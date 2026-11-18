https://crimea.ria.ru/20261118/novaya-skhema-moshenniki-nachali-rassylat-rossiyanam-fishingovye-ssylki-1161155919.html

Новая схема: мошенники начали рассылать россиянам фишинговые ссылки

Новая схема: мошенники начали рассылать россиянам фишинговые ссылки - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Новая схема: мошенники начали рассылать россиянам фишинговые ссылки

Кибермошенники распространяют фишинговые ссылки под видом розыгрышей и юбилейных акций от известных брендов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УБК МВД... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T20:54

2026-11-18T20:54

2026-11-18T20:37

мошенничество

мвд по краснодарскому краю

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россия

киберпреступность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Кибермошенники распространяют фишинговые ссылки под видом розыгрышей и юбилейных акций от известных брендов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УБК МВД России.В ведомстве отметили, что затем мошенники просят человека сделать перевод или назвать реквизиты карты, объясняя это тем, что нужно оплатить комиссию или страховку, проверить банковскую карту.В полиции напомнили, что настоящие организаторы проводят розыгрыши только на официальных площадках и никогда не просят за них оплату.Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. Под видом правоохранителей или банковских сотрудников аферисты предлагают потерпевшим помощь в возврате похищенных денег и повторно обманывают их.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане отдали мошенникам более 32 миллионов рублей за неделюНе более 30 тысяч – зачем хотят ограничить банковские операции в РоссииВосемь крымчан осудят за организацию сим-боксов для мошенников

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, мвд по краснодарскому краю, новости, россия, киберпреступность