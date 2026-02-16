https://crimea.ria.ru/20260216/krymskiy-most-posle-perekrytiya-dvizheniya-obstanovka-na-obekte-1153257030.html

Крымский мост после перекрытия движения: обстановка на объекте

Крымский мост после перекрытия движения: обстановка на объекте - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Крымский мост после перекрытия движения: обстановка на объекте

Более 200 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту после возобновления движения на транспортном переходе. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T18:10

2026-02-16T18:10

2026-02-16T18:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688297_0:27:3547:2022_1920x0_80_0_0_922829518f25c918591ad122eb481652.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Более 200 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту после возобновления движения на транспортном переходе. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ранее в понедельник движение транспорта по Крымскому мосту останавливали. Проезд возобновили в 17.56.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"Аксенов объяснил новые ограничения на Крымском мосту

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту