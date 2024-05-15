https://crimea.ria.ru/20240515/dva-strakha-mayora-sannikova-k-godovschine-nachala-iskhoda-iz-afganistana-1137283061.html

Два страха майора Санникова: к годовщине начала "исхода" из Афганистана

Два страха майора Санникова: к годовщине начала "исхода" из Афганистана - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Два страха майора Санникова: к годовщине начала "исхода" из Афганистана

"...Я захлебнулся от боли и… испугался. Не самой смерти, а медленной смерти. Потому что до этого насмотрелся, как другие день-два мучаются, кричат "жить, жить... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T06:02

2024-05-15T06:02

2024-05-15T06:02

эксклюзивы риа новости крым

афганистан

воины-интернационалисты

в мире

история

общество

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137240914_0:262:1220:948_1920x0_80_0_0_3d993d1e9c9a4036ac5af94a96e02335.jpg

"...Я захлебнулся от боли и… испугался. Не самой смерти, а медленной смерти. Потому что до этого насмотрелся, как другие день-два мучаются, кричат "жить, жить хочу". Лучше уж сразу. Достал из кармана гранату РГД, усики свел. Потом думаю – нет, это меня разбросает, нехорошо. Лучше пулю".Так полковник пограничной службы, полный кавалер ордена Боевого Красного Знамени Анатолий Санников рассказывает о своем ранении, после которого в 36 лет почти перестал ходить. В начале восьмидесятых годов он был "шурави", что в переводе с персидского значит "советский". Так моджахеды в Афганистане называли наших солдат.К годовщине начала вывода советских войск из Афганистана, который стартовал 15 мая 1988 года и завершился 15 февраля 1989-го, Анатолий Яковлевич рассказал РИА Новости Крым, что делали "шурави" в чужой стране, как ему удалось выжить после ранения и почему его, парализованного, все-таки нельзя назвать инвалидом.Первый страх– Я два раза был в Афганистане. Первый раз в 1980-м году, ноябрь-декабрь. Пересек границу в районе реки Кушка (в афганской провинции Герат – ред.) Я сам формировал этот сводный боевой отряд с нуля, и мы там закапывались. У меня за все это время ни один солдат не погиб, один был ранен. Я не был в бою внутри БТРа ни разу. Не мог. Надевал шлем, ноги опускал в командирский люк, а сам сверху. И вот когда бойцы высовываются из машин, я их крою за это по матушке, а они мне – "товарищ майор, а вы-то сами?". А мне же нужно наблюдать со всех сторон.В первую "ходку" через границу в Афганистан майор Санников испытал свой первый страх. На войне может случиться всякое – смерть, ранение, гибель товарищей. Но больше всего тогда еще молодой офицер, не имевший боевого опыта, боялся не этого.Моей дочери исполнялось девять лет, а я умирал... День, когда Анатолий Санников пережил второй свой страх, он помнит очень хорошо.– 2 марта 1981 года моей дочери исполнилось девять лет. Моя семья дома отмечала день ее рождения, а я в этот день умирал, - вспоминает он.Сразу после первой командировки в Афганистан Анатолия Санникова назначили начальником гарнизона в древнем городе Рустак. В тот день по его приказу в местной школе показывали фильм про басмачей - это почти то же самое, что моджахеды.– И вот они решили, видно, устроить мне за это диверсию. Была большая банда, человек 20-25. Мы взяли с собой человек 10 афганцев – "сарбозы" по-афгански, то есть солдаты правительственных войск, которых мы там поддерживали. Капитан у них заканчивал наше артиллерийское училище, по-русски неплохо разговаривал. И мне как вот йокнуло что-то. Я до этого понимал, что меня могут убить или ранить, контузить, руку-ногу оторвать. Но я не задумывался об этом, а тут сразу ему говорю: ты знаешь, сегодня меня убьют или ранят. Я до сих пор не знаю, почему я так сказал, как я это понял. Не могу этого объяснить.Солдаты прикрыли школу и оттеснили душманов к руслу широкой, но обмелевший реки. Часть банды ушла вброд на противоположную сторону, часть осталась прикрывать их отход.– Солдатики попадали и от страха, конечно, глаза на лоб. Необстрелянные все, новенькие. Я бегаю между ними, кого под бок толкаю, кого как. Бой идет, у меня минометная батарея в готовности, а тут сержант говорит – нет связи. Что такое командир без связи? Метрах в 150, в русле прямо, вышел БТР и молотит. Я решил до него добежать, мне связь нужна.До этого БТРа Санников так и не дошел: получил ранение в спину, потом еще и еще. Позже ему выговаривал командующий погранвойсками СССР Вадим Матросов за то, что пошел сам, а не послал подчиненных.Пулю, которая вошла в бок и прошила позвоночник, врачи извлекли из ключицы. Сегодня она находится в Москве, в Центральном музее пограничной службы ФСБ.Сюсюкать нельзя!После ранения его собирали в прямом смысле по кусочкам. 36-летний офицер встал на ноги, но с тех пор передвигается с помощью двух костылей. Правда, это не помешало майору отслужить еще двадцать лет в действующей армии и выйти в отставку полковником.При Союзе он получил специальную машину на ручном управлении – четвертую модель "Жигулей". В девяностые на ней таксовал, потом возил из Крыма "челноков" на рынки в Одессу, Харьков, Запорожье. Так заработал на первый свой магазин, потом построил второй. Сейчас Анатолий Яковлевич в свои почти восемьдесят лет не ходит, но управляет довольно крупным, построенным с нуля бизнесом.Ребятам, которые получили серьезные ранения в СВО, он советует не сдаваться:Как и все афганцы, 15 февраля Анатолий Яковлевич чтит память сослуживцев, погибших в Афганистане. Нынешние события на Украине он считает логичным продолжением той войны: тогда советские войска защищали государственный строй, а руками моджахедов воевали Соединенные Штаты и Великобритания.- В Афганистане руками афганцев-пуштунов воевали американцы и англичане. Они их снабжали оружием так же, как сейчас Украину, и натравливали на "шурави", то есть на советских. Если бы мы им дали утвердиться в Афганистане, они бы начали еще тогда наступать на Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, Киргизию. Историческая справка14 апреля 1988 года в Женеве были приняты соглашения об урегулировании конфликта в Афганистане. Согласно им, Советский Союз должен был вывести свой контингент из страны за девять месяцев.15 мая 1988 года начался процесс вывода войск. Советская армия выходила организованно, обеспечивая охрану социально важных объектов и дорог, по которым двигались подразделения.15 февраля 1989 года последние солдаты покинули Афганистан.За девять лет военного присутствия Советский Союз построил в стране сотни школ, больниц, жилых домов и предприятий. Советские граждане несли афганцам цивилизацию и культуру. В день выхода "шурави" президент республики Мохаммад Наджибулла сказал:Читайте также на РИА Новости Крым:Афганская рота: как воины-интернационалисты защищали Крым в феврале 2014Они выполняли свой долг: вывод советских войск из Афганистана

афганистан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

афганистан, воины-интернационалисты, в мире, история, общество, авторы