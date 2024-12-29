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Лавров: разговоры о перемирии на Украине - путь в никуда - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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Лавров: разговоры о перемирии на Украине - путь в никуда
Лавров: разговоры о перемирии на Украине - путь в никуда - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Лавров: разговоры о перемирии на Украине - путь в никуда
Перемирие на Украине лишь позволит дать Киеву передышку и нарастить военный потенциал ВСУ, поэтому все разговоры об этом - это путь в никуда, заявил в интервью... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T08:39
2024-12-29T08:39
сергей лавров
переговоры
россия
украина
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Перемирие на Украине лишь позволит дать Киеву передышку и нарастить военный потенциал ВСУ, поэтому все разговоры об этом - это путь в никуда, заявил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров."Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России "стратегического поражения". Конечно, это тупиковый путь. Путь в никуда", - сказал Лавров.Он напомнил, что Москва не раз говорила о готовности к переговорам по урегулированию конфликта, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию."Если бы в Вашингтоне, действительно, хотели положить конец конфликту, то прекратили бы поставки оружия Киеву, потребовали от своих сателлитов последовать примеру и приказали своим киевским марионеткам прекратить огонь, возобновить переговорный процесс без всяких условий, отменив указ Зеленского о запрете самому себе переговоров с руководством России", - заметил министр иностранных дел.По его словам, положить конец конфликту может только реализация сформулированных президентом РФ Владимиром Путиным конкретных предложений - речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении угроз безопасности России, включая экспансию НАТО, а также обеспечении на Украине прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Кроме того, Киев должен "признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции Российской Федерации". "Это позволит выйти на всеобъемлющие, долгосрочные, справедливые и юридически обязывающие договоренности. Только так возможно достичь прочного мира", - подчеркнул Лавров.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО отбросила все приличия - ЛавровУ Киева заканчиваются дальнобойные ракеты - СМИПариж предлагал Москве диалог по Украине в обход Киева – Лавров
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сергей лавров, переговоры, россия, украина, политика, новости
Лавров: разговоры о перемирии на Украине - путь в никуда

Перемирие на Украине даст возможность ВСУ нарастить военный потенциал - Лавров

08:39 29.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Перемирие на Украине лишь позволит дать Киеву передышку и нарастить военный потенциал ВСУ, поэтому все разговоры об этом - это путь в никуда, заявил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров.
"Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России "стратегического поражения". Конечно, это тупиковый путь. Путь в никуда", - сказал Лавров.
Он напомнил, что Москва не раз говорила о готовности к переговорам по урегулированию конфликта, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию.
"Если бы в Вашингтоне, действительно, хотели положить конец конфликту, то прекратили бы поставки оружия Киеву, потребовали от своих сателлитов последовать примеру и приказали своим киевским марионеткам прекратить огонь, возобновить переговорный процесс без всяких условий, отменив указ Зеленского о запрете самому себе переговоров с руководством России", - заметил министр иностранных дел.
По его словам, положить конец конфликту может только реализация сформулированных президентом РФ Владимиром Путиным конкретных предложений - речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении угроз безопасности России, включая экспансию НАТО, а также обеспечении на Украине прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Кроме того, Киев должен "признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции Российской Федерации".
"Это позволит выйти на всеобъемлющие, долгосрочные, справедливые и юридически обязывающие договоренности. Только так возможно достичь прочного мира", - подчеркнул Лавров.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.
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