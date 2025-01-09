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В Севастополе открыли рейд и возобновили движение паромов - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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В Севастополе открыли рейд и возобновили движение паромов
В Севастополе открыли рейд и возобновили движение паромов - РИА Новости Крым, 09.01.2025
В Севастополе открыли рейд и возобновили движение паромов
В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, ограничение действовало 50 минут. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T16:25
2025-01-09T16:25
крым
новости крыма
паромы и катера в севастополе
севастополь
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, ограничение действовало 50 минут. Об этом сообщает городской департамент транспорта.О причинах приостановки движения катеров не сообщается.Ранее в четверг также остановили движение автотранспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. После непродолжительного ограничения проезд восстановили в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, паромы и катера в севастополе, севастополь, морской транспорт, департамент транспорта севастополя
В Севастополе открыли рейд и возобновили движение паромов

В Севастополе возобновили движение морского транспорта

16:25 09.01.2025
 
© РИА Новости КрымПаром в Севастополе
Паром в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, ограничение действовало 50 минут. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
О причинах приостановки движения катеров не сообщается.
Ранее в четверг также остановили движение автотранспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. После непродолжительного ограничения проезд восстановили в штатном режиме.
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КрымНовости КрымаПаромы и катера в СевастополеСевастопольМорской транспортДепартамент транспорта Севастополя
 
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