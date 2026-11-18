В "Артеке" обновили спортивные площадки двух детских лагерей
В "Артеке" обновили спортивные площадки двух детских лагерей
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" обновили спортивные площадки двух детских лагерей
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. На спортивных площадках детских лагерей "Лесной" и "Речной" Международного детского центра "Артек" завершились ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ в рамках совместного с РИА Новости Крым проекта "Артек" – территория развития".
"Спорт – одно из ключевых направлений нашей образовательной программы. Мы последовательно обновляем спортивную инфраструктуру, чтобы у детей были современные и безопасные условия для занятий", – отметил директор "Артека" Константин Федоренко.
По его словам, обновлено спортивное покрытие с использованием резиновой крошки, нанесена новая разметка, отремонтированы трибуны. В лагере "Лесной" также предусмотрены работы по восстановлению ограждений, обновлению парапета и освещения. В лагере "Речной" – ремонт бордюров и прилегающих покрытий.
"Очень ждем, когда на этих площадках вновь зазвучат детские голоса, будут проходить тренировки и соревнования, появятся новые победы. Но главное для нас – не спортивные рекорды, а возможность каждого ребенка проявить себя, научиться работать в команде, поверить в свои силы", – подчеркнул Федоренко.
Реконструкция спортивных площадок - часть реализации Программы развития МДЦ "Артек" на 2026–2030 годы, направленной на создание современных условий для отдыха, образования и всестороннего развития детей.
Ранее сообщалось, что в "Артеке" создано современное пространство для психологического комфорта детей и педагогов. Теперь артековцы могут восстановить силы или справиться со стрессом в специальных сенсорных комнатах.
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