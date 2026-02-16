Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе мошенники отобрали у 16 человек 8,5 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В Севастополе мошенники отобрали у 16 человек 8,5 миллионов рублей
В Севастополе мошенники отобрали у 16 человек 8,5 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В Севастополе мошенники отобрали у 16 человек 8,5 миллионов рублей
Жители Севастополя за четыре дня отдали мошенникам 8,5 миллионов рублей, 16 человек стали жертвами схем "Сотрудник ФСБ" и "Безопасный счет", а также совершая... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T22:03
2026-02-16T22:03
севастополь
мошенничество
новости севастополя
общество
умвд россии по севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Жители Севастополя за четыре дня отдали мошенникам 8,5 миллионов рублей, 16 человек стали жертвами схем "Сотрудник ФСБ" и "Безопасный счет", а также совершая покупки в мессенджерах. Об этом сообщили в пресс-службе полиции городаТак, свыше семи миллионов отдал аферистам 34-летний мужчина, который подвергся массированной поочередной "атаке" сначала "банка", потом сотрудников "ФСБ", которые убедили его, что счет взломают, деньги уйдут. Мужчина, спасая средства, перевел их на безопасный счет. Еще один севастополец аналогично "спас" свои 924 тысячи рублей, рассказали в полиции.В ведомстве предупредили, что мошенники все чаще используют доверие, которое люди испытывают к знакомым голосам или рабочим контактам. Доверчивые граждане занимают коллегам, откликаясь на просьбы перевести ту или иную сумму.Не теряют популярности у аферистов и стандартные схемы с силовиками и банкирами. Также люди теряют деньги, покупая товары и услуги, которых нет, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что больше 30 миллионов рублей из Крыма ушли на "безопасные счета", а также "правоохранителям" и на различные интернет-платформы.
севастополь
севастополь, мошенничество, новости севастополя, общество, умвд россии по севастополю
В Севастополе мошенники отобрали у 16 человек 8,5 миллионов рублей

В Севастополе мошенники отобрали у 16 человек 8,5 миллионов рублей за четыре дня

22:03 16.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Жители Севастополя за четыре дня отдали мошенникам 8,5 миллионов рублей, 16 человек стали жертвами схем "Сотрудник ФСБ" и "Безопасный счет", а также совершая покупки в мессенджерах. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города

"Всего за четыре дня жертвами дистанционных мошенников стали 16 человек в возрасте от 18 до 83 лет. Аферисты использовали разные схемы: от звонков "из банка" до запугивания уголовными делами за пособничество ВСУ", – говорится в сообщении.

Так, свыше семи миллионов отдал аферистам 34-летний мужчина, который подвергся массированной поочередной "атаке" сначала "банка", потом сотрудников "ФСБ", которые убедили его, что счет взломают, деньги уйдут. Мужчина, спасая средства, перевел их на безопасный счет. Еще один севастополец аналогично "спас" свои 924 тысячи рублей, рассказали в полиции.

"Однако самая циничная схема была применена к пожилой женщине. 83-летней пенсионерке позвонили и сказали, что она спонсирует ВСУ. Грозят тюрьмой. Но есть вариант – перевести деньги, и вопрос решат. Бабушка отдала 750 тысяч. Под предлогом "спасения от тюрьмы" пенсионерка перевела все свои сбережения аферистам", – добавили в пресс-службе.

В ведомстве предупредили, что мошенники все чаще используют доверие, которое люди испытывают к знакомым голосам или рабочим контактам. Доверчивые граждане занимают коллегам, откликаясь на просьбы перевести ту или иную сумму.
Не теряют популярности у аферистов и стандартные схемы с силовиками и банкирами. Также люди теряют деньги, покупая товары и услуги, которых нет, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что больше 30 миллионов рублей из Крыма ушли на "безопасные счета", а также "правоохранителям" и на различные интернет-платформы.
