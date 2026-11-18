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В Севастополе BMW сбила парня на пешеходном переходе
В Севастополе BMW сбила парня на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 18.11.2026
В Севастополе BMW сбила парня на пешеходном переходе
В Севастополе 18-летний юноша попал под колеса иномарки на пешеходном переходе, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает региональное управление МВД. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T20:23
2026-11-18T20:23
2026-11-18T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе 18-летний юноша попал под колеса иномарки на пешеходном переходе, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает региональное управление МВД.ДТП произошло в среду вечером на улице Будищева.Водитель иномарки был трезв. По факту аварии проводится проверка.Несколькими днями ранее в Славянске-на-Кубани пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места ДТП. Его нашли и задержали сотрудники полиции в доме знакомых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП на трассе "Таврида": водитель фуры получил срокВ Крыму пьяный мужчина на электросамокате сбил инспектора ДПС18-летняя девушка погибла в столкновении Lexus со скутером в Сочи
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В Севастополе BMW сбила парня на пешеходном переходе
В Севастополе водитель BMW сбил юношу на пешеходном переходе