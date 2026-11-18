https://crimea.ria.ru/20261118/konflikt-vokrug-irana-riskuet-vyyti-na-novyy-vitok--mnenie-1161163894.html

Конфликт вокруг Ирана рискует выйти на новый виток – мнение

Конфликт вокруг Ирана рискует выйти на новый виток – мнение - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Конфликт вокруг Ирана рискует выйти на новый виток – мнение

В отличие от украинского, ближневосточный конфликт вокруг Ирана не только региональный, но и глобальный, и пока нет понятных инструментов, как его завершить,... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T22:21

2026-11-18T22:21

2026-11-18T22:21

олег шевченко

иран

обострение между ираном и сша

мнения

политика

сша

ближний восток

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"Мы на пороге": конфликт вокруг Ирана рискует выйти на новый виток – мнение "Мы на пороге": конфликт вокруг Ирана рискует выйти на новый виток – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В отличие от украинского, ближневосточный конфликт вокруг Ирана не только региональный, но и глобальный, и пока нет понятных инструментов, как его завершить, хотя мир находится на пороге его нового витка. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко.В отличие от конфликта на Украине, потенциал которого остается локальным, в Иране он еще и глобальный, в особенности учитывая новые обстоятельства, в которые погружают регион США в последнее время при согласии ряда стран, сказал эксперт.В том числе это появление на днях очередного авианосца ВМС США, который якобы пришел на смену прежнему, а по факту усилил группировку на Ближнем Востоке, который в американской политической науке называют Средним. И заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможности нанесения по Ирану ядерного удара, и ряд других аспектов развития ситуации, добавил он."Все это означает, что мы находимся перед порогом нового витка, – считает Шевченко. – Плюс почему-то странно затихла Турция. Почему она затихла, может быть, потому что заинтересована в Северном Иране? То есть с Ираном проблема никуда не исчезла".При этом пока не ясно, как даже начать решать ее, чем и объясняется отсутствие хоть сколько-нибудь понятных действий, способных приблизить завершение этого конфликта, заметил эксперт.В этом смысле Соединенные Штаты действуют по уже вполне понятной, четкой и последовательной стратегии, продолжил эксперт. Сначала они развязывают военный конфликт на территории, которую считают для себя опасным соперником, или рядом с ней, а потом выходят из него, оставляя бремя его дальнейшего несения другой стране или странам, пояснил он."Конфликт на Украине-то начала даже не Европа, а Соединенные Штаты. А потом они свои активы свернули и переложили всю тяжесть этого военного конфликта на Европу. Примерно такую же сейчас ситуацию США пытаются разыграть с Ираном. Они начали войну с Ираном, и теперь хотят выйти из нее, и переложить бремя этого конфликта, например, на Израиль и Турцию", – сказал Шевченко.В стратегическом плане, по мнению эксперта, США хотели бы развязать очередной конфликт по такому же сценарию вокруг Тайваня, а бремя конфликта переложить на Японию. Именно для этого сегодня с Токио снимают ограничения и помогают увеличивать военные силы, отметил аналитик."Вроде как цены на нефть поднялись, но бензоколонки не пересохли в Соединенных Штатах Америки. Машины ездят, самолеты летают. Да, дороже. Да, неудобнее. Да, дискомфортнее. Но принципиального коллапса нет. Поэтому конфликт вокруг Ирана будет продолжаться", – делает вывод эксперт.В начале недели днях телеканал ABC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что атомный авианосец USS Theodore Roosevelt прибыл на Ближний Восток, увеличив число действующих в регионе авианосных ударных групп США до трех.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия готова помочь Ирану в урегулировании на Ближнем ВостокеГлава МИД Ирана заявил о тесном сотрудничестве Тегерана и Москвы

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олег шевченко, иран, обострение между ираном и сша, мнения, политика, сша, ближний восток