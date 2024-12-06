https://crimea.ria.ru/20241206/kreml-anonsiroval-blizkuyu-razvyazku-situatsii-v-kurskoy-oblasti-1142438402.html

В Кремле анонсировали близкую развязку ситуации в Курской области

В Кремле анонсировали близкую развязку ситуации в Курской области - РИА Новости Крым, 06.12.2024

В Кремле анонсировали близкую развязку ситуации в Курской области

Ситуация в Курской области после попытки прорыва подразделений ВСУ близка к развязке. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T14:40

2024-12-06T14:40

2024-12-06T14:43

дмитрий песков

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Ситуация в Курской области после попытки прорыва подразделений ВСУ близка к развязке. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).В район выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 38 485 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты и сотни единиц другой техники, в том числе западного производства.Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна в связи с заявлением Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий. На встрече в Кремле президент поставил перед ним первоочередные задачи. По словам Пескова, такое кадровое решение вызвано тем, что региону необходим кризисный менеджер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ликвидировала еще 280 боевиков ВСУ в Курской областиПутин назначил Хинштейна врио губернатора Курской областиПиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской области

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, безопасность, россия, новости сво, новости