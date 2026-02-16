Легендарный ресторан-корабль на набережной Ялты могут снести

https://crimea.ria.ru/20260216/legendarnyy-restoran-korabl-na-naberezhnoy-yalty-mogut-snesti-1153252373.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Одна из достопримечательностей Ялты может быть снесена по решению суда. Речь идет о здании ресторана, которое было построено над одним из молов Ялтинского залива напротив сквера им. Калинина в 1999 году. Тогда строительство ресторана на сваях над морем вызвало неоднозначные впечатления у жителей и гостей города, так как сооружение стало одной из доминант вида, открывающегося с главной улицы города на бухту.Исходя из материалов дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Крыма, администрация просила обязать владельцев кафе снести площадку и заведение общественного питания, а также в случае неисполнения собственником решения суда в сроки, установленные для добровольного исполнения, предоставить администрации право снести площадку и кафе самостоятельно, а в пользу администрации города Ялта внести судебную неустойку.При этом в администрации города Ялты подчеркнули, что собственники с требованиями администрации не согласны.Легендарный ресторан несколько раз менял владельцев и считался престижным местом отдыха, в общепите насчитывалось 200 посадочных мест. Он перестал работать в 2021 году. С 2021 года сооружение пустует и ветшает достаточно быстро, так как подвергается разрушительному действию морских волн и ветра. Проход к нему перекрыт администрацией курортной столицы полуострова ради безопасности граждан. Владельцам принадлежат еще несколько действующих заведений общественного питания в Ялте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Одна из достопримечательностей Ялты может быть снесена по решению суда. Речь идет о здании ресторана, которое было построено над одним из молов Ялтинского залива напротив сквера им. Калинина в 1999 году. Тогда строительство ресторана на сваях над морем вызвало неоднозначные впечатления у жителей и гостей города, так как сооружение стало одной из доминант вида, открывающегося с главной улицы города на бухту.
"Иск администрации города в отношении правообладателей кафе "Апельсин" (бывший "Арго", "Золотое Руно)", который расположен по адресу: наб. им. Ленина, 8) принят к рассмотрению Арбитражным судом Республики Крым 15 апреля 2024-го года", – рассказали РИА Новости Крым
в администрации города.
Исходя из материалов дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Крыма, администрация просила обязать владельцев кафе снести площадку и заведение общественного питания, а также в случае неисполнения собственником решения суда в сроки, установленные для добровольного исполнения, предоставить администрации право снести площадку и кафе самостоятельно, а в пользу администрации города Ялта внести судебную неустойку.
"Исковые требования мотивированы тем, что спорные объекты являются объектами самовольного строительства, в связи с чем подлежат сносу", – говорится в постановлении кассационной инстанции по проверке законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу от 03 октября 2025 года.
При этом в администрации города Ялты подчеркнули, что собственники с требованиями администрации не согласны.
"Определением суда от 25.05.2025 года назначена судебная строительно-техническая экспертиза", – говорится в ответе администрации РИА Новости Крым
.
Легендарный ресторан несколько раз менял владельцев и считался престижным местом отдыха, в общепите насчитывалось 200 посадочных мест. Он перестал работать в 2021 году. С 2021 года сооружение пустует и ветшает достаточно быстро, так как подвергается разрушительному действию морских волн и ветра. Проход к нему перекрыт администрацией курортной столицы полуострова ради безопасности граждан. Владельцам принадлежат еще несколько действующих заведений общественного питания в Ялте.
