В Черном море нашли пропавшего в шторм виндсерфера

В Черном море нашли пропавшего в шторм виндсерфера - РИА Новости Крым, 16.02.2026

В Черном море нашли пропавшего в шторм виндсерфера

Спасатели обнаружили в акватории Черного моря пропавшего виндсерфера в трехбалльный шторм, информирует в понедельник пресс-служба Южного регионального...

2026-02-16T19:37

2026-02-16T19:37

2026-02-16T19:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили в акватории Черного моря пропавшего виндсерфера в трехбалльный шторм, информирует в понедельник пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.О том, что в акватории Черного моря примерно в 200 метрах от берега перевернулся виндсерфер, спасателям сообщила очевидец. Женщина видела, как он долгое время находился под водой, но в итоге смог забраться на сап. Вышел мужчина на берег или нет, звонившая не видела. Спасатели вышли в море на поиски в трехбалльный шторм.Убедившись в безопасности мужчины, дежурная смена вернулась на базу спасательного отряда.

