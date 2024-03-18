https://crimea.ria.ru/20240318/putin-nabral-8728-posle-podscheta-100-protokolov-1135804309.html

Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов

Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов

Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента России по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T15:28

2024-03-18T15:28

2024-03-18T15:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента России по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК, пишет РИА Новости.Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков – 3,85%, Леонид Слуцкий – 3,20%.Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг.Явка составила 77,44%. Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 млн проголосовали досрочно.Наиболее активно за действующего президента голосовали Чечня (98,99%), Тыва (95,37%), Донецкая Народная Республика (95,23%), Кабардино-Балкария (94,21%) и Луганская Народная Республика (94,12%).

https://crimea.ria.ru/20240318/stali-izvestny-rezultaty-vyborov-prezidenta-rossii-v-krymu-1135799719.html

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