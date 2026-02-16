https://crimea.ria.ru/20260216/ot-transporta-do-meditsiny-tri-novykh-proekta-zapustyat-v-sevastopole-1153259977.html
От транспорта до медицины: три новых проекта запустят в Севастополе
От транспорта до медицины: три новых проекта запустят в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.02.2026
От транспорта до медицины: три новых проекта запустят в Севастополе
В Севастополе в этом году запустят три новых региональных проекта по развитию общественного транспорта, экстренной медицине и туризму. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T19:56
2026-02-16T19:56
2026-02-16T19:56
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
нацпроекты в севастополе
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_0:269:1280:989_1920x0_80_0_0_95ccfc967b57efa632bde6db4360dac1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году запустят три новых региональных проекта по развитию общественного транспорта, экстренной медицине и туризму. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания местного Правительства.Всего, по его словам, в городе реализуют 38 региональных в составе 10 национальных проектов на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей. Все контракты должны быть заключены до 1 апреля, уточнил Развожаев. В их рамках за счет федерального и регионального бюджета предусмотрены ремонт дорог и закупка общественного транспорта, благоустройство общественных территорий, ремонт детских садов и школы, в том числе – детского сада на 280 мест на Балаклавском шоссе, строительство нового приемного отделения горбольницы №1 и модульного фельдшерско-акушерского пункта.Также в рамках проектов семьи с детьми обеспечили выплатами, открыли пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных и запустили "Социальную няню", организовали бесплатную подготовку к ЭКО, заключили 536 социальных контрактов, благоустроили общественные пространства и пешеходные зоны, отремонтировали 99 дорог и мостов, продолжили переселение людей из аварийного жилья, отремонтировали библиотеку на Корабельной стороне, две библиотеки оснастили по модельному стандарту. Задачи по нацпроектам выполнены на 99,7%. Эту работу продолжат с учетом новых задач, добавил Развожаев.По поручению президента России Владимира Путина в проект "Пять морей и озеро Байкал" будет включен курорт "Балаклава" в Севастополе, что даст региону три тысячи рабочих мест.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работВ Севастополе капитально отремонтировали одну из старейших школПолтора миллиарда на "Семью": Севастополю выделили деньги на нацпроект
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_35:262:1244:1169_1920x0_80_0_0_75b9e4647fc7b247caa9e439e0ce4086.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, нацпроекты в севастополе, городская среда
От транспорта до медицины: три новых проекта запустят в Севастополе
В Севастополе будут развивать общественный транспорт, медицину и туризм – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году запустят три новых региональных проекта по развитию общественного транспорта, экстренной медицине и туризму. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания местного Правительства.
"В этом году запускаем в Севастополе три новых региональных проекта: "Развитие общественного транспорта", "Совершенствование экстренной медицинской помощи" и "Пять морей и озеро Байкал", – написал глава региона в своем Telegram-канале
Всего, по его словам, в городе реализуют 38 региональных в составе 10 национальных проектов на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей. Все контракты должны быть заключены до 1 апреля, уточнил Развожаев. В их рамках за счет федерального и регионального бюджета предусмотрены ремонт дорог и закупка общественного транспорта, благоустройство общественных территорий, ремонт детских садов и школы, в том числе – детского сада на 280 мест на Балаклавском шоссе, строительство нового приемного отделения горбольницы №1 и модульного фельдшерско-акушерского пункта.
"В прошлом году благодаря нацпроектам построили поликлинику на Тараса Шевченко – сегодня на аппаратном совещании поручил департаменту здравоохранения открыть здесь школу сахарного диабета. Закупили оборудование для городских больниц, обеспечили почти 6 тысяч "сердечников" бесплатными лекарствами, а 214 беременных и 190 детей – системами непрерывного мониторинга глюкозы", – добавил губернатор.
Также в рамках проектов семьи с детьми обеспечили выплатами, открыли пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных и запустили "Социальную няню", организовали бесплатную подготовку к ЭКО, заключили 536 социальных контрактов, благоустроили общественные пространства и пешеходные зоны, отремонтировали 99 дорог и мостов, продолжили переселение людей из аварийного жилья, отремонтировали библиотеку на Корабельной стороне, две библиотеки оснастили по модельному стандарту. Задачи по нацпроектам выполнены на 99,7%. Эту работу продолжат с учетом новых задач, добавил Развожаев.
По поручению президента России Владимира Путина в проект "Пять морей и озеро Байкал"
будет включен курорт "Балаклава" в Севастополе, что даст региону три тысячи рабочих мест.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: