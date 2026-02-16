https://crimea.ria.ru/20260216/blyuda-iz-risa-i-podarki-detyam-koreytsy-otmechayut-novyy-god-1153185502.html
Блюда из риса и подарки детям: корейцы отмечают новый год
Блюда из риса и подарки детям: корейцы отмечают новый год - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Блюда из риса и подарки детям: корейцы отмечают новый год
Корейский новый год – праздник с переходящей датой. Он отмечается в первый день лунно-солнечного календаря. И, хотя корейцы отмечают и обычный новый год по... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T21:48
2026-02-16T21:48
2026-02-16T21:48
эксклюзивы риа новости крым
праздники народов крыма
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0e/1153215663_0:0:3322:1869_1920x0_80_0_0_bfc609a0f3c6fd5711eca399ebbd7e40.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Корейский новый год – праздник с переходящей датой. Он отмечается в первый день лунно-солнечного календаря. И, хотя корейцы отмечают и обычный новый год по григорианскому календарю, Соллаль – важная для них дата.Как и у многих народов, к новому году корейцы тщательно убирают свои дома, чтобы вместе с мусором и хламом избавиться от старых проблем и негативной энергии, начать новый год с чистого листа.Соллаль – праздник семейный, родные стараются собраться вместе, в Корее люди одеваются в национальные костюмы – ханбоки, чтобы показать связь с предками и приверженность традициям.По ее словам, на столе обязательны блюда из рисового теста, различные салаты.Одним из атрибутов праздника является говяжий суп с рисовыми лепешками – ттокгук. Именно он знаменует начало нового года. Тот из корейцев, кто съел миску такого супа, становится на год старше. И даже вместо "сколько вам лет" можно спрашивать "сколько тарелок ттокгука вы съели?"Также на столе должна стоять рисовая лапша с овощами и/или говядиной, несладкие блинчики, фаршированные различными морепродуктами, кимчи или овощами. Их обжаривают до золотистого цвета, они символизируют достаток в доме.Раньше при поздравлении дети всегда совершали символический поклон перед родителями в пол и желали им много новогодних благословений. В ответ родители дарили детям конверты с деньгами.Раньше также семьей играли в семейные игры. Мужчины и мальчики запускали воздушных змеев. Женщины и девочки играли в нольтивиги – качались на качелях в виде длинной доски и каждая, взлетая, выполняла какой-то акробатический номер. Все члены семьи борются за победу в настольную игру юннори или в конгинори – игру в камешки, которая хорошо показана в нашумевшем сериале "Игра в кальмара".О корейском празднике Соллаль – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0e/1153215663_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_ffe2e3232b44d0ee4baace62f49e6e89.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
праздники народов крыма, праздники и памятные даты, инфографика
Блюда из риса и подарки детям: корейцы отмечают новый год
Корейцы отмечают национальный новый год Соллаль
Шеф-редактор специальных проектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Корейский новый год – праздник с переходящей датой. Он отмечается в первый день лунно-солнечного календаря. И, хотя корейцы отмечают и обычный новый год по григорианскому календарю, Соллаль – важная для них дата.
Как и у многих народов, к новому году корейцы тщательно убирают свои дома, чтобы вместе с мусором и хламом избавиться от старых проблем и негативной энергии, начать новый год с чистого листа.
Соллаль – праздник семейный, родные стараются собраться вместе, в Корее люди одеваются в национальные костюмы – ханбоки, чтобы показать связь с предками и приверженность традициям.
"В Крыму живущие здесь корейцы национальные костюмы не надевают, просто наряжаются, собираются вместе, торжественно ужинают", – рассказала РИА Новости Крым член НКО корейцев Крыма Жанна Ким.
По ее словам, на столе обязательны блюда из рисового теста, различные салаты.
Одним из атрибутов праздника является говяжий суп с рисовыми лепешками – ттокгук. Именно он знаменует начало нового года. Тот из корейцев, кто съел миску такого супа, становится на год старше. И даже вместо "сколько вам лет" можно спрашивать "сколько тарелок ттокгука вы съели?"
Также на столе должна стоять рисовая лапша с овощами и/или говядиной, несладкие блинчики, фаршированные различными морепродуктами, кимчи или овощами. Их обжаривают до золотистого цвета, они символизируют достаток в доме.
Раньше при поздравлении дети всегда совершали символический поклон перед родителями в пол и желали им много новогодних благословений. В ответ родители дарили детям конверты с деньгами.
"Откровенно сказать, такое уже давно никто не соблюдает, ни в Южной Корее, ни у нас. Соллаль стал ближе к светскому празднику: поздравляют родителей, обмениваются подарками, садятся за столы", – рассказала Жанна Ким.
Раньше также семьей играли в семейные игры. Мужчины и мальчики запускали воздушных змеев. Женщины и девочки играли в нольтивиги – качались на качелях в виде длинной доски и каждая, взлетая, выполняла какой-то акробатический номер. Все члены семьи борются за победу в настольную игру юннори или в конгинори – игру в камешки, которая хорошо показана в нашумевшем сериале "Игра в кальмара".
О корейском празднике Соллаль – в инфографике РИА Новости Крым
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.