На фронте Николай с апреля 2022 года.Выжил чудомРанение, с которым "Чил" оказался в одном из госпиталей Симферополя, он получил в районе Днепра, на островах. "Случилось это июле, когда перетягивал пацанов с одного берега на другой, на наши позиции"."Тот, кто перетягивает – мишень номер один. Миномет по мне отлично поработал, пробил ногу, бедро, насквозь. Повезло, что там был доктор, помог", - уточняет собеседник.Он вспоминает, как сутки провалялся перебинтованный, как потом по рации пришла команда всех трехсотых немедленно перенести на эвакуационную точку. Как ребята его тащили, и как по ним прилетел рой дронов-камикадзе."Все забежали в "стакан" - это такой небольшой бетонный квадратик, в котором могут укрыться два-три человека. Меня тоже затащили, но я ж на носилках, не помещался, еле поднялся, собрав все силы в кулак, согнулся. Этим и спас пацанам жизни - осколки на себя принял, посекло спину, ноги, остальных не задело", - рассказывает он.Сутки спустя Чил был в точке эвакуации.Врачи сохранили Николаю ногу, извлекли с десяток осколков из тела, еще около тридцати осколков остаются вросшими.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"СВОи люди": командир штурмовиков рассказывает о самом страшном на фронте"Вижу – горю весь": как боец отряда "Крым" выжил после взрываТаких на фронте называют вторыми после Бога
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Ирина Мезенцева
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp
герои сво, крым, общество, вооруженные силы россии
Раньше Николай Ч. думал, что главная ценность жизни – деньги. Много работал. "вкалывал" курьером, был автозаправщиком, грузчиком, грузоперевозчиком. Однажды он забрел в один из храмов в Косино-Ухтомском районе Москве. И остался в нем печь хлеб и сдобу для продажи в местной церковной лавке. Потом, когда "случился Донбасс", он вдруг "почуял в себе необычный дух", понял, что может и готов защищать. Еще через время – отправился "за ленточку" добровольцем, и был определен в штурмовой отряд. Тогда и деньги как самоцель для него существовать перестали.
"Мне очень нравилось месить тесто. Думал тогда только о хорошем. Из воды и муки такое вытворял – все вкусно получалось", - вспоминает Николай.
На фронте Николай Ч. с позывным "Чил" был ранен уже четырежды. Он десять раз прощался с жизнью, но каждый раз чудом оставался жив. Боец верит: "Бог спасает".
Сайт РИА Новости Крым совместно с Центром социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА" реализует начинает новый проект "СВОи люди", в рамках которого опубликованы истории участников спецоперации и их портреты авторства художницы Ольги Алиевой.
Все участники проекта – действующие военнослужащие, которые были ранены и оказались в симферопольских госпиталях. Художница решила запечатлеть их, а корреспонденты – рассказать их истории.
Предательство родителей и названного брата
36-летний Николай Ч. родился и вырос в Москве. Жил сначала в доме малютки, а потом в детском доме. Признается: "Своих родителей не знаю и знать не хочу. Наверняка какие-то алкаши, ведь нормальная мамка своего ребенка не оставит".
Коля рос спортивным ребенком - занимался художественной гимнастикой и различными видами рукопашного боя. Учился на кондитера сахаристых изделий, но "корочки" так и не получил: когда понял, что это не его – не захотел сдавать экзамены. Рассказывает, что в 17 лет, когда его предал такой же детдомовец, названный брат, он утратил веру в людей и в дружбу, с тех пор никому не доверяет. И семьи не хочет, "потому что без нее рос, и нормально".
Сердце болит за пацанов
- Как оказался за "ленточкой"?
- В армии не служил, пошел добровольцем. А кто еще, если не мы?
- "Чил" - это от чилить? (это сленговый глагол, который стал синонимом слова "отдыхать". В переводе с английского языка chill означает "прохлада" - ред.).
- Нет. Просто от фамилии взял первые три буквы. (Смеется).
На фронте Николай с апреля 2022 года.
"Всегда иду в самое пекло, из-за этого ранения постоянно, не могу в тылу сидеть. Сердце за пацанов болит. Я уверен, что в каких-то вопросах опытнее других, что могу жизнь спасти кому-нибудь, потому что в экстренных ситуациях могу принимать верные решения за миллисекунды", - признается боец.
Выжил чудом
Ранение, с которым "Чил" оказался в одном из госпиталей Симферополя, он получил в районе Днепра, на островах. "Случилось это июле, когда перетягивал пацанов с одного берега на другой, на наши позиции".
"Тот, кто перетягивает – мишень номер один. Миномет по мне отлично поработал, пробил ногу, бедро, насквозь. Повезло, что там был доктор, помог", - уточняет собеседник.
Он вспоминает, как сутки провалялся перебинтованный, как потом по рации пришла команда всех трехсотых немедленно перенести на эвакуационную точку. Как ребята его тащили, и как по ним прилетел рой дронов-камикадзе.
"Все забежали в "стакан" - это такой небольшой бетонный квадратик, в котором могут укрыться два-три человека. Меня тоже затащили, но я ж на носилках, не помещался, еле поднялся, собрав все силы в кулак, согнулся. Этим и спас пацанам жизни - осколки на себя принял, посекло спину, ноги, остальных не задело", - рассказывает он.
Сутки спустя Чил был в точке эвакуации.
"Этим двоим пацанам большое спасибо! Я их везде отмечал, рапорт писал, чтобы их поощрили. Они меня и спасли! Их позывные "Питон" и "Юрга". Напиши! Очень я им благодарен!", - признается боец.
Врачи сохранили Николаю ногу, извлекли с десяток осколков из тела, еще около тридцати осколков остаются вросшими.
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