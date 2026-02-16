https://crimea.ria.ru/20260216/dvoe-malenkikh-detey-pogibli-na-pozhare-v-nizhegorodskoy-oblasti-1153256784.html

Двое маленьких детей погибли на пожаре в Нижегородской области

Двое маленьких детей погибли на пожаре в Нижегородской области - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Двое маленьких детей погибли на пожаре в Нижегородской области

Двое детей 5 и 7 лет погибли на пожаре в частном доме в Нижегородской области, сообщает главное управление МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T18:52

2026-02-16T18:52

2026-02-16T18:52

новости

нижегородская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153256908_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_68434252c16fdb27678968f6a405896e.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Двое детей 5 и 7 лет погибли на пожаре в частном доме в Нижегородской области, сообщает главное управление МЧС России по региону.По данным спасателей, пожар произошел в селе Трофимово Лысковского округа. Возгорание потушили на площади 48 квадратных метров.Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причины трагедии.12 февраля трое маленьких детей погибли на пожаре в одной из многоэтажек Владивостока. Возгорание произошло в квартире, несовершеннолетние находились без присмотра взрослых, сообщили в МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей и мать погибли на пожаре в ЛисичанскеНа пожаре в центре Москвы пострадали восемь взрослых и четверо детейОдин человек погиб и 3 пострадали на пожарах в Севастополе с начала года

нижегородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, нижегородская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар