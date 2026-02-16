https://crimea.ria.ru/20260216/ataka-vsu-na-sevastopol--sbity-vozdushnye-tseli-vozle-orlovki-i-khersonesa-1153259819.html

Атака ВСУ на Севастополь – сбиты воздушные цели возле Орловки и Херсонеса

Атака ВСУ на Севастополь – сбиты воздушные цели возле Орловки и Херсонеса - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Атака ВСУ на Севастополь – сбиты воздушные цели возле Орловки и Херсонеса

Российские военные уничтожили пять воздушных целей над Севастополем в районе Орловки и мыса Херсонес вечером в понедельник. Об этом проинформировал губернатор... РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T19:22

2026-02-16T19:22

2026-02-16T19:32

новости севастополя

севастополь

срочные новости крыма

крым

михаил развожаев

пво

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили пять воздушных целей над Севастополем в районе Орловки и мыса Херсонес вечером в понедельник. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Он призвал горожан и гостей Севастополя не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.В Севастополе ранее второй раз за день объявили воздушную тревогу. Во время воздушной тревоги жителям и гостям города-героя надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктураПочти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую областьВ Калужской области обломки БПЛА упали на больницу

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, пво, атаки всу