https://crimea.ria.ru/20241229/lavrov-razgovory-o-peremirii-na-ukraine---put-v-nikuda-1143003398.html

Лавров: разговоры о перемирии на Украине - путь в никуда

Лавров: разговоры о перемирии на Украине - путь в никуда - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Лавров: разговоры о перемирии на Украине - путь в никуда

Перемирие на Украине лишь позволит дать Киеву передышку и нарастить военный потенциал ВСУ, поэтому все разговоры об этом - это путь в никуда, заявил в интервью... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T08:39

2024-12-29T08:39

2024-12-29T08:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Перемирие на Украине лишь позволит дать Киеву передышку и нарастить военный потенциал ВСУ, поэтому все разговоры об этом - это путь в никуда, заявил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров."Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России "стратегического поражения". Конечно, это тупиковый путь. Путь в никуда", - сказал Лавров.Он напомнил, что Москва не раз говорила о готовности к переговорам по урегулированию конфликта, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию."Если бы в Вашингтоне, действительно, хотели положить конец конфликту, то прекратили бы поставки оружия Киеву, потребовали от своих сателлитов последовать примеру и приказали своим киевским марионеткам прекратить огонь, возобновить переговорный процесс без всяких условий, отменив указ Зеленского о запрете самому себе переговоров с руководством России", - заметил министр иностранных дел.По его словам, положить конец конфликту может только реализация сформулированных президентом РФ Владимиром Путиным конкретных предложений - речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении угроз безопасности России, включая экспансию НАТО, а также обеспечении на Украине прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Кроме того, Киев должен "признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции Российской Федерации". "Это позволит выйти на всеобъемлющие, долгосрочные, справедливые и юридически обязывающие договоренности. Только так возможно достичь прочного мира", - подчеркнул Лавров.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО отбросила все приличия - ЛавровУ Киева заканчиваются дальнобойные ракеты - СМИПариж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – Лавров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, переговоры, россия, украина, политика, новости