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В Кремле анонсировали близкую развязку ситуации в Курской области - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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В Кремле анонсировали близкую развязку ситуации в Курской области
В Кремле анонсировали близкую развязку ситуации в Курской области - РИА Новости Крым, 06.12.2024
В Кремле анонсировали близкую развязку ситуации в Курской области
Ситуация в Курской области после попытки прорыва подразделений ВСУ близка к развязке. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T14:40
2024-12-06T14:43
дмитрий песков
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
безопасность
россия
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Ситуация в Курской области после попытки прорыва подразделений ВСУ близка к развязке. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).В район выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 38 485 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты и сотни единиц другой техники, в том числе западного производства.Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна в связи с заявлением Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий. На встрече в Кремле президент поставил перед ним первоочередные задачи. По словам Пескова, такое кадровое решение вызвано тем, что региону необходим кризисный менеджер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ликвидировала еще 280 боевиков ВСУ в Курской областиПутин назначил Хинштейна врио губернатора Курской областиПиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской области
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дмитрий песков, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, безопасность, россия, новости сво, новости
В Кремле анонсировали близкую развязку ситуации в Курской области

Песков: ситуация в Курской области близка к развязке

14:40 06.12.2024 (обновлено: 14:43 06.12.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФМорпехи 810-й бригады из Севастополя уничтожили позицию боевиков ВСУ в Курском приграничье. Скриншот
Морпехи 810-й бригады из Севастополя уничтожили позицию боевиков ВСУ в Курском приграничье. Скриншот
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Ситуация в Курской области после попытки прорыва подразделений ВСУ близка к развязке. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"Ситуация близка к развязке. Развязка будет обязательно. Ситуация будет нормализована. Задачи надо решать уже сегодня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли приближение к развязке ситуации назначение на пост врио губернатора региона Александра Хинштейна.
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
В район выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 38 485 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты и сотни единиц другой техники, в том числе западного производства.
Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна в связи с заявлением Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий. На встрече в Кремле президент поставил перед ним первоочередные задачи.
По словам Пескова, такое кадровое решение вызвано тем, что региону необходим кризисный менеджер.
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Дмитрий ПесковСитуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьБезопасностьРоссияНовости СВОНовости
 
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Заголовок открываемого материала
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