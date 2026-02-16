Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и у берегов полуострова сбит 21 беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Над Крымом и у берегов полуострова сбит 21 беспилотник ВСУ
Над Крымом и у берегов полуострова сбит 21 беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Над Крымом и у берегов полуострова сбит 21 беспилотник ВСУ
Российские силы ПВО вечером в понедельник уничтожили 21 беспилотник на Крымом и акваторией Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140207326_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_bc15e853f5d40eaad572894bdafdd93c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО вечером в понедельник уничтожили 21 беспилотник на Крымом и акваторией Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России.В том числе девять вражеских дронов уничтожены над акваторией Азовского моря, по шесть над Крымом и Черным морем.Ранее в Севастополе звучала воздушная тревога, воздушные цели были сбиты возле Орловки и Херсонеса, информировал губернатор города Михаил Развожаев. На Крымском мосту остановили движение транспорта.
РИА Новости Крым
Новости
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости . Артем Житенев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО вечером в понедельник уничтожили 21 беспилотник на Крымом и акваторией Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России.
"Шестнадцатого февраля с 16 до 20.00 дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – следует из сообщения российского оборонного ведомства.
В том числе девять вражеских дронов уничтожены над акваторией Азовского моря, по шесть над Крымом и Черным морем.
Ранее в Севастополе звучала воздушная тревога, воздушные цели были сбиты возле Орловки и Херсонеса, информировал губернатор города Михаил Развожаев. На Крымском мосту остановили движение транспорта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака на Севастополь - объявлена воздушная тревога
Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область
В Калужской области обломки БПЛА упали на больницу
 
