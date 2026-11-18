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Над Азовским морем и Краснодарским краем сбили 51 дрон ВСУ
Над Азовским морем и Краснодарским краем сбили 51 дрон ВСУ - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Над Азовским морем и Краснодарским краем сбили 51 дрон ВСУ
Средства противовоздушной обороны в среду в течение дня сбили 51 украинский беспилотник над Азовским морем и Краснодарским краем, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T20:37
2026-11-18T20:37
2026-11-18T20:37
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вооруженные силы россии
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в среду в течение дня сбили 51 украинский беспилотник над Азовским морем и Краснодарским краем, сообщает Минобороны РФ.За прошедшую ночь средства ПВО ликвидировали 184 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости сво, азовское море, краснодарский край, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Над Азовским морем и Краснодарским краем сбили 51 дрон ВСУ
Силы ПВО сбили 51 украинских беспилотник над Азовским морем и Краснодарским краем