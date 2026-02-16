https://crimea.ria.ru/20260216/massovye-dtp-paralizovali-trassu-m-4-don-1153256152.html
Массовые ДТП парализовали трассу М-4 "Дон"
Массовые ДТП парализовали трассу М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Массовые ДТП парализовали трассу М-4 "Дон"
На трассе М-4 "Дон" произошли несколько аварий, в результате которых погиб один человек и еще шесть пострадали, сообщает ГАИ Тульской области. РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T18:22
2026-02-16T18:22
2026-02-16T18:22
трасса м-4 "дон"
новости
тульская область
происшествия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/01/1128464944_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_aec84fea1a5216859f8c91885124c841.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На трассе М-4 "Дон" произошли несколько аварий, в результате которых погиб один человек и еще шесть пострадали, сообщает ГАИ Тульской области.В Тульской области сложные погодные условия: из-за метели видимость на дорогах составляет менее 50 метров.По данным ведомства, на 214 км произошло 6 самостоятельных аварий с 14 транспортными средствами. По предварительно информации, пострадали шесть человек. А на 212 км в еще одном столкновении – наезд на стоящее авто – погибла пассажирка иномарки.На данным момент движение в сторону Воронежа осуществляется по одной полосе.К оказанию помощи участникам ДТП были привлечены дополнительные силы – еще 68 сотрудников вызвали с выходного.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионераТри человека пострадали в ДТП под СимферополемПод Алуштой столкнулись автобус и легковушка – пассажира зажало в авто
тульская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/01/1128464944_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_9dfbc04d47646dcec07a74f81767f1b0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
трасса м-4 "дон", новости, тульская область, происшествия, дтп
Массовые ДТП парализовали трассу М-4 "Дон"
Массовые ДТП с погибшей и пострадавшими на трассе М-4 "Дон" ограничили движение транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На трассе М-4 "Дон" произошли несколько аварий, в результате которых погиб один человек и еще шесть пострадали, сообщает ГАИ Тульской области.
В Тульской области сложные погодные условия: из-за метели видимость на дорогах составляет менее 50 метров.
По данным ведомства, на 214 км произошло 6 самостоятельных аварий с 14 транспортными средствами. По предварительно информации, пострадали шесть человек. А на 212 км в еще одном столкновении – наезд на стоящее авто – погибла пассажирка иномарки.
"На автодороге М4 ДОН наблюдается сложная дорожная обстановка. На 240-252 километрах произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, движение ограничено", – добавили в ГАИ.
На данным момент движение в сторону Воронежа осуществляется по одной полосе.
К оказанию помощи участникам ДТП были привлечены дополнительные силы – еще 68 сотрудников вызвали с выходного.
"Автоинспекторы регулируют движение, ликвидируют последствия ДТП и образовавшиеся заторы, а также отслеживают состояние проезжей части", – рассказали в полиции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: