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Впервые сборные России одновременно стали чемпионами Азии по шахматам
Впервые сборные России одновременно стали чемпионами Азии по шахматам - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Впервые сборные России одновременно стали чемпионами Азии по шахматам
В Абу-Даби завершился командный чемпионат Азии по шахматам, на котором мужская и женская сборные России завоевали золотые медали и впервые в истории... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T21:55
2026-11-18T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Абу-Даби завершился командный чемпионат Азии по шахматам, на котором мужская и женская сборные России завоевали золотые медали и впервые в истории одновременно стали чемпионами Азии. Об этом сообщило Министерство спорта России в своем канале в МАКС.Среди мужских сборных второе место чемпионата Азии по шахматам заняла Индия, третье – Китай. Среди женских сборных на втором месте Китай, на третьем – Казахстан.Ранее сообщалось, что на юношеских Олимпийских играх в Дакаре, которые завершились 13 ноября, сборная России завоевала 14 медалей и заняла третье место в общем зачете.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодежная сборная России не будет участвовать на ЧМ в КанадеС флагом и гимном: российские спортсмены возвращаются на мировую аренуКрымчанки взяли "золото" на чемпионате и первенстве мира по ММА
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шахматы, россия, спорт, новости, минспорта рф
Впервые сборные России одновременно стали чемпионами Азии по шахматам
Мужская и женская сборные России впервые одновременно стали чемпионами Азии по шахматам