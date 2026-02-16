https://crimea.ria.ru/20260216/vazhnaya-eda-kak-kontroliruetsya-pitanie-v-krymskikh-shkolakh-1153255072.html

Важная еда: как контролируется питание в крымских школах

Важная еда: как контролируется питание в крымских школах - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Важная еда: как контролируется питание в крымских школах

Школьное питание всегда находится под пристальным контролем не только самих школ и родителей, но и государственных ведомств. Несмотря на это, ежегодно... РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T21:28

2026-02-16T21:28

2026-02-16T21:28

радио "спутник в крыму"

олег егоров

надежда анельчук

школа

школьное питание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111786/73/1117867335_0:99:3292:1951_1920x0_80_0_0_c4a0698671a43be63d8547edefd714a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Школьное питание всегда находится под пристальным контролем не только самих школ и родителей, но и государственных ведомств. Несмотря на это, ежегодно фиксируются нарушения. Так, в 2025 году в Крыму, по информации Роспотребнадзора, из 142 проверок 93 из них выявили нарушения в организации питания в школах и детских садах. Как происходит мониторинг качества питания в детских учреждениях – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали заместитель Председателя Общественной палаты, председатель Комиссии по общественному контролю и защите прав потребителей Олег Егоров и член Экспертного совета при ОП РК Надежда Анельчук.Надежда Анельчук отметила, что процесс организации питания является комплексным."Это и соблюдение чистоты санитарных норм, и весь процесс начиная от поставки и приемки продуктов питания в учреждения. Конечно, на каждом из этих этапов могут быть выявлены какие-то нарушения. Зачастую мы имеем дело с человеческим фактором", – сказала гостья эфира.Чаще всего, по ее мнению, выявляемые нарушения касаются отсутствия маркировки продуктов, неправильном ведении документации, бракеражных журналов и так далее. Часто многие нарушения могут быть устранены в процессе самой проверки."Допустим, находится маркировка, помещается на продукцию. Бывает так, что на складе не всегда соответствует температура. Вот, например, при хранении сгущенного молока такое бывает. Есть производители, у которых на маркировке указаны условия хранения до +20 градусов, а на складе, допустим, бывает 21-22 градуса. И ответственные лица просто перемещают продукт в более прохладное место или в холодильник, и таким образом нарушение устраняется", – привела пример Надежда Анельчук.По ее словам, на полуострове уделяется особое внимание обучению организаторов школьного питания.Олег Егоров также напомнил, что важен контроль со стороны самого заказчика, независимо от того сама ли школа является организатором детского питания либо организацию питания оказывает сторонняя организация."Есть требования, нормы, есть СанПИН. От этого мы не отходим. Каждое утро бракеражная комиссия, которая есть в школе, непосредственно должна проверять, проводить контроль", – подчеркнул гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявили нарушения организации питания в школах и детсадахВ 80% предприятий общепита в Крыму и Севастополе нашли опасные продуктыНекачественную рыбную продукцию изъяли из продажи в Севастополе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег егоров, надежда анельчук, школа, школьное питание