Они выполняли свой долг: вывод советских войск из Афганистана – фотолента

Кадры вывода советских войск из Афганистана – фотолента
14 апреля 1988 года состоялось подписание женевских соглашений, где было принято решение о выводе советских войск из Афганистана.
Начался вывод 15 мая 1988 года, завершился – 15 февраля 1989-го.
Борис Громов стал последним советским военнослужащим на территории Афганистана.
Интернациональный долг в Афганистане исполняли более 5 тысяч крымчан.
Из них 168 погибли, 3 пропали без вести.
Двое – удостоены звания "Герой Советского Союза", тысячи – награждены орденами и медалями.
Командир артиллерийской батареи капитан Владимир Скиба, награжденный афганским орденом "Звезда" III степени.
Мирные жители провожают домой советских воинов-интернационалистов.
Первая колонна советских войск отправляется на Родину. Перевал Саланг.
Торжественная встреча возвращающихся из Афганистана домой воинов.
Во время встречи невозможно было сдержать слезы.
Возвращение советских воинов-интернационалистов из Демократической Республики Афганистан.
Воинская часть ограниченного контингента советских войск в горах Афганистана.
Десант в предгорье Гиндукуша (горный хребет).
Механизированное подразделение советских войск в районе крепости Бала-Хиссар в Кабуле.
Пребывание ограниченного контингента советских войск в Афганистане в районе крепости Бала-Хиссар в Кабуле.
Отдельный батальон спецназа после выполнения боевого задания в районе Харабали.
Колонны советских войск движутся через перевал Саланг в горах Гиндукуш. На обочине – обломки автомобильной техники, уничтоженной афганскими душманами.
