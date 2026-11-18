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В Севастополе вводят лимит на топливо из-за ажиотажного спроса
В Севастополе вводят лимит на топливо из-за ажиотажного спроса - РИА Новости Крым, 18.11.2026
В Севастополе вводят лимит на топливо из-за ажиотажного спроса
Власти Севастополя вводят лимит на продажу топлива на фоне ажиотажной скупки бензина на АЗС, заявил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T22:55
2026-11-18T22:55
2026-11-18T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Власти Севастополя вводят лимит на продажу топлива на фоне ажиотажной скупки бензина на АЗС, заявил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, к нему обращаются многие севастопольцы с жалобами на невозможность заправиться из-за очередей и чрезмерных объемов закупки топлива отдельными водителями.Он подчеркнул, что главная цель ограничений – обеспечить доступ к бензину для всех.Ранее власти Севастополя предупреждали, что введут ограничения, если не стихнет ажиотаж на автозаправочных станциях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе вводят лимит на топливо из-за ажиотажного спроса
В Севастополе вводят лимит на продажу топлива на фоне ажиотажной скупки бензина