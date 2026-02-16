https://crimea.ria.ru/20260216/peregovory-po-ukraine-v-zheneve-budut-li-obsuzhdat-prinadlezhnost-kryma-1153255226.html

Переговоры по Украине в Женеве: будут ли обсуждать принадлежность Крыма

Переговоры по Украине в Женеве: будут ли обсуждать принадлежность Крыма - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Переговоры по Украине в Женеве: будут ли обсуждать принадлежность Крыма

Переговорный процесс по Украине, миновав фазу решения экономических и военные вопросов, вновь возвращается в политическую плоскость, и на этот раз Россия будет... РИА Новости Крым, 16.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Переговорный процесс по Украине, миновав фазу решения экономических и военные вопросов, вновь возвращается в политическую плоскость, и на этот раз Россия будет не обсуждать, а ставить перед фактом украинских переговорщиков в вопросах принадлежности РФ Крыма, Донбасса и Новороссии. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член Общественной палаты РК Заур Смирнов.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве и в рамках этой встречи планируется обсудить более широкий, по сравнению с раундами в Абу-Даби, спектр вопросов, в том числе территориальный. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.По мнению Смирнова, возвращение Мединского в переговорную группу от России говорит о том, что стороны, миновав этап обсуждения экономических и военных вопросов, возвращаются к политике, с которой начинали.Среди важных политических аспектов в контексте переговоров политолог особенно выделил вопрос признания территорий РФ в новых геополитических условиях, в том числе Крыма, а также Донбасса и Новороссии.И в этом смысле Смирнов также считает показательным назначение главой российской делегации Мединского."Возвращение Мединского показывает, что мы опять упираемся в основные позиции, связанные с задачами специальной военной операции. Мединский будет отстаивать эти вопросы. И здесь, я думаю, что российская сторона будет ставить перед фактом переговорщиков со стороны Украины и Запада. Другого варианта нет", – сказал эксперт.Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее заявлял, что без признания исторических регионов РФ подписание каких-либо мирных договоров невозможно, поскольку это оставляет для Запада предпосылки так или иначе возвращаться потом к военному рассмотрению вопроса об их возврате.Эта работа уже активно ведется с ориентиром на уже достигнутые договоренности, фундамент которых был заложен в Анкоридже, и от него не отступают, считает Смирнов."Я уверен, что они (договоренности – ред.) существуют. Другой вопрос – и это правильно, – что они сегодня не получили широкой огласки. Потому что для того, чтобы достичь этих договоренностей принципиальных, необходимо проделать ту огромную работу, которая сегодня проделывается участниками переговоров. И здесь не только Украина. Активное участие принимают и Ближний Восток, и Соединенные Штаты, и Турция, и Европа хочет участвовать. Поэтому идет процесс – это безусловно", – подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф и Кушнер примут участие в новом раунде переговоров по УкраинеДвойной удар: провал Зеленского в МюнхенеВ США анонсировали скорое мирное соглашение по Украине

мнения, заур смирнов, крым, россия, переговоры, украина