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Погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Погода в Крыму в четверг
В четверг в атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, ночью и утром местами очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В четверг в атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, ночью и утром местами очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер ночью юго-западный, днем западный 12-17 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +14...+16.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем западный 15-20м/с. Температура воздуха ночью и днем +13...+15 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +15, днем от +13 до +17 градусов.По Крыму и Севастополю объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В четверг в атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, ночью и утром местами очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный, днем западный 12-17 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +10…+13, в горах +7…+9; днем +14…+17, в горах +8…+11", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер ночью юго-западный, днем западный 12-17 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +14...+16.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем западный 15-20м/с. Температура воздуха ночью и днем +13...+15 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +15, днем от +13 до +17 градусов.
По Крыму
и Севастополю
объявлено штормовое предупреждение.
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