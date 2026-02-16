Рейтинг@Mail.ru
В Черном море нашли пропавшего в шторм виндсерфера - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/v-chernom-more-nashli-propavshego-v-shtorm-vindserfera-1153257357.html
В Черном море нашли пропавшего в шторм виндсерфера
В Черном море нашли пропавшего в шторм виндсерфера - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В Черном море нашли пропавшего в шторм виндсерфера
Спасатели обнаружили в акватории Черного моря пропавшего виндсерфера в трехбалльный шторм, информирует в понедельник пресс-служба Южного регионального... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T19:37
2026-02-16T19:37
новости
черное море
виндсерфинг
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153257476_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_018d2d1c2d3e8b324ff89700a27f6e13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили в акватории Черного моря пропавшего виндсерфера в трехбалльный шторм, информирует в понедельник пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.О том, что в акватории Черного моря примерно в 200 метрах от берега перевернулся виндсерфер, спасателям сообщила очевидец. Женщина видела, как он долгое время находился под водой, но в итоге смог забраться на сап. Вышел мужчина на берег или нет, звонившая не видела. Спасатели вышли в море на поиски в трехбалльный шторм.Убедившись в безопасности мужчины, дежурная смена вернулась на базу спасательного отряда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доскеПод Судаком туриста на каяке унесло на километр от берегаВ Ялте спасли трех прижатых к скале сапбордистов
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153257476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91661dbd0a387f00f4a64c360b6d932f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, черное море, виндсерфинг, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия
В Черном море нашли пропавшего в шторм виндсерфера

Пропавшего в шторм виндсерфера нашли в Черном море – МЧС

19:37 16.02.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили в акватории Черного моря пропавшего виндсерфера в трехбалльный шторм, информирует в понедельник пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
О том, что в акватории Черного моря примерно в 200 метрах от берега перевернулся виндсерфер, спасателям сообщила очевидец. Женщина видела, как он долгое время находился под водой, но в итоге смог забраться на сап. Вышел мужчина на берег или нет, звонившая не видела. Спасатели вышли в море на поиски в трехбалльный шторм.
"Обнаружили виндсерфера в 50 метрах от береговой полосы, на берег он вышел самостоятельно", – проинформировали в ведомстве.
Убедившись в безопасности мужчины, дежурная смена вернулась на базу спасательного отряда.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске
Под Судаком туриста на каяке унесло на километр от берега
В Ялте спасли трех прижатых к скале сапбордистов
 
НовостиЧерное мореВиндсерфингМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Запреты на маркетплейсах в России ударят по фермерам в Крыму – мнение
21:02Над Крымом и у берегов полуострова сбит 21 беспилотник ВСУ
20:47Незаконные бассейны снесли в яхт-клубе в Севастополе
20:32Легендарный ресторан-корабль на набережной Ялты могут снести
20:24Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:56От транспорта до медицины: три новых проекта запустят в Севастополе
19:37В Черном море нашли пропавшего в шторм виндсерфера
19:22Атака ВСУ на Севастополь – сбиты воздушные цели возле Орловки и Херсонеса
19:02В Севастополе второй раз за день воздушная тревога
18:52Двое маленьких детей погибли на пожаре в Нижегородской области
18:41Крымский мост закрыт второй раз за день
18:22Массовые ДТП парализовали трассу М-4 "Дон"
18:10Крымский мост после перекрытия движения: обстановка на объекте
18:04В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:56Крымский мост открыт
17:52Обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" запросили пожизненные сроки
17:37Атака на Севастополь - объявлена воздушная тревога
17:32Он разрушает Украину: в Крыму оценили поведение Зеленского в Мюнхене
17:22В Севастополе фиксируют колебания стоимости "борщевого набора"
17:07ОРВИ и грипп в Крыму – на полуострове закрывают школы и группы в садах
Лента новостейМолния