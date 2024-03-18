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Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
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Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов
Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента России по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T15:28
2024-03-18T15:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента России по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК, пишет РИА Новости.Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков – 3,85%, Леонид Слуцкий – 3,20%.Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг.Явка составила 77,44%. Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 млн проголосовали досрочно.Наиболее активно за действующего президента голосовали Чечня (98,99%), Тыва (95,37%), Донецкая Народная Республика (95,23%), Кабардино-Балкария (94,21%) и Луганская Народная Республика (94,12%).
https://crimea.ria.ru/20240318/stali-izvestny-rezultaty-vyborov-prezidenta-rossii-v-krymu-1135799719.html
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новости, выборы, россия, общество, центризбирком (цик рф), политика
Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов

Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов – ЦИК

15:28 18.03.2024 (обновлено: 15:42 18.03.2024)
 
© РИА Новости . Максим Скопцов / Перейти в фотобанкАвтопробег в поддержку В. Путина в Луганске
Автопробег в поддержку В. Путина в Луганске - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Максим Скопцов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента России по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК, пишет РИА Новости.
Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков – 3,85%, Леонид Слуцкий – 3,20%.
Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг.
Явка составила 77,44%. Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 млн проголосовали досрочно.
Наиболее активно за действующего президента голосовали Чечня (98,99%), Тыва (95,37%), Донецкая Народная Республика (95,23%), Кабардино-Балкария (94,21%) и Луганская Народная Республика (94,12%).
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