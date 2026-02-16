Рейтинг@Mail.ru
Легендарный ресторан-корабль на набережной Ялты могут снести - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/legendarnyy-restoran-korabl-na-naberezhnoy-yalty-mogut-snesti-1153252373.html
Легендарный ресторан-корабль на набережной Ялты могут снести
Легендарный ресторан-корабль на набережной Ялты могут снести - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Легендарный ресторан-корабль на набережной Ялты могут снести
Одна из достопримечательностей Ялты может быть снесена по решению суда. Речь идет о здании ресторана, которое было построено над одним из молов Ялтинского... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T20:32
2026-02-16T20:32
ялта
новости крыма
крым
общепит
ресторан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152311029_355:175:1134:613_1920x0_80_0_0_4bc757f55d44751a820a722efe99feaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Одна из достопримечательностей Ялты может быть снесена по решению суда. Речь идет о здании ресторана, которое было построено над одним из молов Ялтинского залива напротив сквера им. Калинина в 1999 году. Тогда строительство ресторана на сваях над морем вызвало неоднозначные впечатления у жителей и гостей города, так как сооружение стало одной из доминант вида, открывающегося с главной улицы города на бухту.Исходя из материалов дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Крыма, администрация просила обязать владельцев кафе снести площадку и заведение общественного питания, а также в случае неисполнения собственником решения суда в сроки, установленные для добровольного исполнения, предоставить администрации право снести площадку и кафе самостоятельно, а в пользу администрации города Ялта внести судебную неустойку.При этом в администрации города Ялты подчеркнули, что собственники с требованиями администрации не согласны.Легендарный ресторан несколько раз менял владельцев и считался престижным местом отдыха, в общепите насчитывалось 200 посадочных мест. Он перестал работать в 2021 году. С 2021 года сооружение пустует и ветшает достаточно быстро, так как подвергается разрушительному действию морских волн и ветра. Проход к нему перекрыт администрацией курортной столицы полуострова ради безопасности граждан. Владельцам принадлежат еще несколько действующих заведений общественного питания в Ялте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152311029_300:165:1133:790_1920x0_80_0_0_cf1da51c2d91b0d6e6ef12daaab07b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, новости крыма, крым, общепит, ресторан
Легендарный ресторан-корабль на набережной Ялты могут снести

Ресторан-легенду на набережной Ялты могут снести признали самовольным строительством

20:32 16.02.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоШторм в Ялте
Шторм в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Одна из достопримечательностей Ялты может быть снесена по решению суда. Речь идет о здании ресторана, которое было построено над одним из молов Ялтинского залива напротив сквера им. Калинина в 1999 году. Тогда строительство ресторана на сваях над морем вызвало неоднозначные впечатления у жителей и гостей города, так как сооружение стало одной из доминант вида, открывающегося с главной улицы города на бухту.
"Иск администрации города в отношении правообладателей кафе "Апельсин" (бывший "Арго", "Золотое Руно)", который расположен по адресу: наб. им. Ленина, 8) принят к рассмотрению Арбитражным судом Республики Крым 15 апреля 2024-го года", – рассказали РИА Новости Крым в администрации города.
Исходя из материалов дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Крыма, администрация просила обязать владельцев кафе снести площадку и заведение общественного питания, а также в случае неисполнения собственником решения суда в сроки, установленные для добровольного исполнения, предоставить администрации право снести площадку и кафе самостоятельно, а в пользу администрации города Ялта внести судебную неустойку.
"Исковые требования мотивированы тем, что спорные объекты являются объектами самовольного строительства, в связи с чем подлежат сносу", – говорится в постановлении кассационной инстанции по проверке законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу от 03 октября 2025 года.
При этом в администрации города Ялты подчеркнули, что собственники с требованиями администрации не согласны.
"Определением суда от 25.05.2025 года назначена судебная строительно-техническая экспертиза", – говорится в ответе администрации РИА Новости Крым.
Легендарный ресторан несколько раз менял владельцев и считался престижным местом отдыха, в общепите насчитывалось 200 посадочных мест. Он перестал работать в 2021 году. С 2021 года сооружение пустует и ветшает достаточно быстро, так как подвергается разрушительному действию морских волн и ветра. Проход к нему перекрыт администрацией курортной столицы полуострова ради безопасности граждан. Владельцам принадлежат еще несколько действующих заведений общественного питания в Ялте.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЯлтаНовости КрымаКрымОбщепитРесторан
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Запреты на маркетплейсах в России ударят по фермерам в Крыму – мнение
21:02Над Крымом и у берегов полуострова сбит 21 беспилотник ВСУ
20:47Незаконные бассейны снесли в яхт-клубе в Севастополе
20:32Легендарный ресторан-корабль на набережной Ялты могут снести
20:24Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:56От транспорта до медицины: три новых проекта запустят в Севастополе
19:37В Черном море нашли пропавшего в шторм виндсерфера
19:22Атака ВСУ на Севастополь – сбиты воздушные цели возле Орловки и Херсонеса
19:02В Севастополе второй раз за день воздушная тревога
18:52Двое маленьких детей погибли на пожаре в Нижегородской области
18:41Крымский мост закрыт второй раз за день
18:22Массовые ДТП парализовали трассу М-4 "Дон"
18:10Крымский мост после перекрытия движения: обстановка на объекте
18:04В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:56Крымский мост открыт
17:52Обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" запросили пожизненные сроки
17:37Атака на Севастополь - объявлена воздушная тревога
17:32Он разрушает Украину: в Крыму оценили поведение Зеленского в Мюнхене
17:22В Севастополе фиксируют колебания стоимости "борщевого набора"
17:07ОРВИ и грипп в Крыму – на полуострове закрывают школы и группы в садах
Лента новостейМолния