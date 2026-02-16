https://crimea.ria.ru/20260216/zaprety-na-marketpleysakh-v-rossii-udaryat-po-fermeram-v-krymu--mnenie-1153243063.html

Запреты на маркетплейсах в России ударят по фермерам в Крыму – мнение

Запреты на маркетплейсах в России ударят по фермерам в Крыму – мнение - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Запреты на маркетплейсах в России ударят по фермерам в Крыму – мнение

Введение запретов, связанных с продажей продуктов питания на маркетплейсах, ударит по фермерам в Крыму и всем крымчанам, для которых онлайн-площадки остаются... РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16

2026-02-16T21:07

2026-02-16T21:07

радио "спутник в крыму"

мнения

маркетплейс

интернет-магазин

закон и право

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Введение запретов, связанных с продажей продуктов питания на маркетплейсах, ударит по фермерам в Крыму и всем крымчанам, для которых онлайн-площадки остаются альтернативой приобретать товары, доступные на материке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых.В начале февраля представители компаний-производителей продтоваров и предприятия розничной торговли обратились в правительство России с просьбой приравнять продажу продуктов питания через маркетплейсы к ее сбыту в розничных торговых сетях. В частности, авторы письма выступают за то, чтобы распространить на маркетплейсы нормы закона "Об основах госрегулирования торговой деятельности", который запрещает торговым сетям продавать товар по комиссионной модели, то есть через посредника без предварительного выкупа у производителя (поставщика). Также предлагается ужесточить контроль за контрафактнйо и фальсифцированной продукцией.По его словам, для решения проблемы будет достаточно нового закона о платформенной экономике, который вступит в силу в октябре 2026 года кардинально поменяет правила."Прежде всего, это запрет скидок без согласия продавца. Это означает, что маркетплейсы больше не смогут принудительно участвовать в акциях за счет селлеров (официальный статус предпринимателей на маркетплейсах, ведущих торговлю на маркетплейсах – ред.). Это прямой удар по ценовому демпингу, которым злоупотребляли некоторые игроки рынка", – сказал гендиректор ассоциации.Кроме того, новый закон обеспечит прозрачность договоров между предпринимателями и площадками, которые будут обязаны раскрывать правила ранжирования продавцов, а также обеспечит существенную проверку как селлеров, так и их товаров, что снизит долю контрафакта, добавил эксперт.По мнению собеседника, благодаря этому закону выиграют все: и маркетплейсы, которые продолжат развиваться и расти в регулируемом правовом поле, и продавцы, и конечный потребитель.А вот идея приравнять торговлю продуктами на маркетплейсах к их сбыту в розницу станет излишним ужесточением рынка, которое ни к чему хорошему ни для одной из этих трех категорий не приведет, уверен эксперт.В Крыму такие законодательные изменения и связанные с ними запреты первым делом ударят по местным фермерам, отметил он.Пострадают и крымчане, которые регулярно покупают продукты на онлайн-платформах по причине того, что не могут приобрести их в торговых сетях, которые на полуострове не представлены, а есть только на материке, заметил эксперт."И в Крыму, и на новых территориях, в селах пункты выдачи заказов – это, по существу, единственная альтернатива отсутствующим магазинам. И лишать людей доступа к продуктам, на мой взгляд, является очень серьезной ошибкой", – добавил собеседник.По его словам, регулирование торговых сетей и маркетплейсов отличается в своей основе, и сводить воедино эти процедуры в принципе неправильная идея.По его мнению, представители отраслевых ассоциаций компаний интернет-торговли должны больше привлекаться в комиссии и рабочие группы профильных ведомств и органов власти по вопросам, связанным с платформенной экономикой, что позволит выровнять ситуацию и направить ее на развитие.Отмена скидок на маркетплейсах - мнения за и противРанее в феврале пресс-службе одного из самых крупных универсальных маркетплейсов в России сообщили, что в 2025 году покупатели купили продовольственных товаров на 49% больше, чем в 2024-м. Это объясняется тем, что для большинства таких клиентов – жителей удаленных регионов, а также маленьких городов и сел – онлайн-площадки являются безальтернативным каналом покупок продуктов, пояснили в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маркетплейсы должны дать скидки всем: в Госдуме требуют честных правилРоссийская полка: на маркетплейсах появится больше отечественных товаров"Сделано в Крыму": какие товары наиболее популярны в мире

