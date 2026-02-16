https://crimea.ria.ru/20260216/vopros-territoriy-na-peregovorakh-v-zheneve-i-forma-v-shkolakh-kryma-glavnoe-1153255613.html

Вопрос территорий на переговорах в Женеве и форма в школах Крыма: главное

Вопрос территорий на переговорах в Женеве и форма в школах Крыма: главное - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Вопрос территорий на переговорах в Женеве и форма в школах Крыма: главное

На переговорах по Украине в Женеве планируется обсудить территориальный вопрос. В Крыму на образование потратят 47 миллиардов и введут обязательную школьную... РИА Новости Крым, 16.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На переговорах по Украине в Женеве планируется обсудить территориальный вопрос. В Крыму на образование потратят 47 миллиардов и введут обязательную школьную форму. В Крыму и других регионах России задержали более 80 подпольных оружейников. ВСУ продолжают атаковать мирные регионы РФ. Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР. В Бахчисарайском парке миниатюр испекут рекордный "царь-блин".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Вопрос территорий на переговорах с УкраинойНа переговорах по Украине в Женеве планируется обсудить более широкий, по сравнению с раундами в Абу-Даби, спектр вопросов, в том числе территориальный. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков добавил, что состав российской делегации в Женеве будет расширен. Группу возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, в нее также войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и другие официальные лица, уточнил он.Образование в Крыму и школьная формаСфера образования в Крыму финансируется по первоочередному принципу, в этом году расходы на нее увеличат до 47 миллиардов рублей, сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик. По ее данным, только целевые показатели по заработной плате для учителей общеобразовательных организаций в 2025 году составляли 43 985 рублей, для дошкольных учреждений – 37 550 рублей. Также министр проинформировала, что ученики общеобразовательных школ Крыма должны будут в новом учебном году посещать уроки в школьной форме синего цвета.Подпольные оружейникиСотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия, в том числе в Крыму и Севастополе, задержаны 86 человек, сообщили в понедельник Центр общественных связей ФСБ России. Как уточнили в ведомстве, в декабре прошлого и январе текущего года силовики пресекли деятельность подпольных оружейных мастерских в Крыму, Севастополе, Москве, Санкт-Петербурге, Луганской Народной Республике, а также республиках Алтай, Карелия, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Тыва и Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях и в других регионах.Удары ВСУ по регионам РоссииРоссийские военные уничтожили пять воздушных целей над Севастополем в районе Орловки и мыса Херсонес вечером в понедельник. На Крымом и акваториями Азовского и Черного морей ликвидировали 21 вражеский дрон.Средства противовоздушной обороны и другие подразделения сбили над Брянской областью 229 вражеских беспилотников в течение суток, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Богомаз. В результате массированной атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры.В Запорожской области авиационным ударом ВСУ поврежден участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта, обошлось без жертв. Угрозы для движения автотранспорта нет.В Херсонской области в результате сброса боеприпаса с украинского дрона погибла пожилая жительница Новокаховского округа.Успехи армии РФРоссийские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в Донецкой Народной Республике, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными еще 1090 боевиков, также уничтожено более 20 единиц тяжелой бронетехники.Царь-блин в БахчисараеВ Бахчисарайском парке миниатюр 21 февраля пройдут масленичные гуляния, на которых кулинары испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра и накормят им гостей праздника. Об этом сообщил директор парка, депутат крымского парламента Виктор Жиленко. Для посетителей подготовлены традиционные масленичные забавы: катания на "ватрушках", хороводы, танцы и выступления аниматоров для детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

