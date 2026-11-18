https://crimea.ria.ru/20261118/v-arteke-obnovili-sportivnye-ploschadki-dvukh-detskikh-lagerey-1161156694.html

В "Артеке" обновили спортивные площадки двух детских лагерей

В "Артеке" обновили спортивные площадки двух детских лагерей - РИА Новости Крым, 18.11.2026

В "Артеке" обновили спортивные площадки двух детских лагерей

На спортивных площадках детских лагерей "Лесной" и "Речной" Международного детского центра "Артек" завершились ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T21:23

2026-11-18T21:23

2026-11-18T21:23

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"артек" – территория развития"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. На спортивных площадках детских лагерей "Лесной" и "Речной" Международного детского центра "Артек" завершились ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ в рамках совместного с РИА Новости Крым проекта "Артек" – территория развития". По его словам, обновлено спортивное покрытие с использованием резиновой крошки, нанесена новая разметка, отремонтированы трибуны. В лагере "Лесной" также предусмотрены работы по восстановлению ограждений, обновлению парапета и освещения. В лагере "Речной" – ремонт бордюров и прилегающих покрытий.Реконструкция спортивных площадок - часть реализации Программы развития МДЦ "Артек" на 2026–2030 годы, направленной на создание современных условий для отдыха, образования и всестороннего развития детей.Ранее сообщалось, что в "Артеке" создано современное пространство для психологического комфорта детей и педагогов. Теперь артековцы могут восстановить силы или справиться со стрессом в специальных сенсорных комнатах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лагерь в "Артеке" назовут в честь святителя Луки"Артек" запустил проект к Году единства народов "Россия в лицах"ИИ и цифровой контент: в "Артеке" создают новую технологическую среду

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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