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Крымский мост подвергся новой атаке ВСУ

Крымский мост подвергся новой атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Крымский мост подвергся новой атаке ВСУ

Крымский мост в ночь на четверг подвергся новому удару со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T05:46

2026-11-19T05:46

2026-11-19T06:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Крымский мост в ночь на четверг подвергся новому удару со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава региона призвал доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сведения.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда же ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом. Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части пока нет.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма возобновляются автобусные рейсы по ряду направленийМеры безопасности на ж/д станции "Тамань-пассажирская" усилилиПринимаются все меры для надежной логистики жителей Крыма - Никитин

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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