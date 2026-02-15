https://crimea.ria.ru/20260215/1116025361.html

Они выполняли свой долг: вывод советских войск из Афганистана – фотолента

Они выполняли свой долг: вывод советских войск из Афганистана – фотолента - РИА Новости Крым, 15.02.2026

Они выполняли свой долг: вывод советских войск из Афганистана – фотолента

15 февраля в России отмечается День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (воинов-интернационалистов).

15 февраля в России отмечается День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (воинов-интернационалистов).День памяти позволил придать официальный статус мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долга за пределами Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (решение о выводе советских войск из Афганистана было принято в 1988 году, процесс начался 15 мая 1988 года, завершился 15 февраля 1989).Как советские бойцы покидали Афганистан после 9 лет войны – в фотоленте РИА Новости Крым.

