В Севастополе второй раз за день воздушная тревога - РИА Новости Крым, 16.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260216/v-sevastopole-vtoroy-raz-za-den-vozdushnaya-trevoga-1153259202.html
В Севастополе второй раз за день воздушная тревога
В Севастополе второй раз за день воздушная тревога - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В Севастополе второй раз за день воздушная тревога
В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T19:02
2026-02-16T19:04
севастополь
новости севастополя
крым
срочные новости крыма
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
севастополь
крым
севастополь, новости севастополя, крым, срочные новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе второй раз за день воздушная тревога

В Севастополе звучат сирены воздушной тревоги второй раз за день

19:02 16.02.2026 (обновлено: 19:04 16.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона в Telegram.
Во время воздушной тревоги севастопольцам и гостям надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.
Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
