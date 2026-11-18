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На западе Крыма 12 сел остались без света
На западе Крыма 12 сел остались без света - РИА Новости Крым, 18.11.2026
На западе Крыма 12 сел остались без света
В 12 селах Сакского района Крыма и частично в городе Саки отключили свет в связи с ранее введенными ограничениями электроснабжения полуострова. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T19:47
2026-11-18T19:47
2026-11-18T19:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В 12 селах Сакского района Крыма и частично в городе Саки отключили свет в связи с ранее введенными ограничениями электроснабжения полуострова. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Под ограничения попали села Владимировка, Гаршино, Куликовка, Прибрежное, Лесновка (частично), Штормовое, Молочное (частично), Витино, Ромашкино Воробьево, Абрикосовка, Хуторок.Также нет света в нескольких районах города Саки.Ориентировочное время отсутствия электричества – 3 часа, проинформировали в "Крымэнерго".В среду в ряде населенных пунктов Крыма ограничена подача электроэнергии. Частично были обесточены Джанкойский, Белогорский, Ленинский, Раздольненский, Сакский и Нижнегорский районы. Без света также часть Евпатории и Судакского регионаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, гуп рк "крымэнерго", сакский район, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму
На западе Крыма 12 сел остались без света
В городе Саки и 12 селах района отключили свет из-за введенных ограничений
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В 12 селах Сакского района Крыма и частично в городе Саки отключили свет в связи с ранее введенными ограничениями электроснабжения полуострова. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".
"В связи с введенными ограничениями отсутствует подача электроэнергии в населенных пунктах Сакского района", - говорится в сообщении.
Под ограничения попали села Владимировка, Гаршино, Куликовка, Прибрежное, Лесновка (частично), Штормовое, Молочное (частично), Витино, Ромашкино Воробьево, Абрикосовка, Хуторок.
Также нет света в нескольких районах города Саки.
Ориентировочное время отсутствия электричества – 3 часа, проинформировали в "Крымэнерго".
В среду в ряде населенных пунктов Крыма ограничена подача электроэнергии. Частично были обесточены Джанкойский, Белогорский, Ленинский, Раздольненский, Сакский и Нижнегорский районы. Без света также часть Евпатории и Судакского региона
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