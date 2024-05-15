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Вывод советских войск из Афганистана – инфографика

Вывод советских войск из Афганистана – инфографика - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Вывод советских войск из Афганистана – инфографика

в Женеве были приняты соглашения об урегулировании конфликта в Афганистане. Согласно им, Советский Союз должен был вывести свой контингент из страны за девять... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T10:46

2024-05-15T10:46

2024-05-15T11:51

инфографика

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14 апреля 1988 года в Женеве были приняты соглашения об урегулировании конфликта в Афганистане. Согласно им, Советский Союз должен был вывести свой контингент из страны за девять месяцев.15 мая 1988 года начался процесс вывода войск. Советская армия выходила организованно, обеспечивая охрану социально важных объектов и дорог, по которым выходили подразделения.15 февраля 1989 года последние солдаты покинули Афганистан.

афганистан

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, история, воины-интернационалисты, в мире, инфографика, ссср