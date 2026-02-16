Рейтинг@Mail.ru
Вопрос территорий на переговорах в Женеве и форма в школах Крыма: главное - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/vopros-territoriy-na-peregovorakh-v-zheneve-i-forma-v-shkolakh-kryma-glavnoe-1153255613.html
Вопрос территорий на переговорах в Женеве и форма в школах Крыма: главное
Вопрос территорий на переговорах в Женеве и форма в школах Крыма: главное - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Вопрос территорий на переговорах в Женеве и форма в школах Крыма: главное
На переговорах по Украине в Женеве планируется обсудить территориальный вопрос. В Крыму на образование потратят 47 миллиардов и введут обязательную школьную... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T22:42
2026-02-16T22:42
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
новости
россия
главное за день
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_eb38deced6c17fc139af9fd926797ac6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На переговорах по Украине в Женеве планируется обсудить территориальный вопрос. В Крыму на образование потратят 47 миллиардов и введут обязательную школьную форму. В Крыму и других регионах России задержали более 80 подпольных оружейников. ВСУ продолжают атаковать мирные регионы РФ. Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР. В Бахчисарайском парке миниатюр испекут рекордный "царь-блин".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Вопрос территорий на переговорах с УкраинойНа переговорах по Украине в Женеве планируется обсудить более широкий, по сравнению с раундами в Абу-Даби, спектр вопросов, в том числе территориальный. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков добавил, что состав российской делегации в Женеве будет расширен. Группу возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, в нее также войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и другие официальные лица, уточнил он.Образование в Крыму и школьная формаСфера образования в Крыму финансируется по первоочередному принципу, в этом году расходы на нее увеличат до 47 миллиардов рублей, сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик. По ее данным, только целевые показатели по заработной плате для учителей общеобразовательных организаций в 2025 году составляли 43 985 рублей, для дошкольных учреждений – 37 550 рублей. Также министр проинформировала, что ученики общеобразовательных школ Крыма должны будут в новом учебном году посещать уроки в школьной форме синего цвета.Подпольные оружейникиСотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия, в том числе в Крыму и Севастополе, задержаны 86 человек, сообщили в понедельник Центр общественных связей ФСБ России. Как уточнили в ведомстве, в декабре прошлого и январе текущего года силовики пресекли деятельность подпольных оружейных мастерских в Крыму, Севастополе, Москве, Санкт-Петербурге, Луганской Народной Республике, а также республиках Алтай, Карелия, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Тыва и Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях и в других регионах.Удары ВСУ по регионам РоссииРоссийские военные уничтожили пять воздушных целей над Севастополем в районе Орловки и мыса Херсонес вечером в понедельник. На Крымом и акваториями Азовского и Черного морей ликвидировали 21 вражеский дрон.Средства противовоздушной обороны и другие подразделения сбили над Брянской областью 229 вражеских беспилотников в течение суток, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Богомаз. В результате массированной атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры.В Запорожской области авиационным ударом ВСУ поврежден участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта, обошлось без жертв. Угрозы для движения автотранспорта нет.В Херсонской области в результате сброса боеприпаса с украинского дрона погибла пожилая жительница Новокаховского округа.Успехи армии РФРоссийские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в Донецкой Народной Республике, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными еще 1090 боевиков, также уничтожено более 20 единиц тяжелой бронетехники.Царь-блин в БахчисараеВ Бахчисарайском парке миниатюр 21 февраля пройдут масленичные гуляния, на которых кулинары испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра и накормят им гостей праздника. Об этом сообщил директор парка, депутат крымского парламента Виктор Жиленко. Для посетителей подготовлены традиционные масленичные забавы: катания на "ватрушках", хороводы, танцы и выступления аниматоров для детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260216/orvi-i-gripp-v-krymu--na-poluostrove-zakryvayut-shkoly-i-gruppy-v-sadakh-1153254691.html
https://crimea.ria.ru/20260216/telegram-zablokiroval-bolee-200-tysyach-grupp-i-kanalov-za-odin-den-1153242698.html
https://crimea.ria.ru/20260216/on-razrushaet-ukrainu-v-krymu-otsenili--povedenie-zelenskogo-v-myunkhene-1153255782.html
https://crimea.ria.ru/20260216/v-krymu-veterany-svo-smogut-poluchit-vyplatu-na-otkrytie-biznesa-1153242889.html
https://crimea.ria.ru/20260216/1109195496.html
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a1cbc3177fa02ceaa0c17e9703155e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, главное за день
Вопрос территорий на переговорах в Женеве и форма в школах Крыма: главное

Вопрос территорий на переговорах по Украине и школьная форма в Крыму – главное за день

22:42 16.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На переговорах по Украине в Женеве планируется обсудить территориальный вопрос. В Крыму на образование потратят 47 миллиардов и введут обязательную школьную форму. В Крыму и других регионах России задержали более 80 подпольных оружейников. ВСУ продолжают атаковать мирные регионы РФ. Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР. В Бахчисарайском парке миниатюр испекут рекордный "царь-блин".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Вопрос территорий на переговорах с Украиной

На переговорах по Украине в Женеве планируется обсудить более широкий, по сравнению с раундами в Абу-Даби, спектр вопросов, в том числе территориальный. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков добавил, что состав российской делегации в Женеве будет расширен. Группу возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, в нее также войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и другие официальные лица, уточнил он.

Образование в Крыму и школьная форма

Сфера образования в Крыму финансируется по первоочередному принципу, в этом году расходы на нее увеличат до 47 миллиардов рублей, сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик. По ее данным, только целевые показатели по заработной плате для учителей общеобразовательных организаций в 2025 году составляли 43 985 рублей, для дошкольных учреждений – 37 550 рублей. Также министр проинформировала, что ученики общеобразовательных школ Крыма должны будут в новом учебном году посещать уроки в школьной форме синего цвета.
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
17:07
ОРВИ и грипп в Крыму – на полуострове закрывают школы и группы в садах

Подпольные оружейники

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия, в том числе в Крыму и Севастополе, задержаны 86 человек, сообщили в понедельник Центр общественных связей ФСБ России. Как уточнили в ведомстве, в декабре прошлого и январе текущего года силовики пресекли деятельность подпольных оружейных мастерских в Крыму, Севастополе, Москве, Санкт-Петербурге, Луганской Народной Республике, а также республиках Алтай, Карелия, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Тыва и Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях и в других регионах.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
12:46
Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день

Удары ВСУ по регионам России

Российские военные уничтожили пять воздушных целей над Севастополем в районе Орловки и мыса Херсонес вечером в понедельник. На Крымом и акваториями Азовского и Черного морей ликвидировали 21 вражеский дрон.
Средства противовоздушной обороны и другие подразделения сбили над Брянской областью 229 вражеских беспилотников в течение суток, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Богомаз. В результате массированной атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
В Запорожской области авиационным ударом ВСУ поврежден участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта, обошлось без жертв. Угрозы для движения автотранспорта нет.
В Херсонской области в результате сброса боеприпаса с украинского дрона погибла пожилая жительница Новокаховского округа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
17:32
Он разрушает Украину: в Крыму оценили поведение Зеленского в Мюнхене

Успехи армии РФ

Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в Донецкой Народной Республике, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными еще 1090 боевиков, также уничтожено более 20 единиц тяжелой бронетехники.
Участник СВО
12:50
В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса

Царь-блин в Бахчисарае

В Бахчисарайском парке миниатюр 21 февраля пройдут масленичные гуляния, на которых кулинары испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра и накормят им гостей праздника. Об этом сообщил директор парка, депутат крымского парламента Виктор Жиленко. Для посетителей подготовлены традиционные масленичные забавы: катания на "ватрушках", хороводы, танцы и выступления аниматоров для детей.
Масленица в долине Красных пещер - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
06:40
Что можно и нельзя делать на Масленицу
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольНовостиРоссияГлавное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:11В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога
22:42Вопрос территорий на переговорах в Женеве и форма в школах Крыма: главное
22:21Переговоры по Украине в Женеве: будут ли обсуждать принадлежность Крыма
22:03В Севастополе мошенники отобрали у 16 человек 8,5 миллионов рублей
21:48Блюда из риса и подарки детям: корейцы отмечают новый год
21:28Важная еда: как контролируется питание в крымских школах
21:07Запреты на маркетплейсах в России ударят по фермерам в Крыму – мнение
21:02Над Крымом и у берегов полуострова сбит 21 беспилотник ВСУ
20:47Незаконные бассейны снесли в яхт-клубе в Севастополе
20:32Легендарный ресторан-корабль на набережной Ялты могут снести
20:24Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:56От транспорта до медицины: три новых проекта запустят в Севастополе
19:37В Черном море нашли пропавшего в шторм виндсерфера
19:22Атака ВСУ на Севастополь – сбиты воздушные цели возле Орловки и Херсонеса
19:02В Севастополе второй раз за день воздушная тревога
18:52Двое маленьких детей погибли на пожаре в Нижегородской области
18:41Крымский мост закрыт второй раз за день
18:22Массовые ДТП парализовали трассу М-4 "Дон"
18:10Крымский мост после перекрытия движения: обстановка на объекте
18:04В Севастополе отбой воздушной тревоги
Лента новостейМолния