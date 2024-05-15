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Вывод советских войск из Афганистана – инфографика - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Инфографика
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Вывод советских войск из Афганистана – инфографика
Вывод советских войск из Афганистана – инфографика - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Вывод советских войск из Афганистана – инфографика
в Женеве были приняты соглашения об урегулировании конфликта в Афганистане. Согласно им, Советский Союз должен был вывести свой контингент из страны за девять... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T10:46
2024-05-15T11:51
инфографика
афганистан
история
воины-интернационалисты
в мире
ссср
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14 апреля 1988 года в Женеве были приняты соглашения об урегулировании конфликта в Афганистане. Согласно им, Советский Союз должен был вывести свой контингент из страны за девять месяцев.15 мая 1988 года начался процесс вывода войск. Советская армия выходила организованно, обеспечивая охрану социально важных объектов и дорог, по которым выходили подразделения.15 февраля 1989 года последние солдаты покинули Афганистан.
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4.7
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афганистан, история, воины-интернационалисты, в мире, инфографика, ссср
Вывод советских войск из Афганистана – инфографика

15 мая 1988 года Советский Союз начал вывод войск из Афганистана

10:46 15.05.2024 (обновлено: 11:51 15.05.2024)
 
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14 апреля 1988 года в Женеве были приняты соглашения об урегулировании конфликта в Афганистане. Согласно им, Советский Союз должен был вывести свой контингент из страны за девять месяцев.
15 мая 1988 года начался процесс вывода войск. Советская армия выходила организованно, обеспечивая охрану социально важных объектов и дорог, по которым выходили подразделения.
15 февраля 1989 года последние солдаты покинули Афганистан.
Вывод советских войск из АфганистанаВывод советских войск из Афганистана
 
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