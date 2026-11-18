https://crimea.ria.ru/20261118/v-yalte-u-pensionerki-ukrali-polmilliona-1161165012.html
В Ялте у пенсионерки украли полмиллиона
В Ялте у пенсионерки украли полмиллиона - РИА Новости Крым, 18.11.2026
В Ялте у пенсионерки украли полмиллиона
В Ялте полицейские задержали подозреваемого в краже 510 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T20:11
2026-11-18T20:11
2026-11-18T20:11
мвд по республике крым
кража
ялта
закон и право
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/03/02/1144593734_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_0098e7d882fde292b9d5bf39eea1b75f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте полицейские задержали подозреваемого в краже 510 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.В дежурную часть УМВД России "Ялтинское" поступило заявление от 72‑летняя местная жительница сообщила в полицию о пропаже денежных средств, которые она хранила у себя дома в комоде.Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 50‑летний местный житель, который периодически выполнял для пенсионерки мелкий бытовой ремонт. Общая сумма украденного составила 510 тысяч рублей. Похищенные деньги мужчина потратил и ущерб потерпевшей до настоящего времени не возместил.Возбуждено уголовное дело статье "кража, совершенная в крупном размере". Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до шести лет.В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/03/02/1144593734_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_0eafd4f349711cddcf6cd8cce3774c0f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд по республике крым, кража, ялта, закон и право, новости крыма
В Ялте у пенсионерки украли полмиллиона
В Ялте задержали подозреваемого в краже полумиллиона рублей у пенсионерки
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте полицейские задержали подозреваемого в краже 510 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
В дежурную часть УМВД России "Ялтинское" поступило заявление от
72‑летняя местная жительница сообщила в полицию о пропаже денежных средств, которые она хранила у себя дома в комоде.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 50‑летний местный житель, который периодически выполнял для пенсионерки мелкий бытовой ремонт.
"Во время одного из визитов, когда он собирал шкаф, злоумышленник заметил в тумбе конверт с деньгами. С августа по октябрь текущего года он неоднократно похищал оттуда средства, пользуясь доступом в дом. О пропаже хозяйка узнала, когда решила проверить свои накопления", - рассказали в полиции.
Общая сумма украденного составила 510 тысяч рублей. Похищенные деньги мужчина потратил и ущерб потерпевшей до настоящего времени не возместил.
Возбуждено уголовное дело статье "кража, совершенная в крупном размере". Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до шести лет.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.