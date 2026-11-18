https://crimea.ria.ru/20261118/nad-azovskim-morem-i-krasnodarskim-kraem-sbili-51-dron-vsu-1161180698.html

Над Азовским морем и Краснодарским краем сбили 51 дрон ВСУ

Над Азовским морем и Краснодарским краем сбили 51 дрон ВСУ - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Над Азовским морем и Краснодарским краем сбили 51 дрон ВСУ

Средства противовоздушной обороны в среду в течение дня сбили 51 украинский беспилотник над Азовским морем и Краснодарским краем, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T20:37

2026-11-18T20:37

2026-11-18T20:37

новости сво

азовское море

краснодарский край

пво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:161:2911:1799_1920x0_80_0_0_787c8fd84c658fce5f72c9f4b8586c1c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в среду в течение дня сбили 51 украинский беспилотник над Азовским морем и Краснодарским краем, сообщает Минобороны РФ.За прошедшую ночь средства ПВО ликвидировали 184 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

азовское море

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, азовское море, краснодарский край, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)