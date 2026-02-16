Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260216/krymskiy-most-zakryt-vtoroy-raz-za-den-1153258486.html
Крымский мост закрыт второй раз за день
Крымский мост закрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Крымский мост закрыт второй раз за день
вижение транспорта по Крымскому мосту остановили. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T18:41
2026-02-16T18:43
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_79af94c8ce2650287a550a93adbf82dd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту остановили. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_14427055fcb4200f5f2fc4b96bdf8343.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост закрыт второй раз за день

Крымский мост второй раз за день перекрыт для движения транспорта

18:41 16.02.2026 (обновлено: 18:43 16.02.2026)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту остановили. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52Двое маленьких детей погибли на пожаре в Нижегородской области
18:41Крымский мост закрыт второй раз за день
18:22Массовые ДТП парализовали трассу М-4 "Дон"
18:10Крымский мост после перекрытия движения: обстановка на объекте
18:04В Севастополе отбой воздушной тревоги
17:56Крымский мост открыт
17:52Обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" запросили пожизненные сроки
17:37Атака на Севастополь - объявлена воздушная тревога
17:32Он разрушает Украину: в Крыму оценили поведение Зеленского в Мюнхене
17:22В Севастополе фиксируют колебания стоимости "борщевого набора"
17:07ОРВИ и грипп в Крыму – на полуострове закрывают школы и группы в садах
16:57Грозит ли Крыму и Севастополю сильный шторм
16:46Денису Майданову присвоили звание народного артиста
16:31ВСУ ударили авиабомбами по трассе из Запорожской области в Крым
16:25Ученик выпал из окна школы в Северодвинске
16:14Трудовые отряды Крыма планируют объединить около двух тысяч школьников
16:07Крымский мост закрыт
15:54Подростки на крыше ВАЗ уходили от погони и сбили полицейского
15:35От прозрачных магнитов к 6G: как физика меняет медицину и интернет
15:09Поиски пропавших рыбаков в Азовском море теперь ведут и с воздуха
Лента новостейМолния