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Вывод советских войск из Афганистана – инфографика
Вывод советских войск из Афганистана – инфографика - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Вывод советских войск из Афганистана – инфографика
в Женеве были приняты соглашения об урегулировании конфликта в Афганистане. Согласно им, Советский Союз должен был вывести свой контингент из страны за девять... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T10:46
2024-05-15T10:46
2024-05-15T11:51
инфографика
афганистан
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воины-интернационалисты
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14 апреля 1988 года в Женеве были приняты соглашения об урегулировании конфликта в Афганистане. Согласно им, Советский Союз должен был вывести свой контингент из страны за девять месяцев.15 мая 1988 года начался процесс вывода войск. Советская армия выходила организованно, обеспечивая охрану социально важных объектов и дорог, по которым выходили подразделения.15 февраля 1989 года последние солдаты покинули Афганистан.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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афганистан, история, воины-интернационалисты, в мире, инфографика, ссср
Вывод советских войск из Афганистана – инфографика
15 мая 1988 года Советский Союз начал вывод войск из Афганистана
10:46 15.05.2024 (обновлено: 11:51 15.05.2024)