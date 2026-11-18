https://crimea.ria.ru/20261118/na-soderzhanie-krymskikh-dorog-napravyat-7-milliardov-rubley-1161176623.html

На содержание крымских дорог направят 7 миллиардов рублей

На содержание крымских дорог направят 7 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 18.11.2026

На содержание крымских дорог направят 7 миллиардов рублей

На работы по содержанию в ближайшие два года крымских автодорог будет выделено 7 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T19:22

2026-11-18T19:22

2026-11-18T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. На работы по содержанию в ближайшие два года крымских автодорог будет выделено 7 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном сайте республиканского правительства.Документом вносятся дополнения в распоряжение главы РК от 22 марта 2021 года об определении подрядчика по содержанию автодорог и искусственных дорожных сооружений.Заказчиком работ выступит Служба автомобильных дорог Крыма, исполнителем – "Крымавтодор".Ранее сообщалось, что Донецкая Народная Республика и Запорожская область получат более 25 миллиардов рублей на развитие дорожной сети, в том числе расширение нескольких участков трассы "Новороссия". Соответствующее решение принято на заседании правительства России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт участка дороги из Ялты в Севастополь завершенЕще один участок трассы М-4 "Дон" станет платнымНа дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметка

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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