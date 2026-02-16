https://crimea.ria.ru/20260216/krymskiy-most-posle-perekrytiya-dvizheniya-obstanovka-na-obekte-1153257030.html
Крымский мост после перекрытия движения: обстановка на объекте
Крымский мост после перекрытия движения: обстановка на объекте - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Крымский мост после перекрытия движения: обстановка на объекте
Более 200 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту после возобновления движения на транспортном переходе. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Более 200 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту после возобновления движения на транспортном переходе. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ранее в понедельник движение транспорта по Крымскому мосту останавливали. Проезд возобновили в 17.56.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"Аксенов объяснил новые ограничения на Крымском мосту
