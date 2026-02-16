https://crimea.ria.ru/20260216/nezakonnye-basseyny-snesli-v-yakht-klube-v-sevastopole-1153257923.html

Незаконные бассейны снесли в яхт-клубе в Севастополе

2026-02-16T20:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Два незаконных бассейна и самовольно возведенный пункт охраны снесли в Севастополе на участке, который находится в аренде у яхт-клуба. Об этом информирует пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Крыму и Севастополю.По данным пресс-службы, нарушения обнаружили сотрудники местного департамента по имущественным и земельным отношениям и обратились с иском в суд, который вынес решение снести самострои.Поскольку руководство организации не торопилось выполнять судебное решение, приставы открыли исполнительное производство – арестовали счета организации, запретили вносить изменения в Единый госреестр юрлиц и возложили на организацию обязанность уплатить 50 тысяч рублей исполнительского сбора. Кроме того, руководство яхт-клуба предупредили о возможных административной и уголовной ответственности.Сотрудник органов принудительного исполнения на месте убедился в исполнении судебного решения и составил соответствующий акт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле БастрыкинаЧастник построил дом на территории древнего городища в СевастополеМасштабный снос самостроев – в Ялте освобождают улицы и набережные

