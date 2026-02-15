Рейтинг@Mail.ru
Они выполняли свой долг: вывод советских войск из Афганистана – фотолента - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Они выполняли свой долг: вывод советских войск из Афганистана – фотолента
Они выполняли свой долг: вывод советских войск из Афганистана – фотолента - РИА Новости Крым, 15.02.2026
Они выполняли свой долг: вывод советских войск из Афганистана – фотолента
15 февраля в России отмечается День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (воинов-интернационалистов). РИА Новости Крым, 15.02.2026
15 февраля в России отмечается День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (воинов-интернационалистов).День памяти позволил придать официальный статус мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долга за пределами Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (решение о выводе советских войск из Афганистана было принято в 1988 году, процесс начался 15 мая 1988 года, завершился 15 февраля 1989).Как советские бойцы покидали Афганистан после 9 лет войны – в фотоленте РИА Новости Крым.
Они выполняли свой долг: вывод советских войск из Афганистана – фотолента

Кадры вывода советских войск из Афганистана – фотолента

10:10 15.02.2026
 
15 февраля в России отмечается День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (воинов-интернационалистов).
День памяти позволил придать официальный статус мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долга за пределами Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (решение о выводе советских войск из Афганистана было принято в 1988 году, процесс начался 15 мая 1988 года, завершился 15 февраля 1989).
Как советские бойцы покидали Афганистан после 9 лет войны – в фотоленте РИА Новости Крым.
14 апреля 1988 года состоялось подписание женевских соглашений, где было принято решение о выводе советских войск из Афганистана.

Колонна бронетранспортеров на мосту в Термезе во время вывода советских войск из Афганистана. 14 февраля 1989 года
1 из 18

14 апреля 1988 года состоялось подписание женевских соглашений, где было принято решение о выводе советских войск из Афганистана.

Начался вывод 15 мая 1988 года, завершился – 15 февраля 1989-го.

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. 14 февраля 1989 года
2 из 18

Начался вывод 15 мая 1988 года, завершился – 15 февраля 1989-го.

Борис Громов стал последним советским военнослужащим на территории Афганистана.

Вывод ограниченного военного контингента советских войск из Афганистана. Колонны советских войск движутся через перевал Саланг в горах Гиндукуш. 14 февраля 1989 года
3 из 18

Борис Громов стал последним советским военнослужащим на территории Афганистана.

Интернациональный долг в Афганистане исполняли более 5 тысяч крымчан.

Торжественная встреча советских воинов-интернационалистов, возвращающихся из Афганистана домой. 5 февраля 1989 года
4 из 18

Интернациональный долг в Афганистане исполняли более 5 тысяч крымчан.

Из них 168 погибли, 3 пропали без вести.

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Радость встречи с родными. 29 марта 1989 года
5 из 18

Из них 168 погибли, 3 пропали без вести.

Двое – удостоены звания "Герой Советского Союза", тысячи – награждены орденами и медалями.

Вручение наград воинам Н-ской части ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 1 февраля 1988 года
6 из 18

Двое – удостоены звания "Герой Советского Союза", тысячи – награждены орденами и медалями.

Командир артиллерийской батареи капитан Владимир Скиба, награжденный афганским орденом "Звезда" III степени.

Командир артиллерийской батареи капитан Владимир Скиба, награжденный афганским орденом Звезда III степени. 31 мая 1984 года
7 из 18

Командир артиллерийской батареи капитан Владимир Скиба, награжденный афганским орденом "Звезда" III степени.

Мирные жители провожают домой советских воинов-интернационалистов.

Поэтапный вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Мирные жители провожают домой советских воинов-интернационалистов. 14 мая 1988 года
8 из 18

Мирные жители провожают домой советских воинов-интернационалистов.

Первая колонна советских войск отправляется на Родину. Перевал Саланг.

Поэтапный вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Первая колонна советских войск отправляется на Родину. Перевал Саланг. 14 мая 1988 года
9 из 18

Первая колонна советских войск отправляется на Родину. Перевал Саланг.

Торжественная встреча возвращающихся из Афганистана домой воинов.

Торжественная встреча советских воинов-интернационалистов, возвращающихся из Афганистана домой. 5 февраля 1989 года
10 из 18

Торжественная встреча возвращающихся из Афганистана домой воинов.

Во время встречи невозможно было сдержать слезы.

Завершение вывода частей и соединений ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Во время встречи. 14 февраля 1989 года
11 из 18

Во время встречи невозможно было сдержать слезы.

Возвращение советских воинов-интернационалистов из Демократической Республики Афганистан.

Возвращение советских воинов-интернационалистов из Демократической Республики Афганистан. 17 октября 1986 года
12 из 18

Возвращение советских воинов-интернационалистов из Демократической Республики Афганистан.

Воинская часть ограниченного контингента советских войск в горах Афганистана.

Воинская часть ограниченного контингента советских войск в горах Афганистана. 31 марта 1980 года
13 из 18

Воинская часть ограниченного контингента советских войск в горах Афганистана.

Десант в предгорье Гиндукуша (горный хребет).

Ограниченный контингент советских войск в Демократической Республике Афганистан. Десант в предгорье Гиндукуша. 31 марта 1988 года
14 из 18

Десант в предгорье Гиндукуша (горный хребет).

Механизированное подразделение советских войск в районе крепости Бала-Хиссар в Кабуле.

Пребывание ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 1 февраля 1988 года
15 из 18

Механизированное подразделение советских войск в районе крепости Бала-Хиссар в Кабуле.

Пребывание ограниченного контингента советских войск в Афганистане в районе крепости Бала-Хиссар в Кабуле.

Пребывание ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 1 февраля 1988 года
16 из 18

Пребывание ограниченного контингента советских войск в Афганистане в районе крепости Бала-Хиссар в Кабуле.

Отдельный батальон спецназа после выполнения боевого задания в районе Харабали.

Пребывание ограниченного контингента советских войск в Афганистане. 18 февраля 1988 года
17 из 18

Отдельный батальон спецназа после выполнения боевого задания в районе Харабали.

Колонны советских войск движутся через перевал Саланг в горах Гиндукуш. На обочине – обломки автомобильной техники, уничтоженной афганскими душманами.

Вывод ограниченного военного контингента советских войск из Афганистана. 14 мая 1988 года
18 из 18

Колонны советских войск движутся через перевал Саланг в горах Гиндукуш. На обочине – обломки автомобильной техники, уничтоженной афганскими душманами.

