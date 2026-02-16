https://crimea.ria.ru/20260216/nad-krymom-i-u-beregov-poluostrova-sbit-21-bespilotnik-vsu--1153262543.html
Над Крымом и у берегов полуострова сбит 21 беспилотник ВСУ
Над Крымом и у берегов полуострова сбит 21 беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Над Крымом и у берегов полуострова сбит 21 беспилотник ВСУ
Российские силы ПВО вечером в понедельник уничтожили 21 беспилотник на Крымом и акваторией Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T21:02
2026-02-16T21:02
2026-02-16T21:02
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
черное море
азовское море
пво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140207326_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_bc15e853f5d40eaad572894bdafdd93c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО вечером в понедельник уничтожили 21 беспилотник на Крымом и акваторией Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России.В том числе девять вражеских дронов уничтожены над акваторией Азовского моря, по шесть над Крымом и Черным морем.Ранее в Севастополе звучала воздушная тревога, воздушные цели были сбиты возле Орловки и Херсонеса, информировал губернатор города Михаил Развожаев. На Крымском мосту остановили движение транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Севастополь - объявлена воздушная тревогаПочти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую областьВ Калужской области обломки БПЛА упали на больницу
крым
севастополь
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140207326_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_4e14aa4ee79dace6034a1cc099175ae0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, черное море, азовское море, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
Над Крымом и у берегов полуострова сбит 21 беспилотник ВСУ
Минобороны: над Крымом и акваторией Азовского и Черного морей уничтожен 21 беспилотник ВСУ