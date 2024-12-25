https://crimea.ria.ru/20241225/v-simferopole-vozlozhili-tsvety-k-pamyatniku-voinam-afgantsam-1142902518.html

В Симферополе почтили память погибших воинов-афганцев

В Симферополе почтили память погибших воинов-афганцев - РИА Новости Крым, 25.12.2024

В Симферополе почтили память погибших воинов-афганцев

В Симферополе у мемориала воинам-афганцам прошел митинг по случаю Дня ввода советских войск в Афганистан. Участие в мероприятии приняли ветераны афганской... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T11:14

2024-12-25T11:14

2024-12-25T11:29

сергей аксенов

память

история

ссср

афганистан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе у мемориала воинам-афганцам прошел митинг по случаю Дня ввода советских войск в Афганистан. Участие в мероприятии приняли ветераны афганской войны, военнослужащие, представители крымской власти.Он поблагодарил ветеранов-афганцев и членов их семей, отметив, что значительная часть крымского ополчения, территориальной обороны, в том числе, состоит из ветеранов Афганистана.В рамках мероприятия присутствующие почтили память погибших воинов-афганцев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.45 лет назад советские войска вошли в Афганистан. Такое решение было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК.Так советское руководство пыталось предотвратить угрозу иностранного военного вмешательства. О введении войск неоднократно просило руководство Афганистана.В итоге ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) оказался втянут в гражданскую войну между сторонниками Демократической республики Афганистан (ДРА), которую поддерживал Советский Союз, бандами вооруженных оппозиционеров, которых называли душманами или моджахедами. Их финансировали и поддерживали Соединенные Штаты и Пакистан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывод советских войск из Афганистана – инфографикаДва страха майора Санникова: к годовщине начала "исхода" из АфганистанаАфганская рота: как воины-интернационалисты защищали Крым в феврале 2014

афганистан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, видео, память, история, ссср, афганистан