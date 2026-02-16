Рейтинг@Mail.ru
Массовые ДТП парализовали трассу М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/massovye-dtp-paralizovali-trassu-m-4-don-1153256152.html
Массовые ДТП парализовали трассу М-4 "Дон"
Массовые ДТП парализовали трассу М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Массовые ДТП парализовали трассу М-4 "Дон"
На трассе М-4 "Дон" произошли несколько аварий, в результате которых погиб один человек и еще шесть пострадали, сообщает ГАИ Тульской области. РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T18:22
2026-02-16T18:22
трасса м-4 "дон"
новости
тульская область
происшествия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/01/1128464944_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_aec84fea1a5216859f8c91885124c841.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На трассе М-4 "Дон" произошли несколько аварий, в результате которых погиб один человек и еще шесть пострадали, сообщает ГАИ Тульской области.В Тульской области сложные погодные условия: из-за метели видимость на дорогах составляет менее 50 метров.По данным ведомства, на 214 км произошло 6 самостоятельных аварий с 14 транспортными средствами. По предварительно информации, пострадали шесть человек. А на 212 км в еще одном столкновении – наезд на стоящее авто – погибла пассажирка иномарки.На данным момент движение в сторону Воронежа осуществляется по одной полосе.К оказанию помощи участникам ДТП были привлечены дополнительные силы – еще 68 сотрудников вызвали с выходного.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионераТри человека пострадали в ДТП под СимферополемПод Алуштой столкнулись автобус и легковушка – пассажира зажало в авто
тульская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/01/1128464944_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_9dfbc04d47646dcec07a74f81767f1b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
трасса м-4 "дон", новости, тульская область, происшествия, дтп
Массовые ДТП парализовали трассу М-4 "Дон"

Массовые ДТП с погибшей и пострадавшими на трассе М-4 "Дон" ограничили движение транспорта

18:22 16.02.2026
 
© РИА Новости КрымМашины полиции
Машины полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На трассе М-4 "Дон" произошли несколько аварий, в результате которых погиб один человек и еще шесть пострадали, сообщает ГАИ Тульской области.
В Тульской области сложные погодные условия: из-за метели видимость на дорогах составляет менее 50 метров.
По данным ведомства, на 214 км произошло 6 самостоятельных аварий с 14 транспортными средствами. По предварительно информации, пострадали шесть человек. А на 212 км в еще одном столкновении – наезд на стоящее авто – погибла пассажирка иномарки.
"На автодороге М4 ДОН наблюдается сложная дорожная обстановка. На 240-252 километрах произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, движение ограничено", – добавили в ГАИ.
На данным момент движение в сторону Воронежа осуществляется по одной полосе.
К оказанию помощи участникам ДТП были привлечены дополнительные силы – еще 68 сотрудников вызвали с выходного.
"Автоинспекторы регулируют движение, ликвидируют последствия ДТП и образовавшиеся заторы, а также отслеживают состояние проезжей части", – рассказали в полиции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионера
Три человека пострадали в ДТП под Симферополем
Под Алуштой столкнулись автобус и легковушка – пассажира зажало в авто
 
Трасса М-4 "Дон"НовостиТульская областьПроисшествияДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52Двое маленьких детей погибли на пожаре в Нижегородской области
18:41Крымский мост закрыт второй раз за день
18:22Массовые ДТП парализовали трассу М-4 "Дон"
18:10Крымский мост после перекрытия движения: обстановка на объекте
18:04В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:56Крымский мост открыт
17:52Обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" запросили пожизненные сроки
17:37Атака на Севастополь - объявлена воздушная тревога
17:32Он разрушает Украину: в Крыму оценили поведение Зеленского в Мюнхене
17:22В Севастополе фиксируют колебания стоимости "борщевого набора"
17:07ОРВИ и грипп в Крыму – на полуострове закрывают школы и группы в садах
16:57Грозит ли Крыму и Севастополю сильный шторм
16:46Денису Майданову присвоили звание народного артиста
16:31ВСУ ударили авиабомбами по трассе из Запорожской области в Крым
16:25Ученик выпал из окна школы в Северодвинске
16:14Трудовые отряды Крыма планируют объединить около двух тысяч школьников
16:07Крымский мост закрыт
15:54Подростки на крыше ВАЗ уходили от погони и сбили полицейского
15:35От прозрачных магнитов к 6G: как физика меняет медицину и интернет
15:09Поиски пропавших рыбаков в Азовском море теперь ведут и с воздуха
Лента новостейМолния