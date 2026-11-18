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В Ялте у пенсионерки украли полмиллиона

В Ялте у пенсионерки украли полмиллиона - РИА Новости Крым, 18.11.2026

В Ялте у пенсионерки украли полмиллиона

В Ялте полицейские задержали подозреваемого в краже 510 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T20:11

2026-11-18T20:11

2026-11-18T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте полицейские задержали подозреваемого в краже 510 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.В дежурную часть УМВД России "Ялтинское" поступило заявление от 72‑летняя местная жительница сообщила в полицию о пропаже денежных средств, которые она хранила у себя дома в комоде.Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 50‑летний местный житель, который периодически выполнял для пенсионерки мелкий бытовой ремонт. Общая сумма украденного составила 510 тысяч рублей. Похищенные деньги мужчина потратил и ущерб потерпевшей до настоящего времени не возместил.Возбуждено уголовное дело статье "кража, совершенная в крупном размере". Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до шести лет.В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ялта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, кража, ялта, закон и право, новости крыма