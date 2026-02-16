https://crimea.ria.ru/20260216/blyuda-iz-risa-i-podarki-detyam-koreytsy-otmechayut-novyy-god-1153185502.html

Блюда из риса и подарки детям: корейцы отмечают новый год

Блюда из риса и подарки детям: корейцы отмечают новый год

эксклюзивы риа новости крым

праздники народов крыма

праздники и памятные даты

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Корейский новый год – праздник с переходящей датой. Он отмечается в первый день лунно-солнечного календаря. И, хотя корейцы отмечают и обычный новый год по григорианскому календарю, Соллаль – важная для них дата.Как и у многих народов, к новому году корейцы тщательно убирают свои дома, чтобы вместе с мусором и хламом избавиться от старых проблем и негативной энергии, начать новый год с чистого листа.Соллаль – праздник семейный, родные стараются собраться вместе, в Корее люди одеваются в национальные костюмы – ханбоки, чтобы показать связь с предками и приверженность традициям.По ее словам, на столе обязательны блюда из рисового теста, различные салаты.Одним из атрибутов праздника является говяжий суп с рисовыми лепешками – ттокгук. Именно он знаменует начало нового года. Тот из корейцев, кто съел миску такого супа, становится на год старше. И даже вместо "сколько вам лет" можно спрашивать "сколько тарелок ттокгука вы съели?"Также на столе должна стоять рисовая лапша с овощами и/или говядиной, несладкие блинчики, фаршированные различными морепродуктами, кимчи или овощами. Их обжаривают до золотистого цвета, они символизируют достаток в доме.Раньше при поздравлении дети всегда совершали символический поклон перед родителями в пол и желали им много новогодних благословений. В ответ родители дарили детям конверты с деньгами.Раньше также семьей играли в семейные игры. Мужчины и мальчики запускали воздушных змеев. Женщины и девочки играли в нольтивиги – качались на качелях в виде длинной доски и каждая, взлетая, выполняла какой-то акробатический номер. Все члены семьи борются за победу в настольную игру юннори или в конгинори – игру в камешки, которая хорошо показана в нашумевшем сериале "Игра в кальмара".О корейском празднике Соллаль – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

