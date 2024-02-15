Они выполняли свой долг: вывод советских войск из Афганистана

Они выполняли свой долг: фото вывода советских войск из Афганистана
14 апреля 1988 года состоялось подписание женевских соглашений, где было принято решение о выводе советских войск из Афганистана
14 апреля 1988 года состоялось подписание женевских соглашений, где было принято решение о выводе советских войск из Афганистана
Начался вывод 15 мая 1988 года, завершился – 15 февраля 1989
Начался вывод 15 мая 1988 года, завершился – 15 февраля 1989
Борис Громов стал последним советским военнослужащим на территории Афганистана
Борис Громов стал последним советским военнослужащим на территории Афганистана
Интернациональный долг в Афганистане исполняли более 5 тысяч крымчан
Интернациональный долг в Афганистане исполняли более 5 тысяч крымчан
Из них 168 погибли, 3 пропали без вести
Двое— удостоены звания "Герой Советского Союза", тысячи – награждены орденами и медалями
Двое— удостоены звания "Герой Советского Союза", тысячи – награждены орденами и медалями
Командир артиллерийской батареи капитан Владимир Скиба, награжденный афганским орденом "Звезда" III степени
Командир артиллерийской батареи капитан Владимир Скиба, награжденный афганским орденом "Звезда" III степени
Мирные жители провожают домой советских воинов-интернационалистов
Мирные жители провожают домой советских воинов-интернационалистов
Первая колонна советских войск отправляется на Родину. Перевал Саланг
Первая колонна советских войск отправляется на Родину. Перевал Саланг
Торжественная встреча возвращающихся из Афганистана домой воинов
Торжественная встреча возвращающихся из Афганистана домой воинов
Во время встречи невозможно было сдержать слезы
Во время встречи невозможно было сдержать слезы
Воинская часть ограниченного контингента советских войск в горах Афганистана
Воинская часть ограниченного контингента советских войск в горах Афганистана
Десант в предгорье Гиндукуша (горный хребет)
Механизированное подразделение советских войск в районе крепости Бала-Хиссар в Кабуле
Механизированное подразделение советских войск в районе крепости Бала-Хиссар в Кабуле
Пребывание ограниченного контингента советских войск в Афганистане в районе крепости Бала-Хиссар в Кабуле
Пребывание ограниченного контингента советских войск в Афганистане в районе крепости Бала-Хиссар в Кабуле
Отдельный батальон спецназа после выполнения боевого задания в районе Харабали
Отдельный батальон спецназа после выполнения боевого задания в районе Харабали
Колонны советских войск движутся через перевал Саланг в горах Гиндукуш. На обочине - обломки автомобильной техники, уничтоженной афганскими душманами
Колонны советских войск движутся через перевал Саланг в горах Гиндукуш. На обочине - обломки автомобильной техники, уничтоженной афганскими душманами