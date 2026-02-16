https://crimea.ria.ru/20260216/ot-transporta-do-meditsiny-tri-novykh-proekta-zapustyat-v-sevastopole-1153259977.html

От транспорта до медицины: три новых проекта запустят в Севастополе

От транспорта до медицины: три новых проекта запустят в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.02.2026

От транспорта до медицины: три новых проекта запустят в Севастополе

В Севастополе в этом году запустят три новых региональных проекта по развитию общественного транспорта, экстренной медицине и туризму. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T19:56

2026-02-16T19:56

2026-02-16T19:56

новости севастополя

севастополь

михаил развожаев

нацпроекты в севастополе

городская среда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_0:269:1280:989_1920x0_80_0_0_95ccfc967b57efa632bde6db4360dac1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в этом году запустят три новых региональных проекта по развитию общественного транспорта, экстренной медицине и туризму. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания местного Правительства.Всего, по его словам, в городе реализуют 38 региональных в составе 10 национальных проектов на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей. Все контракты должны быть заключены до 1 апреля, уточнил Развожаев. В их рамках за счет федерального и регионального бюджета предусмотрены ремонт дорог и закупка общественного транспорта, благоустройство общественных территорий, ремонт детских садов и школы, в том числе – детского сада на 280 мест на Балаклавском шоссе, строительство нового приемного отделения горбольницы №1 и модульного фельдшерско-акушерского пункта.Также в рамках проектов семьи с детьми обеспечили выплатами, открыли пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных и запустили "Социальную няню", организовали бесплатную подготовку к ЭКО, заключили 536 социальных контрактов, благоустроили общественные пространства и пешеходные зоны, отремонтировали 99 дорог и мостов, продолжили переселение людей из аварийного жилья, отремонтировали библиотеку на Корабельной стороне, две библиотеки оснастили по модельному стандарту. Задачи по нацпроектам выполнены на 99,7%. Эту работу продолжат с учетом новых задач, добавил Развожаев.По поручению президента России Владимира Путина в проект "Пять морей и озеро Байкал" будет включен курорт "Балаклава" в Севастополе, что даст региону три тысячи рабочих мест.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь вошел в число лидеров в России по качеству дорожных работВ Севастополе капитально отремонтировали одну из старейших школПолтора миллиарда на "Семью": Севастополю выделили деньги на нацпроект

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, нацпроекты в севастополе, городская среда