https://crimea.ria.ru/20261118/na-zapade-kryma-12-sel-ostalis-bez-sveta-1161179823.html

На западе Крыма 12 сел остались без света

На западе Крыма 12 сел остались без света - РИА Новости Крым, 18.11.2026

На западе Крыма 12 сел остались без света

В 12 селах Сакского района Крыма и частично в городе Саки отключили свет в связи с ранее введенными ограничениями электроснабжения полуострова. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T19:47

2026-11-18T19:47

2026-11-18T19:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В 12 селах Сакского района Крыма и частично в городе Саки отключили свет в связи с ранее введенными ограничениями электроснабжения полуострова. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Под ограничения попали села Владимировка, Гаршино, Куликовка, Прибрежное, Лесновка (частично), Штормовое, Молочное (частично), Витино, Ромашкино Воробьево, Абрикосовка, Хуторок.Также нет света в нескольких районах города Саки.Ориентировочное время отсутствия электричества – 3 часа, проинформировали в "Крымэнерго".В среду в ряде населенных пунктов Крыма ограничена подача электроэнергии. Частично были обесточены Джанкойский, Белогорский, Ленинский, Раздольненский, Сакский и Нижнегорский районы. Без света также часть Евпатории и Судакского регионаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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