Рейтинг@Mail.ru
Незаконные бассейны снесли в яхт-клубе в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/nezakonnye-basseyny-snesli-v-yakht-klube-v-sevastopole-1153257923.html
Незаконные бассейны снесли в яхт-клубе в Севастополе
Незаконные бассейны снесли в яхт-клубе в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Незаконные бассейны снесли в яхт-клубе в Севастополе
Два незаконных бассейна и самовольно возведенный пункт охраны снесли в Севастополе на участке, который находится в аренде у яхт-клуба. Об этом информирует... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T20:47
2026-02-16T20:47
новости севастополя
севастополь
яхта
морской транспорт
бассейн
федеральная служба судебных приставов (фссп)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153258144_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dc987a40644e499a9c4611fb13bef9a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Два незаконных бассейна и самовольно возведенный пункт охраны снесли в Севастополе на участке, который находится в аренде у яхт-клуба. Об этом информирует пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Крыму и Севастополю.По данным пресс-службы, нарушения обнаружили сотрудники местного департамента по имущественным и земельным отношениям и обратились с иском в суд, который вынес решение снести самострои.Поскольку руководство организации не торопилось выполнять судебное решение, приставы открыли исполнительное производство – арестовали счета организации, запретили вносить изменения в Единый госреестр юрлиц и возложили на организацию обязанность уплатить 50 тысяч рублей исполнительского сбора. Кроме того, руководство яхт-клуба предупредили о возможных административной и уголовной ответственности.Сотрудник органов принудительного исполнения на месте убедился в исполнении судебного решения и составил соответствующий акт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле БастрыкинаЧастник построил дом на территории древнего городища в СевастополеМасштабный снос самостроев – в Ялте освобождают улицы и набережные
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153258144_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b1886cec69525f60fec788a534656c9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, яхта, морской транспорт, бассейн, федеральная служба судебных приставов (фссп), происшествия
Незаконные бассейны снесли в яхт-клубе в Севастополе

В яхт-клубе в Севастополе снесли незаконные бассейны и пункт охраны

20:47 16.02.2026
 
© Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. СевастополюНезаконные бассейны и самовольно возведенный пункт охраны в яхт-клубе в Севастополе
Незаконные бассейны и самовольно возведенный пункт охраны в яхт-клубе в Севастополе
© Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Два незаконных бассейна и самовольно возведенный пункт охраны снесли в Севастополе на участке, который находится в аренде у яхт-клуба. Об этом информирует пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Крыму и Севастополю.
По данным пресс-службы, нарушения обнаружили сотрудники местного департамента по имущественным и земельным отношениям и обратились с иском в суд, который вынес решение снести самострои.
Поскольку руководство организации не торопилось выполнять судебное решение, приставы открыли исполнительное производство – арестовали счета организации, запретили вносить изменения в Единый госреестр юрлиц и возложили на организацию обязанность уплатить 50 тысяч рублей исполнительского сбора. Кроме того, руководство яхт-клуба предупредили о возможных административной и уголовной ответственности.
"Осознавая всю серьезность ситуации, руководство яхт-клуба своими силами демонтировало и снесло незаконно возведенные постройки", – сообщили в ведомстве.
Сотрудник органов принудительного исполнения на месте убедился в исполнении судебного решения и составил соответствующий акт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Незаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле Бастрыкина
Частник построил дом на территории древнего городища в Севастополе
Масштабный снос самостроев – в Ялте освобождают улицы и набережные
 
Новости СевастополяСевастопольЯхтаМорской транспортБассейнФедеральная служба судебных приставов (ФССП)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Запреты на маркетплейсах в России ударят по фермерам в Крыму – мнение
21:02Над Крымом и у берегов полуострова сбит 21 беспилотник ВСУ
20:47Незаконные бассейны снесли в яхт-клубе в Севастополе
20:32Легендарный ресторан-корабль на набережной Ялты могут снести
20:24Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:56От транспорта до медицины: три новых проекта запустят в Севастополе
19:37В Черном море нашли пропавшего в шторм виндсерфера
19:22Атака ВСУ на Севастополь – сбиты воздушные цели возле Орловки и Херсонеса
19:02В Севастополе второй раз за день воздушная тревога
18:52Двое маленьких детей погибли на пожаре в Нижегородской области
18:41Крымский мост закрыт второй раз за день
18:22Массовые ДТП парализовали трассу М-4 "Дон"
18:10Крымский мост после перекрытия движения: обстановка на объекте
18:04В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:56Крымский мост открыт
17:52Обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" запросили пожизненные сроки
17:37Атака на Севастополь - объявлена воздушная тревога
17:32Он разрушает Украину: в Крыму оценили поведение Зеленского в Мюнхене
17:22В Севастополе фиксируют колебания стоимости "борщевого набора"
17:07ОРВИ и грипп в Крыму – на полуострове закрывают школы и группы в садах
Лента новостейМолния