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Погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Погода в Крыму в четверг

В четверг в атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, ночью и утром местами очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.11.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В четверг в атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, ночью и утром местами очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер ночью юго-западный, днем западный 12-17 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +14...+16.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем западный 15-20м/с. Температура воздуха ночью и днем +13...+15 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +15, днем от +13 до +17 градусов.По Крыму и Севастополю объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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алушта

судак

евпатория

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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