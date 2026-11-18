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В Севастополе за год выпустили более 25 миллионов бутылок вина

В Севастополе за год выпустили более 25 миллионов бутылок вина - РИА Новости Крым, 18.11.2026

В Севастополе за год выпустили более 25 миллионов бутылок вина

За десять месяцев 2026 года севастопольские предприятия выпустили более 25 миллионов бутылок вина и игристых вин, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T19:38

2026-11-18T19:38

2026-11-18T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. За десять месяцев 2026 года севастопольские предприятия выпустили более 25 миллионов бутылок вина и игристых вин, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Всего по региону закупили 77 единиц винодельческого оборудования и шесть единиц сельхозтехники. Также благодаря региональным мерам поддержки в Севастополе выросло количество лицензированных винодельческих предприятий — теперь их насчитывается 26. Подобные показатели сохраняют за Севастополем статус одного из главных винодельческих центров страны, подчеркнул Развожаев.Губернатор добавил, что сейчас в Севастополе завершается сезон сбора технического винограда. Виноградари собрали почти 27 тысяч тонн ягод с площади более пяти тысяч гектаров, а средняя урожайность достигла 60 центнеров с гектара. Сбор поздних сортов продлится до первой декады декабря.Ранее сообщалось, что аграриям Севастополя возместят до 80% затрат на закладку новых виноградников и приобретение сельхозоборудования.В Севастополе с начала года 58 предприятий агропромышленного комплекса (АПК) получили господдержку, сообщали ранее в пресс-службе правительства города. Всего на 2026 год в городе предусмотрено 977 миллионов рублей на поддержку АПК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 тысяч тонн плодов и ягод планируют собрать в КрымуСколько винограда соберут в КрымуВ Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожая

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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