Над Крымом и у берегов полуострова сбит 21 беспилотник ВСУ

Над Крымом и у берегов полуострова сбит 21 беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Над Крымом и у берегов полуострова сбит 21 беспилотник ВСУ

Российские силы ПВО вечером в понедельник уничтожили 21 беспилотник на Крымом и акваторией Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО вечером в понедельник уничтожили 21 беспилотник на Крымом и акваторией Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России.В том числе девять вражеских дронов уничтожены над акваторией Азовского моря, по шесть над Крымом и Черным морем.Ранее в Севастополе звучала воздушная тревога, воздушные цели были сбиты возле Орловки и Херсонеса, информировал губернатор города Михаил Развожаев. На Крымском мосту остановили движение транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Севастополь - объявлена воздушная тревогаПочти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую областьВ Калужской области обломки БПЛА упали на больницу

