https://crimea.ria.ru/20261118/razrabotany-pravila-po-proizvodstvu-gotovoy-edy-1161171686.html

Разработаны правила по производству готовой еды

Разработаны правила по производству готовой еды - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Разработаны правила по производству готовой еды

В России разработаны санитарные правила по производству готовой еды. Они должны быть внедрены в связи с активным ростом рынка готовой еды, заявили в... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T21:07

2026-11-18T21:07

2026-11-18T21:07

роспотребнадзор

еда

продукты

питание

закон и право

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/0c/05/1119021971_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bfc66d34ae0ff052bb454b282eb695f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В России разработаны санитарные правила по производству готовой еды. Они должны быть внедрены в связи с активным ростом рынка готовой еды, заявили в Роспотребнадзоре.Речь идет о требованиях к производству, упаковке и транспортировке готовых блюд. Отсутствие требований в этом сегменте рынка создает угрозу появления некачественных и потенциально опасных продуктов, подчеркнули в Роспотребнадзоре.Ведомством разработаны санитарно-эпидемиологические требования к приготовлению еды для продажи, в том числе посредством доставки потребителю. Уточняется, что несоблюдение этих правил создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний.По данным Роспотребнадзора, с 2018 года рынок готовой еды растет ежегодно не менее чем на 12%, а в последние три года рост значительно ускорился – до 30% в год. Это связано с увеличением спроса на готовые блюда у молодежи и поддержкой спроса производителями. В то же время сегмент готовой еды до сих пор законодательно не урегулирован.Ранее врач по гигиене питания Роспотребнадзора по РК и Севастополю Александр Шибанов выразил мнение, что заведения общепита, которые работают исключительно на доставке блюд, уступают в надежности предприятиям, которые имеют обеденные залы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паштет из рапаны и десерт "Черное море": в Крыму готовят книгу рецептовВремя имеет значение: как контролируют срок реализации готовых блюд в общепитеПеченье с сюрпризом: житель Севастополя попался на приготовлении еды с коноплей

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, еда, продукты, питание, закон и право, новости