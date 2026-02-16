https://crimea.ria.ru/20260216/ataka-vsu-na-sevastopol--sbity-vozdushnye-tseli-vozle-orlovki-i-khersonesa-1153259819.html
Атака ВСУ на Севастополь – сбиты воздушные цели возле Орловки и Херсонеса
2026-02-16T19:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили пять воздушных целей над Севастополем в районе Орловки и мыса Херсонес вечером в понедельник. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Он призвал горожан и гостей Севастополя не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.В Севастополе ранее второй раз за день объявили воздушную тревогу. Во время воздушной тревоги жителям и гостям города-героя надо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна.Наземный и морской городской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктураПочти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую областьВ Калужской области обломки БПЛА упали на больницу
19:22 16.02.2026 (обновлено: 19:32 16.02.2026)