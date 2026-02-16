В Севастополе мошенники отобрали у 16 человек 8,5 миллионов рублей

https://crimea.ria.ru/20260216/v-sevastopole-moshenniki-otobrali-u-16-chelovek-85-millionov-rubley-1153240529.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Жители Севастополя за четыре дня отдали мошенникам 8,5 миллионов рублей, 16 человек стали жертвами схем "Сотрудник ФСБ" и "Безопасный счет", а также совершая покупки в мессенджерах. Об этом сообщили в пресс-службе полиции городаТак, свыше семи миллионов отдал аферистам 34-летний мужчина, который подвергся массированной поочередной "атаке" сначала "банка", потом сотрудников "ФСБ", которые убедили его, что счет взломают, деньги уйдут. Мужчина, спасая средства, перевел их на безопасный счет. Еще один севастополец аналогично "спас" свои 924 тысячи рублей, рассказали в полиции.В ведомстве предупредили, что мошенники все чаще используют доверие, которое люди испытывают к знакомым голосам или рабочим контактам. Доверчивые граждане занимают коллегам, откликаясь на просьбы перевести ту или иную сумму.Не теряют популярности у аферистов и стандартные схемы с силовиками и банкирами. Также люди теряют деньги, покупая товары и услуги, которых нет, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что больше 30 миллионов рублей из Крыма ушли на "безопасные счета", а также "правоохранителям" и на различные интернет-платформы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщикаДиректор фирмы в Крыму "благоустроил" пляж из гравия и присвоил 172 млнСамозанятый крымчанин обманул органы соцзащиты – приговор
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Жители Севастополя за четыре дня отдали мошенникам 8,5 миллионов рублей, 16 человек стали жертвами схем "Сотрудник ФСБ" и "Безопасный счет", а также совершая покупки в мессенджерах. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города
"Всего за четыре дня жертвами дистанционных мошенников стали 16 человек в возрасте от 18 до 83 лет. Аферисты использовали разные схемы: от звонков "из банка" до запугивания уголовными делами за пособничество ВСУ", – говорится в сообщении.
Так, свыше семи миллионов отдал аферистам 34-летний мужчина, который подвергся массированной поочередной "атаке" сначала "банка", потом сотрудников "ФСБ", которые убедили его, что счет взломают, деньги уйдут. Мужчина, спасая средства, перевел их на безопасный счет. Еще один севастополец аналогично "спас" свои 924 тысячи рублей, рассказали в полиции.
"Однако самая циничная схема была применена к пожилой женщине. 83-летней пенсионерке позвонили и сказали, что она спонсирует ВСУ. Грозят тюрьмой. Но есть вариант – перевести деньги, и вопрос решат. Бабушка отдала 750 тысяч. Под предлогом "спасения от тюрьмы" пенсионерка перевела все свои сбережения аферистам", – добавили в пресс-службе.
В ведомстве предупредили, что мошенники все чаще используют доверие, которое люди испытывают к знакомым голосам или рабочим контактам. Доверчивые граждане занимают коллегам, откликаясь на просьбы перевести ту или иную сумму.
Не теряют популярности у аферистов и стандартные схемы с силовиками и банкирами. Также люди теряют деньги, покупая товары и услуги, которых нет, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось
, что больше 30 миллионов рублей из Крыма ушли на "безопасные счета", а также "правоохранителям" и на различные интернет-платформы.
