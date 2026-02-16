https://crimea.ria.ru/20260216/legendarnyy-restoran-korabl-na-naberezhnoy-yalty-mogut-snesti-1153252373.html

Легендарный ресторан-корабль на набережной Ялты могут снести

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Одна из достопримечательностей Ялты может быть снесена по решению суда. Речь идет о здании ресторана, которое было построено над одним из молов Ялтинского залива напротив сквера им. Калинина в 1999 году. Тогда строительство ресторана на сваях над морем вызвало неоднозначные впечатления у жителей и гостей города, так как сооружение стало одной из доминант вида, открывающегося с главной улицы города на бухту.Исходя из материалов дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Крыма, администрация просила обязать владельцев кафе снести площадку и заведение общественного питания, а также в случае неисполнения собственником решения суда в сроки, установленные для добровольного исполнения, предоставить администрации право снести площадку и кафе самостоятельно, а в пользу администрации города Ялта внести судебную неустойку.При этом в администрации города Ялты подчеркнули, что собственники с требованиями администрации не согласны.Легендарный ресторан несколько раз менял владельцев и считался престижным местом отдыха, в общепите насчитывалось 200 посадочных мест. Он перестал работать в 2021 году. С 2021 года сооружение пустует и ветшает достаточно быстро, так как подвергается разрушительному действию морских волн и ветра. Проход к нему перекрыт администрацией курортной столицы полуострова ради безопасности граждан. Владельцам принадлежат еще несколько действующих заведений общественного питания в Ялте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

