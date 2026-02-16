Крымский мост открыт

Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на дорогах Крыма
На Крымском мосту возобновлено движение транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновлено движение транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:56 16.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновлено движение транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
