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В Севастополе второй раз за вечер сбили пешехода на "зебре"
В Севастополе второй раз за вечер сбили пешехода на "зебре" - РИА Новости Крым, 18.11.2026
В Севастополе второй раз за вечер сбили пешехода на "зебре"
В Севастополе произошло второе за вечер ДТП, в котором машина сбила человека на пешеходном переходе. Об этом сообщает управление МВД по региону. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T22:03
2026-11-18T22:03
2026-11-18T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе произошло второе за вечер ДТП, в котором машина сбила человека на пешеходном переходе. Об этом сообщает управление МВД по региону.Ранее сообщалось, что в среду вечером в Севастополе на улице Будищева 18-летний юноша попал под колеса BMW на пешеходном переходе.Схожее ДТП произошло в 19:40 на трассе Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент.Пострадавшая получила телесные повреждения, ее доставили в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе второй раз за вечер сбили пешехода на "зебре"
В Севастополе второй раз за вечер сбили человека на "зебре" – пострадала 21-летняя девушка