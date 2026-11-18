https://crimea.ria.ru/20261118/situatsiya-vokrug-krymskogo-mosta-i-sammit-ates-v-kitae-glavnoe-za-den-1161177672.html

Ситуация вокруг Крымского моста и саммит АТЭС в Китае: главное за день

Ситуация вокруг Крымского моста и саммит АТЭС в Китае: главное за день - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Ситуация вокруг Крымского моста и саммит АТЭС в Китае: главное за день

В правительстве России заявили, что будут принимать небанальные решения для налаживания логистических маршрутов после повторного удара по Крымскому мосту... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T23:07

2026-11-18T23:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В правительстве России заявили, что будут принимать небанальные решения для налаживания логистических маршрутов после повторного удара по Крымскому мосту. Президент России Владимир Путин участвует в саммите АТЭС в Китайском Шэнчжэне. ВСУ атаковали Северский район Краснодарского края. В Крыму введены новые ограничения подачи электроэнергии. Российские военные поразили ряд объектов на Украине. В Бурятии машина провалилась под лед – погибли три человекаО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация на Крымском мостуКрымский мост сейчас открыт для движения железнодорожного транспорта, проезд осуществляется по одному пути, на втором продолжаются восстановительные работы.Минтранс РФ обеспечивает бесперебойную логистику и координирует работу транспорта на крымском направлении, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на заседании оперштаба по вопросу ликвидации последствий атак на объект.Вице-премьер России Андрей Никитин заверил, что Крым будет обеспечен грузами, а люди будут иметь возможность попасть в другие субъекты. Для этого, по его словам, придется принимать "в том числе небанальные решения".Он также отметил, что у России есть все необходимые технологии и компетенции, чтобы провести восстановительные работы на Крымском мосту в сжатые сроки.Для перевозок пассажиров и грузов при необходимости будет задействована Керченская паромная переправа. Однако 18 и 19 ноября паромы ходить не будут из-за неблагоприятной погодыУчастие Путина в саммите АТЭСПрезидент России Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэн, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).Российский лидер выступил на деловом саммите.Он подчеркнул, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом и стала мировым рекордсменом по числу введенных против страны карательных мер. При этом РФ входит в число крупнейших экономик мира, а безработица находится на низком уровне в 2,3%.Путин также заявил, что в глобальной экономике произошел тектонический сдвиг, Азиатско-Тихоокеанский регион стал ее центром. Вместе с тем, уровень жизни в странах ЕС стабильно и унизительно для еврозоны снижается. Растет долговая нагрузка, инфляция, подчеркнул российский лидер.На приеме, организованном в честь саммита для глав государств, Президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились и пожали друг другу руки, кратко пообщавшись "на ногах".19 ноября лидеры России, США и Китая примут участие в трехсторонней встрече.Атака ВСУ на Краснодарский крайВ ночь на среду ВСУ атаковали Краснодарский край. Удар пришелся по жилым домам Северского района. Из-за падения обломков беспилотников произошли возгорания на двух предприятиях.Также пострадали девять человек. Одного из них госпитализировали, остальным помощь оказали амбулаторно.Кроме того, четыре человека пострадали из-за украинской атаки в Тахтамукайском районе Адыгеи.Ограничения подачи электричества в КрымуВ среду утром по команде федерального системного оператора на территории Республики Крым введены ограничения подаваемой мощности.Частично были обесточены Джанкойский, Белогорский, Ленинский, Раздольненский и Сакский районы. Полностью нет света в Нижнегорском районе. Без света также часть Евпатории и Судакского региона.Свет отключают по графику 3/6 (три часа подача электроэнергии отсутствует, на шесть часов возобновляется).Удары по УкраинеМинувшей ночью Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры порта Измаил, используемые для разгрузки военных грузов.Кроме того, в Черном море поражен "сухогруз", доставляющий в порт Южный грузы двойного назначения для украинской армии.Трагедия в БурятииВ Бурятии на озере Бусани под лед провалился автомобиль – погибли три человека.По данным спасателей, автомобиль обнаружили на глубине 2,5 метра в 20 километрах от населенного пункта Уакит. Погибших извлекли из машины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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