Двое маленьких детей погибли на пожаре в Нижегородской области - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Двое маленьких детей погибли на пожаре в Нижегородской области
Двое маленьких детей погибли на пожаре в Нижегородской области - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Двое маленьких детей погибли на пожаре в Нижегородской области
Двое детей 5 и 7 лет погибли на пожаре в частном доме в Нижегородской области, сообщает главное управление МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Двое детей 5 и 7 лет погибли на пожаре в частном доме в Нижегородской области, сообщает главное управление МЧС России по региону.По данным спасателей, пожар произошел в селе Трофимово Лысковского округа. Возгорание потушили на площади 48 квадратных метров.Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причины трагедии.12 февраля трое маленьких детей погибли на пожаре в одной из многоэтажек Владивостока. Возгорание произошло в квартире, несовершеннолетние находились без присмотра взрослых, сообщили в МЧС России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Двое детей 5 и 7 лет погибли на пожаре в частном доме в Нижегородской области, сообщает главное управление МЧС России по региону.
По данным спасателей, пожар произошел в селе Трофимово Лысковского округа. Возгорание потушили на площади 48 квадратных метров.

"К сожалению, на месте пожара были обнаружены тела двоих детей – 5-летней девочки и 7-летнего мальчика", – сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причины трагедии.
12 февраля трое маленьких детей погибли на пожаре в одной из многоэтажек Владивостока. Возгорание произошло в квартире, несовершеннолетние находились без присмотра взрослых, сообщили в МЧС России.
