https://crimea.ria.ru/20261118/raspad-sistem-chto-znachit-vykhod-iz-stroya-seti-agentstva-natsbezopasnosti-ssha--mnenie-1161173364.html

Распад систем: что значит выход из строя сети Агентства нацбезопасности США – мнение

Распад систем: что значит выход из строя сети Агентства нацбезопасности США – мнение - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Распад систем: что значит выход из строя сети Агентства нацбезопасности США – мнение

Предназначенная для хранения и обмена секретной информацией внутренняя сеть Агентства национальной безопасности США (АНБ) вышла из строя вслед за сбоями в... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T22:39

2026-11-18T22:39

2026-11-18T22:39

мнения

малек дудаков

сша

банковский кризис в сша

кризис

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Предназначенная для хранения и обмена секретной информацией внутренняя сеть Агентства национальной безопасности США (АНБ) вышла из строя вслед за сбоями в IT-инфраструктуре крупнейших корпораций и банков. Как и проблемы в других сферах, это стало следствием бюджетного кризиса, который будет только распаляться, прогнозирует политолог-американист Малек Дудаков.Эксперт обращает внимание на то, что острый технологический кризис накрывает США уже вторую неделю подряд.По словам Дудакова, в Конгрессе США из-за этого рвут и мечут, и аппаратчикам Трампа никак не удается оправдаться. Они исключают сценарии хакерских атак или выхода искусственного интеллекта из-под контроля, при этом заявляют, что к нынешним массовым сбоям могли привести попытки модернизировать старые системы связи, многим из которых по полвека, на алгоритмы ИИ.Демократы, в свою очередь, вспоминают республиканцам активность созданного Трампом Департамента эффективности правительства агентства, которое без разбора и массово увольняло госслужащих, хотя это вовсе не объясняет сбои в системах в частном секторе, где также идут волны сокращения в стремлении заменить айтишников алгоритмами ИИ или специалистами из Индии, добавил политолог.Дудаков отмечает, что социальные проблемы в США в последнее время стали резко обостряться из-за сокращения Белым домом расходов ради экономии. Это касается целого ряда программ, в том числе в области здравоохранения, из-за чего, в частности, Америку стала накрывать эпидемия кори, заметил эксперт."Министр здравоохранения Роберт Кеннеди даже полагает, что вакцины приводят к росту случаев аутизма. Теперь другие страны опасаются, что эти эпидемии из Америки перекинутся на внешний мир", – добавил политолог.Дудаков подчеркивает, что с финансами у правительства США дела обстоят не просто плохо, а все хуже и хуже, так что бюджетный кризис в Вашингтоне, можно сказать, сейчас только распаляется.Ранее американист спрогнозировал очередной шатдаун и дефолт в США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и УкраиныНарод Трампу отомстил: "мистер Вето" может стать бессильным – американистДемпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение

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мнения, малек дудаков, сша, банковский кризис в сша, кризис