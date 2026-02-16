Массовые ДТП парализовали трассу М-4 "Дон"

https://crimea.ria.ru/20260216/massovye-dtp-paralizovali-trassu-m-4-don-1153256152.html

На трассе М-4 "Дон" произошли несколько аварий, в результате которых погиб один человек и еще шесть пострадали, сообщает ГАИ Тульской области. РИА Новости Крым, 16.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На трассе М-4 "Дон" произошли несколько аварий, в результате которых погиб один человек и еще шесть пострадали, сообщает ГАИ Тульской области.В Тульской области сложные погодные условия: из-за метели видимость на дорогах составляет менее 50 метров.По данным ведомства, на 214 км произошло 6 самостоятельных аварий с 14 транспортными средствами. По предварительно информации, пострадали шесть человек. А на 212 км в еще одном столкновении – наезд на стоящее авто – погибла пассажирка иномарки.На данным момент движение в сторону Воронежа осуществляется по одной полосе.К оказанию помощи участникам ДТП были привлечены дополнительные силы – еще 68 сотрудников вызвали с выходного.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионераТри человека пострадали в ДТП под СимферополемПод Алуштой столкнулись автобус и легковушка – пассажира зажало в авто

тульская область

2026

Новости

трасса м-4 "дон", новости, тульская область, происшествия, дтп