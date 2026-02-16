https://crimea.ria.ru/20260216/krymskiy-most-zakryt-vtoroy-raz-za-den-1153258486.html
Крымский мост закрыт второй раз за день
Крымский мост закрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Крымский мост закрыт второй раз за день
вижение транспорта по Крымскому мосту остановили. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту остановили. Об этом предупреждает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
18:41 16.02.2026 (обновлено: 18:43 16.02.2026)