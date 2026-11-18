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Новая схема: мошенники начали рассылать россиянам фишинговые ссылки
Новая схема: мошенники начали рассылать россиянам фишинговые ссылки - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Новая схема: мошенники начали рассылать россиянам фишинговые ссылки
Кибермошенники распространяют фишинговые ссылки под видом розыгрышей и юбилейных акций от известных брендов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УБК МВД... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T20:54
2026-11-18T20:54
2026-11-18T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Кибермошенники распространяют фишинговые ссылки под видом розыгрышей и юбилейных акций от известных брендов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УБК МВД России.В ведомстве отметили, что затем мошенники просят человека сделать перевод или назвать реквизиты карты, объясняя это тем, что нужно оплатить комиссию или страховку, проверить банковскую карту.В полиции напомнили, что настоящие организаторы проводят розыгрыши только на официальных площадках и никогда не просят за них оплату.Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. Под видом правоохранителей или банковских сотрудников аферисты предлагают потерпевшим помощь в возврате похищенных денег и повторно обманывают их.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане отдали мошенникам более 32 миллионов рублей за неделюНе более 30 тысяч – зачем хотят ограничить банковские операции в РоссииВосемь крымчан осудят за организацию сим-боксов для мошенников
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мошенничество, мвд по краснодарскому краю, новости, россия, киберпреступность
Новая схема: мошенники начали рассылать россиянам фишинговые ссылки
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с использованием фишинговых ссылок