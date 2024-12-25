https://crimea.ria.ru/20241225/v-krymu-na-vode-pogibli-32-cheloveka-1142776647.html
В Крыму на воде погибли 32 человека
В Крыму на воде погибли 32 человека - РИА Новости Крым, 25.12.2024
В Крыму на воде погибли 32 человека
В Крыму снизилось число происшествий на воде и количество погибших в них по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом РИА Новости Крым сообщили РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T10:54
2024-12-25T10:54
2024-12-25T11:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Крыму снизилось число происшествий на воде и количество погибших в них по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.В чрезвычайном ведомстве уточнили, что гибели детей не допущено. Спасти удалось 20 человек, что на 23% меньше, чем в прошлом году."Количество аварий с участием маломерных судов сокращено на 83,3%: с шести в 2023 году до одной в 2024 году. С начало 2024 года инспекторским составом ГИМС проведено 158 357 профилактических мероприятий среди населения", – отмечают в чрезвычайном ведомстве.Кроме того, проводилось патрулирование акваторий водных объектов в рамках государственного надзора за маломерными судами. В ходе контрольных мероприятий выявили 433 административных правонарушения – на 35 % больше, чем в прошлом году.В июле пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму сообщала, что в Черном и Азовском морях участились происшествия с туристами на сапбордах.Двух туристов на сап-бордах унесло от берега в районе Международного детского центра "Артек". В июне на крымском пляже двух подростков на сапбордах унесло в море – к спасению подключились спасатели Специализированного отряда ГУ МЧС России по РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом годуЗа неделю в Севастополе на воде погибли трое человекВ Крыму с начала года утонули 29 человек - главные причины трагедий
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, водоемы, безопасность
В Крыму на воде погибли 32 человека
32 человека погибли в Крыму с начала года при происшествиях на воде
10:54 25.12.2024 (обновлено: 11:48 25.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Крыму снизилось число происшествий на воде и количество погибших в них по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.
"На водных объектах Республики Крым с начала года зарегистрировано 45 происшествий, что на 11,76% меньше, чем в 2023 году. Погибли 32 человека – на 20% меньше предыдущего года", – сообщают в МЧС.
В чрезвычайном ведомстве уточнили, что гибели детей не допущено. Спасти удалось 20 человек, что на 23% меньше, чем в прошлом году.
"Количество аварий с участием маломерных судов сокращено на 83,3%: с шести в 2023 году до одной в 2024 году. С начало 2024 года инспекторским составом ГИМС проведено 158 357 профилактических мероприятий среди населения", – отмечают в чрезвычайном ведомстве.
Кроме того, проводилось патрулирование акваторий водных объектов в рамках государственного надзора за маломерными судами. В ходе контрольных мероприятий выявили 433 административных правонарушения – на 35 % больше, чем в прошлом году.
"Активизация как профилактической работы среди населения, так и контрольно-надзорных мероприятий позволила сократить количество происшествий на водных объектах Республики Крым по всем показателям", – пояснили в МЧС.
В июле пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму сообщала, что в Черном и Азовском морях участились происшествия
с туристами на сапбордах.
Двух туристов на сап-бордах унесло от берега
в районе Международного детского центра "Артек". В июне на крымском пляже двух подростков на сапбордах унесло в море
– к спасению подключились спасатели Специализированного отряда ГУ МЧС России по РК.
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