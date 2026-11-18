https://crimea.ria.ru/20261118/razrabotany-pravila-po-proizvodstvu-gotovoy-edy-1161171686.html
Разработаны правила по производству готовой еды
Разработаны правила по производству готовой еды - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Разработаны правила по производству готовой еды
В России разработаны санитарные правила по производству готовой еды. Они должны быть внедрены в связи с активным ростом рынка готовой еды, заявили в... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T21:07
2026-11-18T21:07
2026-11-18T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В России разработаны санитарные правила по производству готовой еды. Они должны быть внедрены в связи с активным ростом рынка готовой еды, заявили в Роспотребнадзоре.Речь идет о требованиях к производству, упаковке и транспортировке готовых блюд. Отсутствие требований в этом сегменте рынка создает угрозу появления некачественных и потенциально опасных продуктов, подчеркнули в Роспотребнадзоре.Ведомством разработаны санитарно-эпидемиологические требования к приготовлению еды для продажи, в том числе посредством доставки потребителю. Уточняется, что несоблюдение этих правил создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний.По данным Роспотребнадзора, с 2018 года рынок готовой еды растет ежегодно не менее чем на 12%, а в последние три года рост значительно ускорился – до 30% в год. Это связано с увеличением спроса на готовые блюда у молодежи и поддержкой спроса производителями. В то же время сегмент готовой еды до сих пор законодательно не урегулирован.Ранее врач по гигиене питания Роспотребнадзора по РК и Севастополю Александр Шибанов выразил мнение, что заведения общепита, которые работают исключительно на доставке блюд, уступают в надежности предприятиям, которые имеют обеденные залы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паштет из рапаны и десерт "Черное море": в Крыму готовят книгу рецептовВремя имеет значение: как контролируют срок реализации готовых блюд в общепитеПеченье с сюрпризом: житель Севастополя попался на приготовлении еды с коноплей
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роспотребнадзор, еда, продукты, питание, закон и право, новости
Разработаны правила по производству готовой еды
Роспотребнадзор разработал санитарные правила по производству готовой еды
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В России разработаны санитарные правила по производству готовой еды. Они должны быть внедрены в связи с активным ростом рынка готовой еды, заявили в Роспотребнадзоре.
Речь идет о требованиях к производству, упаковке и транспортировке готовых блюд. Отсутствие требований в этом сегменте рынка создает угрозу появления некачественных и потенциально опасных продуктов, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
"Поводом для разработки санитарных правил, в частности, стала серия резонансных случаев массовых отравлений, в том числе с летальным исходом. Данная проблема напрямую затрагивает базовую потребность граждан в безопасности потребляемой пищи", - сообщили в ведомстве.
Ведомством разработаны санитарно-эпидемиологические требования к приготовлению еды для продажи, в том числе посредством доставки потребителю. Уточняется, что несоблюдение этих правил создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний.
По данным Роспотребнадзора, с 2018 года рынок готовой еды растет ежегодно не менее чем на 12%, а в последние три года рост значительно ускорился – до 30% в год. Это связано с увеличением спроса на готовые блюда у молодежи и поддержкой спроса производителями. В то же время сегмент готовой еды до сих пор законодательно не урегулирован.
Ранее врач по гигиене питания Роспотребнадзора по РК и Севастополю Александр Шибанов выразил мнение
, что заведения общепита, которые работают исключительно на доставке блюд, уступают в надежности предприятиям, которые имеют обеденные залы.
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