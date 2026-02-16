Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост после перекрытия движения: обстановка на объекте - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост после перекрытия движения: обстановка на объекте
Крымский мост после перекрытия движения: обстановка на объекте
2026-02-16T18:10
2026-02-16T18:15
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688297_0:27:3547:2022_1920x0_80_0_0_922829518f25c918591ad122eb481652.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Более 200 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту после возобновления движения на транспортном переходе. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ранее в понедельник движение транспорта по Крымскому мосту останавливали. Проезд возобновили в 17.56.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"Аксенов объяснил новые ограничения на Крымском мосту
Крымский мост после перекрытия движения: обстановка на объекте

Крымский мост после перекрытия движения – проезда ждут более 200 авто с двух сторон

18:10 16.02.2026 (обновлено: 18:15 16.02.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Более 200 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту после возобновления движения на транспортном переходе. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 85 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди на проезд по транспортному переходу ожидают 133 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Ранее в понедельник движение транспорта по Крымскому мосту останавливали. Проезд возобновили в 17.56.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
