Важная еда: как контролируется питание в крымских школах - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Важная еда: как контролируется питание в крымских школах
Важная еда: как контролируется питание в крымских школах - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Важная еда: как контролируется питание в крымских школах
Школьное питание всегда находится под пристальным контролем не только самих школ и родителей, но и государственных ведомств. Несмотря на это, ежегодно... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T21:28
2026-02-16T21:28
радио "спутник в крыму"
олег егоров
надежда анельчук
школа
школьное питание
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111786/73/1117867335_0:99:3292:1951_1920x0_80_0_0_c4a0698671a43be63d8547edefd714a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Школьное питание всегда находится под пристальным контролем не только самих школ и родителей, но и государственных ведомств. Несмотря на это, ежегодно фиксируются нарушения. Так, в 2025 году в Крыму, по информации Роспотребнадзора, из 142 проверок 93 из них выявили нарушения в организации питания в школах и детских садах. Как происходит мониторинг качества питания в детских учреждениях – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали заместитель Председателя Общественной палаты, председатель Комиссии по общественному контролю и защите прав потребителей Олег Егоров и член Экспертного совета при ОП РК Надежда Анельчук.Надежда Анельчук отметила, что процесс организации питания является комплексным."Это и соблюдение чистоты санитарных норм, и весь процесс начиная от поставки и приемки продуктов питания в учреждения. Конечно, на каждом из этих этапов могут быть выявлены какие-то нарушения. Зачастую мы имеем дело с человеческим фактором", – сказала гостья эфира.Чаще всего, по ее мнению, выявляемые нарушения касаются отсутствия маркировки продуктов, неправильном ведении документации, бракеражных журналов и так далее. Часто многие нарушения могут быть устранены в процессе самой проверки."Допустим, находится маркировка, помещается на продукцию. Бывает так, что на складе не всегда соответствует температура. Вот, например, при хранении сгущенного молока такое бывает. Есть производители, у которых на маркировке указаны условия хранения до +20 градусов, а на складе, допустим, бывает 21-22 градуса. И ответственные лица просто перемещают продукт в более прохладное место или в холодильник, и таким образом нарушение устраняется", – привела пример Надежда Анельчук.По ее словам, на полуострове уделяется особое внимание обучению организаторов школьного питания.Олег Егоров также напомнил, что важен контроль со стороны самого заказчика, независимо от того сама ли школа является организатором детского питания либо организацию питания оказывает сторонняя организация."Есть требования, нормы, есть СанПИН. От этого мы не отходим. Каждое утро бракеражная комиссия, которая есть в школе, непосредственно должна проверять, проводить контроль", – подчеркнул гость эфира.
Важная еда: как контролируется питание в крымских школах

При организации питания в крымских школах выявляют отсутствие маркировки продуктов

21:28 16.02.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Школьная столовая. Архивное фото
Школьная столовая. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Школьное питание всегда находится под пристальным контролем не только самих школ и родителей, но и государственных ведомств. Несмотря на это, ежегодно фиксируются нарушения. Так, в 2025 году в Крыму, по информации Роспотребнадзора, из 142 проверок 93 из них выявили нарушения в организации питания в школах и детских садах. Как происходит мониторинг качества питания в детских учреждениях – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали заместитель Председателя Общественной палаты, председатель Комиссии по общественному контролю и защите прав потребителей Олег Егоров и член Экспертного совета при ОП РК Надежда Анельчук.

"Мы отследили информацию по поводу проведения проверок Роспотребнадзора. Действительно, сигналы такие поступали и в прошлом году, и сейчас. По городу Симферополю есть вопросы. Поэтому, конечно, надо совместно заниматься этой проблемой", – сказал Олег Егоров.

Надежда Анельчук отметила, что процесс организации питания является комплексным.
"Это и соблюдение чистоты санитарных норм, и весь процесс начиная от поставки и приемки продуктов питания в учреждения. Конечно, на каждом из этих этапов могут быть выявлены какие-то нарушения. Зачастую мы имеем дело с человеческим фактором", – сказала гостья эфира.
Чаще всего, по ее мнению, выявляемые нарушения касаются отсутствия маркировки продуктов, неправильном ведении документации, бракеражных журналов и так далее. Часто многие нарушения могут быть устранены в процессе самой проверки.
"Допустим, находится маркировка, помещается на продукцию. Бывает так, что на складе не всегда соответствует температура. Вот, например, при хранении сгущенного молока такое бывает. Есть производители, у которых на маркировке указаны условия хранения до +20 градусов, а на складе, допустим, бывает 21-22 градуса. И ответственные лица просто перемещают продукт в более прохладное место или в холодильник, и таким образом нарушение устраняется", – привела пример Надежда Анельчук.
По ее словам, на полуострове уделяется особое внимание обучению организаторов школьного питания.
"На протяжении нескольких лет мы проводили ряд семинаров по всем муниципальным образованиям, приглашали специалистов контроля надзорных органов, это был и Россельхознадзор, и Роспотребнадзор, и каждое ведомство разъясняло те требования, которые существуют к приемке и хранению продуктов питания, к сопроводительной документации, требования прослеживаемости и так далее. Но эту работу нужно продолжать", – подчеркнула собеседница.
Олег Егоров также напомнил, что важен контроль со стороны самого заказчика, независимо от того сама ли школа является организатором детского питания либо организацию питания оказывает сторонняя организация.
"Есть требования, нормы, есть СанПИН. От этого мы не отходим. Каждое утро бракеражная комиссия, которая есть в школе, непосредственно должна проверять, проводить контроль", – подчеркнул гость эфира.
