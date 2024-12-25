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В Крыму на воде погибли 32 человека

В Крыму на воде погибли 32 человека - РИА Новости Крым, 25.12.2024

В Крыму на воде погибли 32 человека

В Крыму снизилось число происшествий на воде и количество погибших в них по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом РИА Новости Крым сообщили РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T10:54

2024-12-25T10:54

2024-12-25T11:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Крыму снизилось число происшествий на воде и количество погибших в них по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.В чрезвычайном ведомстве уточнили, что гибели детей не допущено. Спасти удалось 20 человек, что на 23% меньше, чем в прошлом году."Количество аварий с участием маломерных судов сокращено на 83,3%: с шести в 2023 году до одной в 2024 году. С начало 2024 года инспекторским составом ГИМС проведено 158 357 профилактических мероприятий среди населения", – отмечают в чрезвычайном ведомстве.Кроме того, проводилось патрулирование акваторий водных объектов в рамках государственного надзора за маломерными судами. В ходе контрольных мероприятий выявили 433 административных правонарушения – на 35 % больше, чем в прошлом году.В июле пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму сообщала, что в Черном и Азовском морях участились происшествия с туристами на сапбордах.Двух туристов на сап-бордах унесло от берега в районе Международного детского центра "Артек". В июне на крымском пляже двух подростков на сапбордах унесло в море – к спасению подключились спасатели Специализированного отряда ГУ МЧС России по РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом годуЗа неделю в Севастополе на воде погибли трое человекВ Крыму с начала года утонули 29 человек - главные причины трагедий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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