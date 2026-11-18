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На трассе "Дон" открылась новая зона отдыха для автомобилистов
На трассе "Дон" открылась новая зона отдыха для автомобилистов - РИА Новости Крым, 18.11.2026
На трассе "Дон" открылась новая зона отдыха для автомобилистов
На трассе М-4 "Дон" открылась новая многофункциональная зона дорожного сервиса, где могут отдохнуть автомобилисты по пути в сторону побережья Черного и... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T19:55
2026-11-18T19:55
2026-11-18T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. На трассе М-4 "Дон" открылась новая многофункциональная зона дорожного сервиса, где могут отдохнуть автомобилисты по пути в сторону побережья Черного и Азовского морей. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор".На территории многофункциональной зоны размещена современная автозаправочная станция со зданием обслуживания площадью 1200 квадратных метров.Для семей с детьми организована закрытая детская игровая зона, а также специализированная комната матери и ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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автодор, новости, дороги, дороги крыма
На трассе "Дон" открылась новая зона отдыха для автомобилистов
На трассе М-4 "Дон" открылась новая многофункциональная зона дорожного сервиса
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. На трассе М-4 "Дон" открылась новая многофункциональная зона дорожного сервиса, где могут отдохнуть автомобилисты по пути в сторону побережья Черного и Азовского морей. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор".
На территории многофункциональной зоны размещена современная автозаправочная станция со зданием обслуживания площадью 1200 квадратных метров.
"Водители и пассажиры могут подкрепиться горячими блюдами в кафе. К услугам посетителей комфортные туалетные комнаты, оборудованные душевыми кабинами. На улице обустроены детская и спортивная площадки", - говорится в сообщении.
Для семей с детьми организована закрытая детская игровая зона, а также специализированная комната матери и ребенка.
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