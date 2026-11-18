https://crimea.ria.ru/20261118/na-trasse-don-otkrylas-novaya-zona-otdykha-dlya-avtomobilistov-1161180101.html

На трассе "Дон" открылась новая зона отдыха для автомобилистов

На трассе "Дон" открылась новая зона отдыха для автомобилистов - РИА Новости Крым, 18.11.2026

На трассе "Дон" открылась новая зона отдыха для автомобилистов

На трассе М-4 "Дон" открылась новая многофункциональная зона дорожного сервиса, где могут отдохнуть автомобилисты по пути в сторону побережья Черного и... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T19:55

2026-11-18T19:55

2026-11-18T19:55

автодор

новости

дороги

дороги крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/12/1161179981_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_6e0c76d52914d4fd9ecd6889a83127f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. На трассе М-4 "Дон" открылась новая многофункциональная зона дорожного сервиса, где могут отдохнуть автомобилисты по пути в сторону побережья Черного и Азовского морей. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор".На территории многофункциональной зоны размещена современная автозаправочная станция со зданием обслуживания площадью 1200 квадратных метров.Для семей с детьми организована закрытая детская игровая зона, а также специализированная комната матери и ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автодор, новости, дороги, дороги крыма