https://crimea.ria.ru/20241225/v-simferopole-vozlozhili-tsvety-k-pamyatniku-voinam-afgantsam-1142902518.html
В Симферополе почтили память погибших воинов-афганцев
В Симферополе почтили память погибших воинов-афганцев - РИА Новости Крым, 25.12.2024
В Симферополе почтили память погибших воинов-афганцев
В Симферополе у мемориала воинам-афганцам прошел митинг по случаю Дня ввода советских войск в Афганистан. Участие в мероприятии приняли ветераны афганской... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T11:14
2024-12-25T11:14
2024-12-25T11:29
сергей аксенов
память
история
ссср
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе у мемориала воинам-афганцам прошел митинг по случаю Дня ввода советских войск в Афганистан. Участие в мероприятии приняли ветераны афганской войны, военнослужащие, представители крымской власти.Он поблагодарил ветеранов-афганцев и членов их семей, отметив, что значительная часть крымского ополчения, территориальной обороны, в том числе, состоит из ветеранов Афганистана.В рамках мероприятия присутствующие почтили память погибших воинов-афганцев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.45 лет назад советские войска вошли в Афганистан. Такое решение было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК.Так советское руководство пыталось предотвратить угрозу иностранного военного вмешательства. О введении войск неоднократно просило руководство Афганистана.В итоге ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) оказался втянут в гражданскую войну между сторонниками Демократической республики Афганистан (ДРА), которую поддерживал Советский Союз, бандами вооруженных оппозиционеров, которых называли душманами или моджахедами. Их финансировали и поддерживали Соединенные Штаты и Пакистан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывод советских войск из Афганистана – инфографикаДва страха майора Санникова: к годовщине начала "исхода" из АфганистанаАфганская рота: как воины-интернационалисты защищали Крым в феврале 2014
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сергей аксенов, видео, память, история, ссср, афганистан
В Симферополе почтили память погибших воинов-афганцев
В Симферополе возложили цветы к мемориалу погибшим в Афганистане крымчанам
11:14 25.12.2024 (обновлено: 11:29 25.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе у мемориала воинам-афганцам прошел митинг по случаю Дня ввода советских войск в Афганистан. Участие в мероприятии приняли ветераны афганской войны, военнослужащие, представители крымской власти.
"Мы собираемся всегда для того, чтобы помнить, что всегда в нашей стране есть люди, которые в мирное время, когда значительная часть населения живет мирной жизнью, рискуют собой для защиты родины, для защиты нашего суверенитета. Задача гражданского общества – всегда помнить, кому мы должны", – заявил в рамках церемонии глава Крыма Сергей Аксенов.
Он поблагодарил ветеранов-афганцев и членов их семей, отметив, что значительная часть крымского ополчения, территориальной обороны, в том числе, состоит из ветеранов Афганистана.
"Поэтому спасибо вам за службу. Нам общей победы, достижения всех тех целей, которые ставит наш президент Владимир Владимирович Путин", – подытожил глава республики.
В рамках мероприятия присутствующие почтили память погибших воинов-афганцев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
45 лет назад советские войска вошли в Афганистан. Такое решение было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК.
Так советское руководство пыталось предотвратить угрозу иностранного военного вмешательства. О введении войск неоднократно просило руководство Афганистана.
В итоге ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) оказался втянут в гражданскую войну между сторонниками Демократической республики Афганистан (ДРА), которую поддерживал Советский Союз, бандами вооруженных оппозиционеров, которых называли душманами или моджахедами. Их финансировали и поддерживали Соединенные Штаты и Пакистан.
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