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Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов
Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента России по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T15:28
2024-03-18T15:28
2024-03-18T15:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента России по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК, пишет РИА Новости.Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков – 3,85%, Леонид Слуцкий – 3,20%.Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг.Явка составила 77,44%. Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 млн проголосовали досрочно.Наиболее активно за действующего президента голосовали Чечня (98,99%), Тыва (95,37%), Донецкая Народная Республика (95,23%), Кабардино-Балкария (94,21%) и Луганская Народная Республика (94,12%).
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новости, выборы, россия, общество, центризбирком (цик рф), политика
Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов – ЦИК
15:28 18.03.2024 (обновлено: 15:42 18.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента России по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК, пишет РИА Новости.
Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков – 3,85%, Леонид Слуцкий – 3,20%.
Официальные итоги выборов
ЦИК подведет на специальном заседании в четверг.
Явка составила 77,44%. Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 млн проголосовали досрочно.
Наиболее активно за действующего президента голосовали Чечня (98,99%), Тыва (95,37%), Донецкая Народная Республика (95,23%), Кабардино-Балкария (94,21%) и Луганская Народная Республика (94,12%).