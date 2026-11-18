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В Севастополе вводят лимит на топливо из-за ажиотажного спроса

В Севастополе вводят лимит на топливо из-за ажиотажного спроса - РИА Новости Крым, 18.11.2026

В Севастополе вводят лимит на топливо из-за ажиотажного спроса

Власти Севастополя вводят лимит на продажу топлива на фоне ажиотажной скупки бензина на АЗС, заявил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T22:55

2026-11-18T22:55

2026-11-18T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Власти Севастополя вводят лимит на продажу топлива на фоне ажиотажной скупки бензина на АЗС, заявил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, к нему обращаются многие севастопольцы с жалобами на невозможность заправиться из-за очередей и чрезмерных объемов закупки топлива отдельными водителями.Он подчеркнул, что главная цель ограничений – обеспечить доступ к бензину для всех.Ранее власти Севастополя предупреждали, что введут ограничения, если не стихнет ажиотаж на автозаправочных станциях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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