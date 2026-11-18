https://crimea.ria.ru/20261118/v-sevastopole-za-god-vypustili-bolee-25-millionov-butylok-vina-1161163405.html
В Севастополе за год выпустили более 25 миллионов бутылок вина
В Севастополе за год выпустили более 25 миллионов бутылок вина - РИА Новости Крым, 18.11.2026
В Севастополе за год выпустили более 25 миллионов бутылок вина
За десять месяцев 2026 года севастопольские предприятия выпустили более 25 миллионов бутылок вина и игристых вин, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T19:38
2026-11-18T19:38
2026-11-18T19:38
севастополь
виноградники крыма
виноградники
виноделие в крыму
виноделие
михаил развожаев
сельское хозяйство
урожай в крыму
новости севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0b/15/1132930255_0:568:1024:1144_1920x0_80_0_0_109d0d69feecbb11cf87601729fe1a9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. За десять месяцев 2026 года севастопольские предприятия выпустили более 25 миллионов бутылок вина и игристых вин, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Всего по региону закупили 77 единиц винодельческого оборудования и шесть единиц сельхозтехники. Также благодаря региональным мерам поддержки в Севастополе выросло количество лицензированных винодельческих предприятий — теперь их насчитывается 26. Подобные показатели сохраняют за Севастополем статус одного из главных винодельческих центров страны, подчеркнул Развожаев.Губернатор добавил, что сейчас в Севастополе завершается сезон сбора технического винограда. Виноградари собрали почти 27 тысяч тонн ягод с площади более пяти тысяч гектаров, а средняя урожайность достигла 60 центнеров с гектара. Сбор поздних сортов продлится до первой декады декабря.Ранее сообщалось, что аграриям Севастополя возместят до 80% затрат на закладку новых виноградников и приобретение сельхозоборудования.В Севастополе с начала года 58 предприятий агропромышленного комплекса (АПК) получили господдержку, сообщали ранее в пресс-службе правительства города. Всего на 2026 год в городе предусмотрено 977 миллионов рублей на поддержку АПК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 тысяч тонн плодов и ягод планируют собрать в КрымуСколько винограда соберут в КрымуВ Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожая
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0b/15/1132930255_0:380:1024:1148_1920x0_80_0_0_b47b463b3c1f37ccf27f3f35254a8518.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, виноградники крыма, виноградники, виноделие в крыму, виноделие, михаил развожаев, сельское хозяйство, урожай в крыму, новости севастополя
В Севастополе за год выпустили более 25 миллионов бутылок вина
В Севастополе в 2026 году виноделы выпустили более 25 миллионов бутылок вина и игристого
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. За десять месяцев 2026 года севастопольские предприятия выпустили более 25 миллионов бутылок вина и игристых вин, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Таких результатов удалось достичь благодаря комплексной господдержке, которая в этом году составила 600 миллионов рублей. Деньги пошли на развитие плодоносящих виноградников и закладку новых, уход за лозами, покупку специального оборудования и техники", – видео написал в своем канале в МАКС Развожаев.
Всего по региону закупили 77 единиц винодельческого оборудования и шесть единиц сельхозтехники. Также благодаря региональным мерам поддержки в Севастополе выросло количество лицензированных винодельческих предприятий — теперь их насчитывается 26. Подобные показатели сохраняют за Севастополем статус одного из главных винодельческих центров страны, подчеркнул Развожаев.
Губернатор добавил, что сейчас в Севастополе завершается сезон сбора технического винограда. Виноградари собрали почти 27 тысяч тонн ягод с площади более пяти тысяч гектаров, а средняя урожайность достигла 60 центнеров с гектара. Сбор поздних сортов продлится до первой декады декабря.
Ранее сообщалось, что аграриям Севастополя возместят
до 80% затрат на закладку новых виноградников и приобретение сельхозоборудования.
В Севастополе с начала года 58 предприятий
агропромышленного комплекса (АПК) получили господдержку, сообщали ранее в пресс-службе правительства города. Всего на 2026 год в городе предусмотрено 977 миллионов рублей на поддержку АПК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: